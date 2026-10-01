Дунёдаги ягона тилларанг зебра Зои 19 ёшида нобуд бўлди
Ноёб ташқи кўриниши билан танилган Зои исмли зебра 19 ёшида нобуд бўлди. У ўзининг одатий қора-оқ йўл-йўл терисидан фарқ қилувчи тилла ва қаймоқ рангидаги жун қопламаси, шунингдек, оч рангли кўзлари билан машҳур эди.
Зои бутун умрини АҚШнинг Гавайи штатидаги ҳайвонларни муҳофаза қилиш масканида ўтказган. Ноёб кўриниши туфайли у узоқ йиллар давомида ҳайвонот олами ихлосмандлари ва мутахассислар эътиборида бўлган.
Мутахассисларнинг фикрича, зебранинг ўзига хос ранги меланин пигментининг ишлаб чиқарилишига таъсир кўрсатадиган камёб генетик мутация билан боғлиқ бўлган. Бундай хусусият жуда кам учрагани сабабли Зои кўпинча «дунёдаги ягона тилларанг зебра» сифатида тилга олинган.
Маскан вакилларининг маълум қилишича, Зои сўнгги даврда ёши билан боғлиқ турли соғлиқ муаммоларига дуч келган. Ветеринария мутахассислари томонидан интенсив ёрдам кўрсатилганига қарамай, унинг ҳаётини сақлаб қолишнинг иложи бўлмаган. 19 ёш зебра учун анча катта ёш ҳисобланади. Шу боис Зои узоқ умр кўрган ноёб ҳайвонлардан бири сифатида ҳам эсда қолади.
Изоҳлар 0
…