Ўзбекистонда нечта ўқитувчи ишлаётгани очиқланди: қанчаси аёллар ва қанчаси эркаклар?

·24·Ўзбекистон
Ўзбекистонда нечта ўқитувчи ишлаётгани очиқланди: қанчаси аёллар ва қанчаси эркаклар?

Ўзбекистондаги умумий ўрта таълим муассасаларида 577,7 минг нафар ўқитувчи фаолият олиб бормоқда. Бу ҳақда Миллий статистика қўмитаси маълум қилди.

Қайд этилишича, ушбу рақам 2025/2026 ўқув йили бошидаги ҳолатни ифодалайди. Ўқитувчилар сони ўтган ўқув йилига нисбатан 12,8 минг нафарга кўпайган. Бу эса 2,3 фоизлик ўсишни англатади.

Жами педагогларнинг 418,8 минг нафари аёллар, 158,9 минг нафари эркаклар ҳиссасига тўғри келади. Статистик маълумотларда ўриндошлик асосида ишлаётган ўқитувчилар ҳисобга олинмаган.

Ҳудудлар кесимида энг кўп ўқитувчи Самарқанд ва Қашқадарё вилоятларида қайд этилган — ҳар икки ҳудудда ҳам 65,1 минг нафардан педагог меҳнат қилмоқда. Кейинги ўринларда Фарғона вилояти — 60,6 минг нафар ва Сурхондарё вилояти — 52,3 минг нафар билан қайд этилган.

Қолган ҳудудлардаги кўрсаткичлар:

  • Андижон вилояти — 46,3 минг нафар;

  • Наманган вилояти — 42,6 минг нафар;

  • Қорақалпоғистон Республикаси — 40,7 минг нафар;

  • Тошкент вилояти — 40,2 минг нафар;

  • Хоразм вилояти — 35,1 минг нафар;

  • Тошкент шаҳри — 34,1 минг нафар;

  • Бухоро вилояти — 33,4 минг нафар;

  • Жиззах вилояти — 25,7 минг нафар;

  • Навоий вилояти — 22,3 минг нафар;

  • Сирдарё вилояти — 14,2 минг нафар.

Маълумот ўқитувчилар сони мамлакат ҳудудлари бўйича сезиларли фарқ қилишини кўрсатади.

Миллий статистика қўмитасиЎзбекистондаги умумий ўрта таълим муассасалариОқитувчилар сониСамарқанд
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда электромобиллар сони 122,7 мингтага етдиЎзбекистонда электромобиллар сони 122,7 мингтага етди27 сентябр 12:05Ўзбекистонга хориждан энг кўп нималар келтирилмоқда? Иқтисодиётдаги муҳим ўзгаришларЎзбекистонга хориждан энг кўп нималар келтирилмоқда? Иқтисодиётдаги муҳим ўзгаришлар27 сентябр 12:02Ўзбекистонда товуқ гўшти импорти қарийб 25 %га ошди: озиқ-овқат бозоридаги ўзгаришларЎзбекистонда товуқ гўшти импорти қарийб 25 %га ошди: озиқ-овқат бозоридаги ўзгаришлар27 сентябр 11:51Қашқадарёда нечта электромобиль бор? Расмий маълумот берилдиҚашқадарёда нечта электромобиль бор? Расмий маълумот берилди27 сентябр 01:19Ўзбекистонда 100 қизга 108 ўғил тўғри келмоқда — Қашқадарёда кўрсаткич юқориЎзбекистонда 100 қизга 108 ўғил тўғри келмоқда — Қашқадарёда кўрсаткич юқори25 сентябр 14:13Ўзбекистонда 40 ёшдан катта талабалар сони рекорд даражага етдиЎзбекистонда 40 ёшдан катта талабалар сони рекорд даражага етди24 сентябр 19:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди