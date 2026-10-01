Манчестер Сити янги муаммога дуч келди: рақиб футболчилар компенсация талаб қилмоқда

·38·Спорт
Манчестер Сити янги муаммога дуч келди: рақиб футболчилар компенсация талаб қилмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Манчестер Сити 2009-йилдан 2018-йилгача бўлган даврда 115 та молиявий қоидабузарликнинг 114 тасини содир этгани аниқланган.
  • Клубнинг собиқ рақиблари энди йўқотилган чемпионликлар ва Европа мусобақаларига йўлланмалар учун бонуслар сифатида компенсация талаб қилмоқда.
  • Бу даъволар клубнинг молиявий фаир-плай қоидаларини бузиш ва даромадларни сунъий равишда ошириб, харажатларни камайтиргани аниқланиши ортидан келиб чиққан.

Англия Премер-лигаси доирасида молиявий қоидаларни бузгани учун айбдор деб топилган Манчестер Сити клуби энди нафақат спорт санкциялари, балки собиқ рақиб футболчиларининг молиявий даъволарига ҳам дуч келиши мумкин. Sky Sports Невс хабар беришича, шаҳару-ликларга қарши йиллар давомида майдонга тушган ўйинчилар ва уларнинг вакиллари турли юристлар билан боғланиб, бой берилган чемпунликлар ҳамда Европа мусобақаларига йўлланмалар учун қўшимча бонусларни ундириш чораларини кўра бошлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Мустақил комиссия қарорига кўра, Манчестер Сити 2009/10 ва 2017/18 йиллар оралиғида жами 115 та молиявий қоидабузарликнинг 114 тасида айбдор деб топилган. Клуб текширув жараёнида лиганинг ҳамкорлик қилиш ва виждонан ҳаракат қилиш мажбуриятларини ҳам бир неча бор бузган. Ушбу даврда жамоа молиявий фаир-плай қоидаларига риоя қилгандек кўриниш учун сунъий равишда даромадларини ошириб, харажатларини 900 миллион фунт стерлингдан ортиққа камайтиргани аниқланган.

Сохта шартномалар ва яширин молиялаштириш тизими

Текширувлар натижасида маълум бўлишича, Манчестер Сити раҳбарияти ҳомийлар билан асл келишувларни яшириб, уларнинг фақат бир қисмини тўлашига имкон берувчи «сохта» шартномалар тузган. Қолган маблағлар эса клуб эгалари бўлган АДУГ компанияси томонидан молияштириб борилган. Шунингдек, клуб ўзининг ҳақиқий операцион харажатларини кам кўрсатиш мақсадида ҳам худди шундай схемалардан фойдалангани фош этилди.

Goal.com маълумотига кўра, бундай маъмурий допинг ҳолатлари ўша даврда чемпионлик ёки Чемпионлар лигаси йўлланмаси учун курашган бошқа жамоалар футболчиларининг моддий зарар кўришига сабаб бўлган. Рақиб ўйинчилар айнан шу йўқотилган молиявий бонуслар ва спорт мақсадлари учун компенсация талаб қилишга ҳақли эканлигига таянмоқда.

Молиявий органларни алдаш ва келгусидаги оқибатлар

Комиссия хулосасида қайд этилишича, Манчестер Сити аудирлар ва футбол бошқарув органларидан ҳақиқий молиявий ҳолатни атайлаб яширган ҳамда сохталаштирилган ҳисоботларни тақдим этган. Клубнинг мақсади Англия Премер-лигаси ҳамда UEFA қатъий харажат чекловларини четлаб ўтиш бўлгани аниқ исботланган.

Ҳозирги вақтда Манчестер Сити нафақат спорт майдонидаги натижалари, балки йиллар давомида тўпланиб келган ҳуқуқий ва молиявий даъволар гирдобида қолмоқда. Агар рақиб футболчиларнинг юристлари суд орқали ўз ҳақ-ҳуқуқларини талаб қилишда муваффақият қозонса, бу бутун футбол оламида мисли кўрилмаган преседент яратиши ва клуб учун янада оғир оқибатларни келтириб чиқариши кутилмоқда.

Манчестер СитйАнглия Премер-лигасиМолиявий фаир-плайФутбол янгиликлариСуд даъволари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер Сити молиявий айбловларга қарши курашни давом эттирадиМанчестер Сити молиявий айбловларга қарши курашни давом эттиради29 сентябр 01:10Манчестер Сити иши: Англия Премер-лигасини нима кутмоқдаМанчестер Сити иши: Англия Премер-лигасини нима кутмоқда27 сентябр 22:35Манчестер Сити иши: Англия футболида тарихий қарор ва Гвардиола сўзлариМанчестер Сити иши: Англия футболида тарихий қарор ва Гвардиола сўзлари26 сентябр 19:37Хавер Тебас Манчестер Сити иши юзасидан кескин баёнот бердиХавер Тебас Манчестер Сити иши юзасидан кескин баёнот берди29 сентябр 11:40Энсо Фернандес Манчестер Сити сафидаги дебютида ёрқин ўйин кўрсатдиЭнсо Фернандес Манчестер Сити сафидаги дебютида ёрқин ўйин кўрсатди5 сентябр 22:59Фелипе Мело Манчестер Ситиъдан Клублар ўртасидаги ЖЧ совринини талаб қилдиФелипе Мело Манчестер Ситиъдан Клублар ўртасидаги ЖЧ совринини талаб қилдиБугун 11:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди