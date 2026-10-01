Манчестер Сити молиявий айбловларга қарши кескин курашишга тайёрланмоқда

·12·Спорт
Манчестер Сити молиявий айбловларга қарши кескин курашишга тайёрланмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Манчестер Сити клуби молиявий қоидаларни бузганлик айбловларини рад этиш учун кучли ҳуқуқий стратегия ишлаб чиқмоқда.
  • Клуб 830,69 миллион фунт стерлинглик ҳомийлик маблағлари БАА ҳукумати томонидан молиялаштирилганини исботловчи банк кўчирмалари ва бошқа ҳужжатларни тақдим этишга тайёр.
  • Клуб бош директори Ферран Сориано бу айбловларни ёлғон деб атади ва маблағлар эгасининг шахсий чўнтагидан эмас, балки ҳукумат ҳисобидан ўтказилганини таъкидлади.

Англиянинг Манчестер Сити клуби молиявий қоидаларни бузгани бўйича чиқарилган айблов ҳукмини бекор қилиш учун жиддий ҳуқуқий ҳимоя режасини тузмоқда. Goal.com хабар беришича, „шаҳарликлар“ ҳомийлик шартномалари бўйича 830 миллион фунт стерлингдан ортиқ маблағ хусусий эгалар эмас, балки БАА ҳукумати томонидан молиялаштирилганини исботловчи инкор этиб бўлмас далилларни тақдим этишга шайланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Мустақил комиссия Манчестер Ситини молиявий қоидаларни четлаб ўтиш учун 900 миллион фунтдан ортиқ маблағни ноқонуний яширин равишда айлантирганликда айбдор деб топган эди. Бироқ Даилй Маил Спорт нашрининг ёзишича, клуб бу қарорни ўзгартириш учун пухта стратегия ишлаб чиққан бўлиб, баҳсли келишувлар ортида Абу-Даби ҳукумати турганини далиллар билан кўрсатиб бермоқчи.

Инкор этиб бўлмас далиллар ва банк кўчирмалари

Клуб ихтиёрида банк кўчирмалари ва гувоҳлик кўрсатмалари каби муҳим ҳужжатлар мавжуд бўлиб, улар маблағлар тўғридан-тўғри ҳукумат ҳисобварақларидан ҳомийларга ўтказилганини тасдиқлайди. Манчестер Сити апелляция жараёнида 830,69 миллион фунт стерлинглик маблағ қонуний манбалардан келиб чиққанини шубҳасиз исботлашига таянмоқда.

Эслатиб ўтамиз, Премер-лига айбловларининг асосий қисми хакерлар томонидан қўлга киритилган электрон хстларга, жумладан, 2013-йилда ёзилган хабарларга асосланган эди. Ушбу хабарларда ҳомийлик маблағлари қандай ҳаракатлангани муҳокама қилинган. Бироқ Манчестер Сити бу ёзишмалар клуб ходимларининг нотўғри тахминларидан иборат эканини қатъий таъкидлаб келмоқда.

Раҳбариятнинг кескин баёноти

Клуб бош директори Ферран Сориано ходимларга йўллаган видео мурожаатида мазкур айбловларни кескин рад этди. Унинг сўзларига кўра, бутун иш битта ёлғон даъво — эгасининг шахсий пули ҳомийлар орқали яширинча киритилгани ҳақидаги тахмонга қурилган ва бу мутлақо ҳақиқатга тўғри келмайди.

Сориано Премер-лига комиссиясига пул эгасининг чўнтагидан чиқмаганини, аксинча ҳукумат ҳисобидан ўтказилганини кўрсатувчи барча зарур ҳужжатлар, жумладан, банк ўтказмалари тақдим этилганини алоҳида таъкидлади.

Комерцион ҳамкорларнинг муносабати

Мазкур можародан сўнг клубнинг йирик ҳомийларидан бири ҳисобланган Этиҳад Аирвайс авиакомпанияси ҳам жиддий қадамлар ҳақида ўйлай бошлади. Манбага кўра, авиакомпания Премер-лига устидан судга мурожаат қилиш масаласини кўриб чиқмоқда.

Этиҳад Аирвайс мустақил комиссия хулосаларини қатъиян рад этиб, ҳуқуқий жараён давомида уларга ўз позициясини билдириш учун имкон берилмаганини маълум қилди. Авиакомпания вакили ушбу қарор уларнинг нуфузига путур этказаётганини таъкидлаб, юзага келган оғир оқибатлар учун Премер-лига тўлиқ жавобгар бўлиши лозимлигини талаб қилди.

Манчестер СитиПремер-лигаФутбол янгиликлариМолияТрансфер
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер Сити раҳбарияти кетишидан хавотир билдирилдиМанчестер Сити раҳбарияти кетишидан хавотир билдирилдиБугун 00:33Жо Харт Манчестер Сити атрофидаги молиявий можаролар юзасидан фикр билдирдиЖо Харт Манчестер Сити атрофидаги молиявий можаролар юзасидан фикр билдирди29 сентябр 14:54Рой Кин Манчестер Сити клубини қаттиқ танқид қилдиРой Кин Манчестер Сити клубини қаттиқ танқид қилди27 сентябр 01:31Манчестер Сити клуби рамзи вандализмга учрадиМанчестер Сити клуби рамзи вандализмга учрадиКеча 22:31Пеп Гвардиола Манчестер Сити айбдор деб топилгач сукут сақламадиПеп Гвардиола Манчестер Сити айбдор деб топилгач сукут сақламадиКеча 18:33Манчестер Сити 115 та молиявий қоидабузарликда айбдор деб топилдиМанчестер Сити 115 та молиявий қоидабузарликда айбдор деб топилди29 сентябр 21:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди