Дунёдаги ягона тилларанг зебра Зои 19 ёшида нобуд бўлди

·9·Дунё
Дунёдаги ягона тилларанг зебра Зои 19 ёшида нобуд бўлди

Ноёб ташқи кўриниши билан танилган Зои исмли зебра 19 ёшида нобуд бўлди. У ўзининг одатий қора-оқ йўл-йўл терисидан фарқ қилувчи тилла ва қаймоқ рангидаги жун қопламаси, шунингдек, оч рангли кўзлари билан машҳур эди.

Зои бутун умрини АҚШнинг Гавайи штатидаги ҳайвонларни муҳофаза қилиш масканида ўтказган. Ноёб кўриниши туфайли у узоқ йиллар давомида ҳайвонот олами ихлосмандлари ва мутахассислар эътиборида бўлган.

Мутахассисларнинг фикрича, зебранинг ўзига хос ранги меланин пигментининг ишлаб чиқарилишига таъсир кўрсатадиган камёб генетик мутация билан боғлиқ бўлган. Бундай хусусият жуда кам учрагани сабабли Зои кўпинча «дунёдаги ягона тилларанг зебра» сифатида тилга олинган.

Маскан вакилларининг маълум қилишича, Зои сўнгги даврда ёши билан боғлиқ турли соғлиқ муаммоларига дуч келган. Ветеринария мутахассислари томонидан интенсив ёрдам кўрсатилганига қарамай, унинг ҳаётини сақлаб қолишнинг иложи бўлмаган. 19 ёш зебра учун анча катта ёш ҳисобланади. Шу боис Зои узоқ умр кўрган ноёб ҳайвонлардан бири сифатида ҳам эсда қолади.

Зои зебраГавайигенетик мутацияноёб ҳайвонлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қуёшдаги сирли ҳодиса Ер учун хавфли бўлиши мумкинҚуёшдаги сирли ҳодиса Ер учун хавфли бўлиши мумкин10 август 14:35Қуёшда олимлар кутмаган сирли ҳодиса илк бор тасвирланди Қуёшда олимлар кутмаган сирли ҳодиса илк бор тасвирланди 6 август 02:32Бугун Ер яқинидан улкан астероид учиб ўтади: хавф борми?Бугун Ер яқинидан улкан астероид учиб ўтади: хавф борми?27 июн 12:34Сўнаётган юлдузнинг сўнгги лаҳзалари илк бор аниқ тасвирландиСўнаётган юлдузнинг сўнгги лаҳзалари илк бор аниқ тасвирланди13 июн 19:34“Сохта зебра”лар шов-шувга сабаб бўлди“Сохта зебра”лар шов-шувга сабаб бўлди22 май 23:49Қозоғистонда юздан ортиқ отлар нобуд бўлдиҚозоғистонда юздан ортиқ отлар нобуд бўлди20 апрел 13:05
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота