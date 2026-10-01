«Вақти келганда ҳақиқатни айтаман»: Роналду ткрма жамоани нега тарк этганига изоҳ берди

·15·Спорт
«Вақти келганда ҳақиқатни айтаман»: Роналду ткрма жамоани нега тарк этганига изоҳ берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Криштиану Роналду Португалия миллий жамоаси йиғинини бош мураббийнинг матбуот анжумани ва Португалия футбол федерацияси президенти билан суҳбатдан сўнг тарк этганини маълум қилди.
  • У вақти келганда, Португалия миллий жамоасини нима сабабдан тарк этгани ҳақидаги бор ҳақиқатни барча португалларга айтиб беришини таъкидлади.
  • Роналду ҳозирда Португалияга ва барча жамоадошларига омад тилашни маъқул кўрди.

Португалия миллий жамоаси ихтиёрини муддатидан аввал тарк этган Криштиану Роналду ниҳоят сукунатни бузди. Миллатлар лигаси 3-тури доирасидаги Данияга қарши муҳим баҳс арафасида юз берган ушбу шов-шувли воқеа юзасидан юлдуз ҳужумчи инсайдер Фабрицио Романо орқали расмий баёнот берди.

41 ёшли сардорнинг сўзлари терма жамоа ичидаги муносабатлар аввал айтилганидек силлиқ эмаслигини ва қарор ортида жиддий суҳбатлар ётганини кўрсатмоқда.

Президент билан суҳбат ва сирли ваъда

Роналду ўз баёнотида жамоадан кетиш қарорига айнан нима туртки бўлганини очиқлади:

«Бош мураббийнинг матбуот анжуманидан сўнг ва Португалия футбол федерацияси президенти билан суҳбатлашганимдан кейин миллий жамоанинг йиғинини тарк этишга қарор қилдим.

Вақти келганда, мен ҳар доим садоқат билан хизмат қилиб келган Португалия миллий жамоасини нима сабабдан тарк этганим ҳақидаги бор ҳақиқатни барча португалларга айтиб бераман. Ҳозир эса Португалияга ва барча жамоадошларимга омад тилайдиган пайт».

Саҳна ортида нималар юз берган эди?

Воқеалар ривожи шуни кўрсатмоқдаки, лагердаги кескинлик бир неча кун давом этган:

  • Машғулотдаги низо: Бош мураббий Жорже Жезуш жамоада ҳеч қандай муаммо йўқлигини таъкидлашига қарамай, Роналду машғулот жараёнини муддатидан эрта тарк этган эди.

  • Мураббийнинг ишораси: Матбуот анжуманида Жезуш ҳужумчининг Данияга қарши ўйинда майдонга тушмаслиги эҳтимоли юқори эканини билдирган.

  • Шошилинч парвоз: Ушбу ҳодисалардан кўп ўтмай, фахрий тўпурар Копенҳагенни тарк этиб, Саудия Арабистонига жўнаб кетишга қарор қилган.

Роналду жамоадошларига омад тилаган бўлса-да, «вақти келганда ҳақиқатни ошкор қилиш» ҳақидаги ваъдаси Португалия футболи раҳбарияти ва мураббийлар штаби ўртасида жиддий низо борлигидан дарак бермоқда. Бу баёнот унинг терма жамоадаги 20 йиллик фаолияти хавф остида қолаётгани бўйича муҳокамаларни янада авж олдирди.

Криштиану РоналдуПортугалия миллий жамоасиФабрицио РоманоЖорже Жезуш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роналдунинг 20 йиллик меҳнати бир лаҳзалик ҳиссиётдан устун: Португалия лагерида нима бўляпти?Роналдунинг 20 йиллик меҳнати бир лаҳзалик ҳиссиётдан устун: Португалия лагерида нима бўляпти?Бугун 06:45Дания билан ўйин олдидан кутилмаган зарба: Роналду Португалия йиғинидан кетдиДания билан ўйин олдидан кутилмаган зарба: Роналду Португалия йиғинидан кетдиБугун 06:37Криштиану Роналду 18 йилда илк бор захирада қолди ва мухлисларни ранжитдиКриштиану Роналду 18 йилда илк бор захирада қолди ва мухлисларни ранжитди28 сентябр 09:19«У майдонда бўлиши шарт!»: Жорже Жезуш Уэлсга қарши баҳс олдидан режасини ошкор қилди«У майдонда бўлиши шарт!»: Жорже Жезуш Уэлсга қарши баҳс олдидан режасини ошкор қилди24 сентябр 06:54«1000 та гол ёки Миллатлар лигаси кубоги»: Криштиан Роналду бош мақсадларини очиқлади«1000 та гол ёки Миллатлар лигаси кубоги»: Криштиан Роналду бош мақсадларини очиқлади24 сентябр 06:08Криштиано Роналдо Португалия йиғинини тарк этдиКриштиано Роналдо Португалия йиғинини тарк этдиКеча 23:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди