Хитойда ходим лотереяда бир йил маошли таътилни қўлга киритди

·12·Дунё
Хитойда ходим лотереяда бир йил маошли таътилни қўлга киритди

Хитойнинг Шенчжен шаҳридаги компаниялардан бирида 70 нафар ходим иштирок этган лотереяда ноодатий соврин ўйналди. Омадли рақам ёки чипта эмас, балки ходимлардан бирининг исми ғолиб сифатида танланди.

Дастлаб ўз исмини эшитган менежер бу ҳолатни ҳазил деб ўйлаган. Бироқ компания директори ғолиб айнан у эканини тасдиқлагач, воқеа жиддий экани маълум бўлган.

Мазкур лотерея компаниянинг COVID-19 пандемияси сабаб уч йиллик танаффусдан сўнг ўтказилган илк корпоратив тадбири доирасида ташкил этилган. Ходимлар учун эса одатий совғалардан фарқ қиладиган мукофот тайёрланган.

Ғолибга бир йил давомида маошини тўлиқ сақлаган ҳолда таътилга чиқиш ёки ушбу имтиёзнинг пулдаги қийматини олиш имконияти берилган.

Бир йил давомида ишламасдан, ойлик маошни олиш имконияти кўпчилик учун кутилмаган соврин бўлиши мумкин.

ШенчженCOVID-19лотереякорпоратив тадбир
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роботлар жанги: Шенчженда ЭнгинеАИ T800 гуманоидлари ўртасида илк турнир ўтказилдиРоботлар жанги: Шенчженда ЭнгинеАИ T800 гуманоидлари ўртасида илк турнир ўтказилди18 июл 14:52Хитойда бекинмачоқ пайтида йўқолган бола 35 йилдан кейин оиласини топди!Хитойда бекинмачоқ пайтида йўқолган бола 35 йилдан кейин оиласини топди!1 июл 22:36Покистонлик эркак Абу-Дабида 1,5 миллиард сўмлик лотерея ютдиПокистонлик эркак Абу-Дабида 1,5 миллиард сўмлик лотерея ютди10 сентябр 18:53АҚШда ютуқчи топилди: 1,04 миллиард долларга қайси юлдузларни сотиб олса бўлади?АҚШда ютуқчи топилди: 1,04 миллиард долларга қайси юлдузларни сотиб олса бўлади?14 август 06:11Тимсоҳ ҳайвонот боғи ходимига ҳужум қилиб, уни ўлдирдиТимсоҳ ҳайвонот боғи ходимига ҳужум қилиб, уни ўлдирди9 сентябр 18:56Трамп федерал идоралардаги юқори лавозимли ходимлар бўйича янги тартиб жорий қилдиТрамп федерал идоралардаги юқори лавозимли ходимлар бўйича янги тартиб жорий қилди5 июн 15:49
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота