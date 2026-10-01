Токиода ноодатий тунги тадбир: ёшлар рақсга тушиш ўрнига китоб мутолаа қилди

·2·Дунё
Токиода ноодатий тунги тадбир: ёшлар рақсга тушиш ўрнига китоб мутолаа қилди

Япониянинг Токио шаҳрида тунги клуб форматини китоб мутолааси билан уйғунлаштирган ноодатий тадбир бўлиб ўтди. "Jucy Book Rave" деб номланган кечада ёшлар DJ мусиқаси остида рақсга тушиш ўрнига китоб ўқишга вақт ажратди.

Тадбирнинг асосий ғояси мутолаани одатий кутубхона ёки уй шароитидан чиқариб, ёшлар учун қизиқарли ва ноодатий муҳитга олиб киришдан иборат бўлган. Ташкилотчилар мусиқа, тунги клуб атмосфераси ва китоб ўқишни бирлаштириш орқали ёшлар орасида мутолаага бўлган қизиқишни оширишни мақсад қилган.

Иштирокчилар тадбирга ўзлари ёқтирган китобларни олиб келишлари ёки бошқа қатнашчилар билан китоб алмашишлари мумкин бўлган. Шу тариқа кеча нафақат мутолаа, балки китоблар ва фикрлар алмашинуви учун ҳам имконият яратган.

Тадбир давомида мусиқа овози баландроқ қўйилиб, рақсга тушишни истаганлар учун ҳам имконият яратилган. Шу сабабли иштирокчилар кечани китоб ўқишдан бошлаб, кейинчалик мусиқа остида ҳордиқ чиқаришлари мумкин бўлган.

ТокиоJucy Book Raveкитоб алмашинувиDJ клуб
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Японияда китоб ўқиладиган ноодатий «rave» тадбири ўтказилди (видео)Японияда китоб ўқиладиган ноодатий «rave» тадбири ўтказилди (видео)29 сентябр 03:45Сингапурда китоб ўқиганларга пул бериладиСингапурда китоб ўқиганларга пул берилади24 сентябр 15:09Токиода 35 кун ёмғир ёғиб, тарихий рекорд янгиландиТокиода 35 кун ёмғир ёғиб, тарихий рекорд янгиландиКеча 22:12Ҳар куни 15 дақиқа китоб ўқинг ва пул ишланг: Сингапурда ноодатий ташаббус йўлга қўйилдиҲар куни 15 дақиқа китоб ўқинг ва пул ишланг: Сингапурда ноодатий ташаббус йўлга қўйилди17 сентябр 15:27Қозоғистонда ота-қизнинг тўйдаги рақси интернетда оммалашди (видео)Қозоғистонда ота-қизнинг тўйдаги рақси интернетда оммалашди (видео)17 сентябр 15:59Китоб ўқиганларга пул берилади: 15 дақиқа учун мукофотКитоб ўқиганларга пул берилади: 15 дақиқа учун мукофот19 сентябр 18:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота