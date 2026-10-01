Бир даврнинг интиҳоси: Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини бутунлай якунлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги 20 йилдан ортиқ давом этган халқаро фаолиятини якунлади.
- Афсонавий ҳужумчи 234 та ўйин ўтказиб, 146 та гол уриб, жаҳон футболи тарихида миллий жамоа либосида энг кўп майдонга тушиш ва энг кўп гол уриш бўйича мутлақ рекордларни ўрнатди.
- Унинг термадаги сўнгги ўйини 24 сентябр куни Уелсга қарши бўлиб ўтган Миллатлар лигаси баҳси (1:0) бўлди.
Жаҳон футболи тарихидаги энг ёрқин саҳифалардан бири ёпилмоқда. Португалия миллий жамоаси сардори ва рекордчиси Криштиану Роналду халқаро фаолиятига узил-кесил нуқта қўйишга қарор қилди.
Мамлакатнинг нуфузли O Jogo нашри тарқатган шов-шувли маълумотга кўра, 41 ёшли ҳужумчининг бу қарори қатъий ва ортга қайтарилмайдиган даражада жиддий.
Сўнгги баҳс ва кутилмаган тарздаги видолашув
Манбанинг таъкидлашича, 24 сентябр куни Миллатлар лигаси доирасида Уэлсга қарши кечган баҳс (1:0) афсонавий тўпурар учун Португалия либосидаги энг сўнгги расмий учрашув бўлиб қолди.
Воқеалар ривожи кейинги турда кескин тус олган эди:
Захира ўриндиғидаги норозилик: Норвегияга қарши баҳсда (2:1) бош мураббий Жорже Жезуш ҳужумчини майдонга туширмади ва Роналду бу қарордан очиқчасига ғазабланди;
Матбуот анжумани ва охирги нуқта: Мураббий матбуот анжуманида вазиятга изоҳ бериб, сардорнинг Дания билан ўйинни ҳам ўтказиб юбориши мумкинлигига шама қилгач, Роналду лагерни шошилинч тарк этди;
Қайтиш йўқ: Ҳужумчи энди миллий жамоага қайтмайди — унинг халқаро миқёсдаги фаолияти шу тарзда кескин якун топмоқда.
Етиб бўлмас кўрсаткичлар: Тарихда қолган мутлақ рекордлар
Гарчи видолашув муайян келишмовчиликлар ва шов-шувлар соясида кечган бўлса-да, Роналдунинг миллий жамоадаги 20 йилдан ортиқ давом этган мероси футбол тарихининг энг юқори чўққиси бўлиб қолади:
234 та ўйин: Жаҳон футболи тарихида миллий жамоа либосида энг кўп майдонга тушиш рекорди;
146 та гол: Халқаро терма жамоалар тарихидаги мутлақ тўпурарлик кўрсаткичи.
«Реал Мадрид»нинг собиқ юлдузи ўз термаси билан 2016 йилги Европа чемпионлиги ва 2019 йилги Миллатлар лигаси кубогини боши узра кўтарган. Унинг кутилмаган ва кескин тарзда термани тарк этиши нафақат португал мухлислари, балки бутун жаҳон футболи ҳамжамияти учун кутилмаган катта зарбага айланди.
Изоҳлар 0
…