Манчестер Сити янги муаммога дуч келди: рақиб футболчилар компенсация талаб қилмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Манчестер Сити 2009-йилдан 2018-йилгача бўлган даврда 115 та молиявий қоидабузарликнинг 114 тасини содир этгани аниқланган.
- Клубнинг собиқ рақиблари энди йўқотилган чемпионликлар ва Европа мусобақаларига йўлланмалар учун бонуслар сифатида компенсация талаб қилмоқда.
- Бу даъволар клубнинг молиявий фаир-плай қоидаларини бузиш ва даромадларни сунъий равишда ошириб, харажатларни камайтиргани аниқланиши ортидан келиб чиққан.
Англия Премер-лигаси доирасида молиявий қоидаларни бузгани учун айбдор деб топилган Манчестер Сити клуби энди нафақат спорт санкциялари, балки собиқ рақиб футболчиларининг молиявий даъволарига ҳам дуч келиши мумкин. Sky Sports Невс хабар беришича, шаҳару-ликларга қарши йиллар давомида майдонга тушган ўйинчилар ва уларнинг вакиллари турли юристлар билан боғланиб, бой берилган чемпунликлар ҳамда Европа мусобақаларига йўлланмалар учун қўшимча бонусларни ундириш чораларини кўра бошлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Мустақил комиссия қарорига кўра, Манчестер Сити 2009/10 ва 2017/18 йиллар оралиғида жами 115 та молиявий қоидабузарликнинг 114 тасида айбдор деб топилган. Клуб текширув жараёнида лиганинг ҳамкорлик қилиш ва виждонан ҳаракат қилиш мажбуриятларини ҳам бир неча бор бузган. Ушбу даврда жамоа молиявий фаир-плай қоидаларига риоя қилгандек кўриниш учун сунъий равишда даромадларини ошириб, харажатларини 900 миллион фунт стерлингдан ортиққа камайтиргани аниқланган.
Сохта шартномалар ва яширин молиялаштириш тизимиТекширувлар натижасида маълум бўлишича, Манчестер Сити раҳбарияти ҳомийлар билан асл келишувларни яшириб, уларнинг фақат бир қисмини тўлашига имкон берувчи «сохта» шартномалар тузган. Қолган маблағлар эса клуб эгалари бўлган АДУГ компанияси томонидан молияштириб борилган. Шунингдек, клуб ўзининг ҳақиқий операцион харажатларини кам кўрсатиш мақсадида ҳам худди шундай схемалардан фойдалангани фош этилди.
Goal.com маълумотига кўра, бундай маъмурий допинг ҳолатлари ўша даврда чемпионлик ёки Чемпионлар лигаси йўлланмаси учун курашган бошқа жамоалар футболчиларининг моддий зарар кўришига сабаб бўлган. Рақиб ўйинчилар айнан шу йўқотилган молиявий бонуслар ва спорт мақсадлари учун компенсация талаб қилишга ҳақли эканлигига таянмоқда.
Молиявий органларни алдаш ва келгусидаги оқибатларКомиссия хулосасида қайд этилишича, Манчестер Сити аудирлар ва футбол бошқарув органларидан ҳақиқий молиявий ҳолатни атайлаб яширган ҳамда сохталаштирилган ҳисоботларни тақдим этган. Клубнинг мақсади Англия Премер-лигаси ҳамда UEFA қатъий харажат чекловларини четлаб ўтиш бўлгани аниқ исботланган.
Ҳозирги вақтда Манчестер Сити нафақат спорт майдонидаги натижалари, балки йиллар давомида тўпланиб келган ҳуқуқий ва молиявий даъволар гирдобида қолмоқда. Агар рақиб футболчиларнинг юристлари суд орқали ўз ҳақ-ҳуқуқларини талаб қилишда муваффақият қозонса, бу бутун футбол оламида мисли кўрилмаган преседент яратиши ва клуб учун янада оғир оқибатларни келтириб чиқариши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…