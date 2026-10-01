Хитойда ходим лотереяда бир йил маошли таътилни қўлга киритди
Хитойнинг Шенчжен шаҳридаги компаниялардан бирида 70 нафар ходим иштирок этган лотереяда ноодатий соврин ўйналди. Омадли рақам ёки чипта эмас, балки ходимлардан бирининг исми ғолиб сифатида танланди.
Дастлаб ўз исмини эшитган менежер бу ҳолатни ҳазил деб ўйлаган. Бироқ компания директори ғолиб айнан у эканини тасдиқлагач, воқеа жиддий экани маълум бўлган.
Мазкур лотерея компаниянинг COVID-19 пандемияси сабаб уч йиллик танаффусдан сўнг ўтказилган илк корпоратив тадбири доирасида ташкил этилган. Ходимлар учун эса одатий совғалардан фарқ қиладиган мукофот тайёрланган.
Ғолибга бир йил давомида маошини тўлиқ сақлаган ҳолда таътилга чиқиш ёки ушбу имтиёзнинг пулдаги қийматини олиш имконияти берилган.
Бир йил давомида ишламасдан, ойлик маошни олиш имконияти кўпчилик учун кутилмаган соврин бўлиши мумкин.
Изоҳлар 0
…