Бир даврнинг интиҳоси: Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини бутунлай якунлади

·42·Спорт
Бир даврнинг интиҳоси: Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини бутунлай якунлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги 20 йилдан ортиқ давом этган халқаро фаолиятини якунлади.
  • Афсонавий ҳужумчи 234 та ўйин ўтказиб, 146 та гол уриб, жаҳон футболи тарихида миллий жамоа либосида энг кўп майдонга тушиш ва энг кўп гол уриш бўйича мутлақ рекордларни ўрнатди.
  • Унинг термадаги сўнгги ўйини 24 сентябр куни Уелсга қарши бўлиб ўтган Миллатлар лигаси баҳси (1:0) бўлди.

Жаҳон футболи тарихидаги энг ёрқин саҳифалардан бири ёпилмоқда. Португалия миллий жамоаси сардори ва рекордчиси Криштиану Роналду халқаро фаолиятига узил-кесил нуқта қўйишга қарор қилди.

Мамлакатнинг нуфузли O Jogo нашри тарқатган шов-шувли маълумотга кўра, 41 ёшли ҳужумчининг бу қарори қатъий ва ортга қайтарилмайдиган даражада жиддий.

Сўнгги баҳс ва кутилмаган тарздаги видолашув

Манбанинг таъкидлашича, 24 сентябр куни Миллатлар лигаси доирасида Уэлсга қарши кечган баҳс (1:0) афсонавий тўпурар учун Португалия либосидаги энг сўнгги расмий учрашув бўлиб қолди.

Воқеалар ривожи кейинги турда кескин тус олган эди:

  • Захира ўриндиғидаги норозилик: Норвегияга қарши баҳсда (2:1) бош мураббий Жорже Жезуш ҳужумчини майдонга туширмади ва Роналду бу қарордан очиқчасига ғазабланди;

  • Матбуот анжумани ва охирги нуқта: Мураббий матбуот анжуманида вазиятга изоҳ бериб, сардорнинг Дания билан ўйинни ҳам ўтказиб юбориши мумкинлигига шама қилгач, Роналду лагерни шошилинч тарк этди;

  • Қайтиш йўқ: Ҳужумчи энди миллий жамоага қайтмайди — унинг халқаро миқёсдаги фаолияти шу тарзда кескин якун топмоқда.

Етиб бўлмас кўрсаткичлар: Тарихда қолган мутлақ рекордлар

Гарчи видолашув муайян келишмовчиликлар ва шов-шувлар соясида кечган бўлса-да, Роналдунинг миллий жамоадаги 20 йилдан ортиқ давом этган мероси футбол тарихининг энг юқори чўққиси бўлиб қолади:

  • 234 та ўйин: Жаҳон футболи тарихида миллий жамоа либосида энг кўп майдонга тушиш рекорди;

  • 146 та гол: Халқаро терма жамоалар тарихидаги мутлақ тўпурарлик кўрсаткичи.

«Реал Мадрид»нинг собиқ юлдузи ўз термаси билан 2016 йилги Европа чемпионлиги ва 2019 йилги Миллатлар лигаси кубогини боши узра кўтарган. Унинг кутилмаган ва кескин тарзда термани тарк этиши нафақат португал мухлислари, балки бутун жаҳон футболи ҳамжамияти учун кутилмаган катта зарбага айланди.

Криштиану РоналдуПортугалия миллий жамоасиМиллатлар лигиФутбол тарихидаги энг кўп майдонга тушган оралар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«1000 та гол ёки Миллатлар лигаси кубоги»: Криштиан Роналду бош мақсадларини очиқлади«1000 та гол ёки Миллатлар лигаси кубоги»: Криштиан Роналду бош мақсадларини очиқлади24 сентябр 06:08«Вақти келганда ҳақиқатни айтаман»: Роналду ткрма жамоани нега тарк этганига изоҳ берди«Вақти келганда ҳақиқатни айтаман»: Роналду ткрма жамоани нега тарк этганига изоҳ бердиБугун 06:51Роналдунинг 20 йиллик меҳнати бир лаҳзалик ҳиссиётдан устун: Португалия лагерида нима бўляпти?Роналдунинг 20 йиллик меҳнати бир лаҳзалик ҳиссиётдан устун: Португалия лагерида нима бўляпти?Бугун 06:45Дания билан ўйин олдидан кутилмаган зарба: Роналду Португалия йиғинидан кетдиДания билан ўйин олдидан кутилмаган зарба: Роналду Португалия йиғинидан кетдиБугун 06:37Клопп тарихдаги энг ёмон стартдан сўнг: “Футболчиларни эмас, мени танқид қилинг"Клопп тарихдаги энг ёмон стартдан сўнг: “Футболчиларни эмас, мени танқид қилинг"28 сентябр 22:16Колумбия ва Португалия ўйинидан жонли матнли трансляцияКолумбия ва Португалия ўйинидан жонли матнли трансляция28 июн 05:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди