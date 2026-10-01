«Вақти келганда ҳақиқатни айтаман»: Роналду ткрма жамоани нега тарк этганига изоҳ берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Криштиану Роналду Португалия миллий жамоаси йиғинини бош мураббийнинг матбуот анжумани ва Португалия футбол федерацияси президенти билан суҳбатдан сўнг тарк этганини маълум қилди.
- У вақти келганда, Португалия миллий жамоасини нима сабабдан тарк этгани ҳақидаги бор ҳақиқатни барча португалларга айтиб беришини таъкидлади.
- Роналду ҳозирда Португалияга ва барча жамоадошларига омад тилашни маъқул кўрди.
Португалия миллий жамоаси ихтиёрини муддатидан аввал тарк этган Криштиану Роналду ниҳоят сукунатни бузди. Миллатлар лигаси 3-тури доирасидаги Данияга қарши муҳим баҳс арафасида юз берган ушбу шов-шувли воқеа юзасидан юлдуз ҳужумчи инсайдер Фабрицио Романо орқали расмий баёнот берди.
41 ёшли сардорнинг сўзлари терма жамоа ичидаги муносабатлар аввал айтилганидек силлиқ эмаслигини ва қарор ортида жиддий суҳбатлар ётганини кўрсатмоқда.
Президент билан суҳбат ва сирли ваъда
Роналду ўз баёнотида жамоадан кетиш қарорига айнан нима туртки бўлганини очиқлади:
«Бош мураббийнинг матбуот анжуманидан сўнг ва Португалия футбол федерацияси президенти билан суҳбатлашганимдан кейин миллий жамоанинг йиғинини тарк этишга қарор қилдим.
Вақти келганда, мен ҳар доим садоқат билан хизмат қилиб келган Португалия миллий жамоасини нима сабабдан тарк этганим ҳақидаги бор ҳақиқатни барча португалларга айтиб бераман. Ҳозир эса Португалияга ва барча жамоадошларимга омад тилайдиган пайт».
Саҳна ортида нималар юз берган эди?
Воқеалар ривожи шуни кўрсатмоқдаки, лагердаги кескинлик бир неча кун давом этган:
Машғулотдаги низо: Бош мураббий Жорже Жезуш жамоада ҳеч қандай муаммо йўқлигини таъкидлашига қарамай, Роналду машғулот жараёнини муддатидан эрта тарк этган эди.
Мураббийнинг ишораси: Матбуот анжуманида Жезуш ҳужумчининг Данияга қарши ўйинда майдонга тушмаслиги эҳтимоли юқори эканини билдирган.
Шошилинч парвоз: Ушбу ҳодисалардан кўп ўтмай, фахрий тўпурар Копенҳагенни тарк этиб, Саудия Арабистонига жўнаб кетишга қарор қилган.
Роналду жамоадошларига омад тилаган бўлса-да, «вақти келганда ҳақиқатни ошкор қилиш» ҳақидаги ваъдаси Португалия футболи раҳбарияти ва мураббийлар штаби ўртасида жиддий низо борлигидан дарак бермоқда. Бу баёнот унинг терма жамоадаги 20 йиллик фаолияти хавф остида қолаётгани бўйича муҳокамаларни янада авж олдирди.
Изоҳлар 0
…