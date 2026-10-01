Пашша қўнган овқатни истеъмол қилиш қанчалик хавфли? Бу видео сиз учун (видео)

·1·Саломатлик
Пашша қўнган овқатни истеъмол қилиш қанчалик хавфли? Бу видео сиз учун (видео)

Пашша овқат устига қўнганда, шунчаки бир неча сония туриб учиб кетмайди. У қўнган юзада турли микроорганизмлар ва ифлослантирувчи моддаларни қолдириши мумкин.

Яқинлаштирилган тасвирларда пашшанинг овқат устида қолдирган чиқиндилари ҳам кўринади. Шу сабабли пашша қўнган таомни истеъмол қилишдан олдин яхшилаб ўйлаб кўриш керак.

Айниқса, озиқ-овқат узоқ вақт очиқ ҳолда қолган бўлса, унга эҳтиёткорлик билан муносабатда бўлиш муҳим. Амалий тавсия: агар пашша овқатга қисқа вақтгина қўнган бўлса, хавфни камайтириш учун таомни яхшилаб қиздириб истеъмол қилиш мумкин. Бироқ тайёр ҳолда истеъмол қилинадиган маҳсулотлар — салат, мева, кремли ширинлик ёки бошқа пиширилмайдиган таомлар пашшага узоқ вақт очиқ қолган бўлса, уларни истеъмол қилмаслик маъқул.

Энг хавфсиз йўл — овқатни ёпиқ идишда ёки қопқоқ остида сақлаш. Айниқса болалар, кексалар ва иммунитети заиф инсонлар учун озиқ-овқат гигиенасига янада жиддий эътибор бериш лозим.

Хўш, пашша қўнган овқатни ташлаб юборасизми ёки «ҳечқиси йўқ» деб ейишда давом этасизми?

пашшаовқат гигиенасимикроорганизмларбалаларнинг соғломлиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Саломатликни секин бузадиган 16 одат: қай бири сизда бор?Саломатликни секин бузадиган 16 одат: қай бири сизда бор?2 август 17:3350 ёшдан кейинги 14 одат: қай бири ҳақиқатан хавфли?50 ёшдан кейинги 14 одат: қай бири ҳақиқатан хавфли?8 август 18:16Кунига иккита банан ейилса, организмда қандай ўзгариш бўлади?Кунига иккита банан ейилса, организмда қандай ўзгариш бўлади?5 август 09:21Ўт қопи яхши ишламаса организмда нима бўлади: белгилар ва нималарга эътибор бериш керак?Ўт қопи яхши ишламаса организмда нима бўлади: белгилар ва нималарга эътибор бериш керак?23 сентябр 08:15Сут, саримсоқ ва киви: 12 маслаҳатдан қай бири ишлайди?Сут, саримсоқ ва киви: 12 маслаҳатдан қай бири ишлайди?1 август 00:27Гарвард олимларининг шов-шувли кашфиёти — холестерин кушандаси ва узоқ умр кўриш сириГарвард олимларининг шов-шувли кашфиёти — холестерин кушандаси ва узоқ умр кўриш сири26 сентябр 08:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

«Эммаган бола ота-онасини ҳурмат қилмайдими?» Профессорнинг фикри ва тиббиётдаги ҳақиқат
«Эммаган бола ота-онасини ҳурмат қилмайдими?» Профессорнинг фикри ва тиббиётдаги ҳақиқат
Қайси вақтда ухлаш керак? Мутахассислар жавоби ҳайрон қолдиради...
Қайси вақтда ухлаш керак? Мутахассислар жавоби ҳайрон қолдиради...
Ёшлик сири топилди: Олимлар энг кекса инсоннинг организмини ўрганиб ҳайратда қолди...
Ёшлик сири топилди: Олимлар энг кекса инсоннинг организмини ўрганиб ҳайратда қолди...
Йилига 86 мингдан зиёд одамнинг ёстиғини қуритаётган «жимжит хавф»: 100 долларлик нажот йўли
Йилига 86 мингдан зиёд одамнинг ёстиғини қуритаётган «жимжит хавф»: 100 долларлик нажот йўли
Ҳақиқий табиий дорихона: Мутахассислар тан олган 8 та шифобахш кўкат
Ҳақиқий табиий дорихона: Мутахассислар тан олган 8 та шифобахш кўкат
Ўт қопи яхши ишламаса организмда нима бўлади: белгилар ва нималарга эътибор бериш керак?
Ўт қопи яхши ишламаса организмда нима бўлади: белгилар ва нималарга эътибор бериш керак?
Эрталаб бир стакан илиқ сув ичиш: 4 та таъсири ва одамлар ишонадиган нотўғри қарашлар
Эрталаб бир стакан илиқ сув ичиш: 4 та таъсири ва одамлар ишонадиган нотўғри қарашлар
Си Цзиньпин саломатлигида сирли муаммо: Вашингтон сафари арафасида хавотир!
Си Цзиньпин саломатлигида сирли муаммо: Вашингтон сафари арафасида хавотир!