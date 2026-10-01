Манчестер Сити молиявий айбловларга қарши кескин курашишга тайёрланмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Манчестер Сити клуби молиявий қоидаларни бузганлик айбловларини рад этиш учун кучли ҳуқуқий стратегия ишлаб чиқмоқда.
- Клуб 830,69 миллион фунт стерлинглик ҳомийлик маблағлари БАА ҳукумати томонидан молиялаштирилганини исботловчи банк кўчирмалари ва бошқа ҳужжатларни тақдим этишга тайёр.
- Клуб бош директори Ферран Сориано бу айбловларни ёлғон деб атади ва маблағлар эгасининг шахсий чўнтагидан эмас, балки ҳукумат ҳисобидан ўтказилганини таъкидлади.
Англиянинг Манчестер Сити клуби молиявий қоидаларни бузгани бўйича чиқарилган айблов ҳукмини бекор қилиш учун жиддий ҳуқуқий ҳимоя режасини тузмоқда. Goal.com хабар беришича, „шаҳарликлар“ ҳомийлик шартномалари бўйича 830 миллион фунт стерлингдан ортиқ маблағ хусусий эгалар эмас, балки БАА ҳукумати томонидан молиялаштирилганини исботловчи инкор этиб бўлмас далилларни тақдим этишга шайланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Мустақил комиссия Манчестер Ситини молиявий қоидаларни четлаб ўтиш учун 900 миллион фунтдан ортиқ маблағни ноқонуний яширин равишда айлантирганликда айбдор деб топган эди. Бироқ Даилй Маил Спорт нашрининг ёзишича, клуб бу қарорни ўзгартириш учун пухта стратегия ишлаб чиққан бўлиб, баҳсли келишувлар ортида Абу-Даби ҳукумати турганини далиллар билан кўрсатиб бермоқчи.
Инкор этиб бўлмас далиллар ва банк кўчирмалариКлуб ихтиёрида банк кўчирмалари ва гувоҳлик кўрсатмалари каби муҳим ҳужжатлар мавжуд бўлиб, улар маблағлар тўғридан-тўғри ҳукумат ҳисобварақларидан ҳомийларга ўтказилганини тасдиқлайди. Манчестер Сити апелляция жараёнида 830,69 миллион фунт стерлинглик маблағ қонуний манбалардан келиб чиққанини шубҳасиз исботлашига таянмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Премер-лига айбловларининг асосий қисми хакерлар томонидан қўлга киритилган электрон хстларга, жумладан, 2013-йилда ёзилган хабарларга асосланган эди. Ушбу хабарларда ҳомийлик маблағлари қандай ҳаракатлангани муҳокама қилинган. Бироқ Манчестер Сити бу ёзишмалар клуб ходимларининг нотўғри тахминларидан иборат эканини қатъий таъкидлаб келмоқда.
Раҳбариятнинг кескин баёнотиКлуб бош директори Ферран Сориано ходимларга йўллаган видео мурожаатида мазкур айбловларни кескин рад этди. Унинг сўзларига кўра, бутун иш битта ёлғон даъво — эгасининг шахсий пули ҳомийлар орқали яширинча киритилгани ҳақидаги тахмонга қурилган ва бу мутлақо ҳақиқатга тўғри келмайди.
Сориано Премер-лига комиссиясига пул эгасининг чўнтагидан чиқмаганини, аксинча ҳукумат ҳисобидан ўтказилганини кўрсатувчи барча зарур ҳужжатлар, жумладан, банк ўтказмалари тақдим этилганини алоҳида таъкидлади.
Комерцион ҳамкорларнинг муносабатиМазкур можародан сўнг клубнинг йирик ҳомийларидан бири ҳисобланган Этиҳад Аирвайс авиакомпанияси ҳам жиддий қадамлар ҳақида ўйлай бошлади. Манбага кўра, авиакомпания Премер-лига устидан судга мурожаат қилиш масаласини кўриб чиқмоқда.
Этиҳад Аирвайс мустақил комиссия хулосаларини қатъиян рад этиб, ҳуқуқий жараён давомида уларга ўз позициясини билдириш учун имкон берилмаганини маълум қилди. Авиакомпания вакили ушбу қарор уларнинг нуфузига путур этказаётганини таъкидлаб, юзага келган оғир оқибатлар учун Премер-лига тўлиқ жавобгар бўлиши лозимлигини талаб қилди.
Изоҳлар 0
…