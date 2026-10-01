Роналдунинг демарши сиёсий резонанс келтириб чиқарди: Бош вазир музокараларга киришди

·38·Спорт
Роналдунинг демарши сиёсий резонанс келтириб чиқарди: Бош вазир музокараларга киришди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Криштиану Роналду нинг терма жамоа лагерини тарк этиши Португалияда сиёсий воқеа тусини олди ва Бош вазир Луис Монтенегро вазиятга аралашди.
  • Бош вазир Португалия футбол федерацияси президенти Педру Проенса ва миллий жамоа бош мураббийи Жорже Жезуш билан, шунингдек, Роналду билан шахсан телефон орқали мулоқот ўтказди.

Португалия миллий жамоаси сардори Криштиану Роналдунинг терма лагерини ўзбошимчалик билан тарк этиши спорт доирасидан чиқиб, давлат миқёсидаги сиёсий воқеага айланди. Мамлакатнинг олий раҳбарияти мазкур инқирозни бартараф этиш учун вазиятга бевосита аралашишга мажбур бўлди.

Португалиянинг нуфузли Record нашри тарқатган шов-шувли маълумотга кўра, мамлакат Бош вазири Луис Монтенегро Португалия футбол федерацияси президенти Педру Проэнса ҳамда миллий жамоа бош мураббийи Жорже Жезуш билан шахсан шошилинч телефон мулоқоти ўтказган.

Бош вазир Роналдунинг шахсан ўзи билан нималарни гаплашди?

Ҳукумат раҳбарининг ҳаракатлари фақат футбол мутасаддилари билан чекланиб қолмади. Мамлакатнинг етакчи SIC телеканали хабарига кўра, Бош вазир Луис Монтенегро қароргоҳдан чиқиб кетган Криштиану Роналдунинг шахсан ўзи билан ҳам тўғридан-тўғри телефон орқали мулоқот қилган.

Томонлар ўртасида кечган ушбу махфий суҳбат тафсилотлари ва якуний хулосалар ҳозирча матбуотга ошкор қилинмаяпти. Бироқ давлатнинг биринчи рақамли сиёсий шахсининг футболчи билан боғланиши мамлакатда Роналдунинг миллий тимсол сифатидаги ўрни нақадар улканлиги ва унинг атрофидаги инқироз халқаро миқёсда давлат обрўсига таъсир қилувчи жиддий омил сифатида кўрилаётганидан дарак беради.

Дания синови ва Роналдусиз тайёргарлик

Юқори доиралардаги музокаралар ва кенг кўламли муҳокамалар фонида Португалия миллий жамоаси Миллатлар лигаси 3-тури доирасидаги баҳсга тайёргарликни давом эттирмоқда.

  • Ҳал қилувчи баҳс: Португалия 1 октябр куни Копенҳаген шаҳрида Данияга қарши сафар учрашувида майдонга тушади;

  • Турнир жадвали: Жамоа гуруҳда муҳим очколарни жамғариш ва пешқадамликни мустаҳкамлаш учун кураш олиб боради;

  • Ноаниқ истиқбол: Роналдунинг миллий либосдаги келажаги, унинг эҳтимолий дисквалификацияси ва умуман жамоага қайтиш-қайтмаслиги билан боғлиқ саволлар эса баҳс арафасида жамоатчилик диққат марказида қолмоқда.

Ҳукуматнинг бу можарога расман аралашуви вазиятни юмшата оладими ёки 41 ёшли афсонанинг қарори ўзгаришсиз қоладими — бу яқин соатларда ойдинлашиши кутилмоқда.

Криштиану РоналдуЛуис МонтенегроПортугалия футбол федерациясиМиллатлар лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзини хиёнатга учрагандек ҳис қилмоқда: Роналду Португалия терма жамоасига қайтмайдиЎзини хиёнатга учрагандек ҳис қилмоқда: Роналду Португалия терма жамоасига қайтмайдиБугун 16:04«Аразнинг асл илдизи маълум»: Жезуш Роналдунинг норозилиги сабабини очиқ айтди«Аразнинг асл илдизи маълум»: Жезуш Роналдунинг норозилиги сабабини очиқ айтдиБугун 11:00Криштиану Роналду ва терма жамоа устози ўртасидаги вазиятга ойдинлик киритилдиКриштиану Роналду ва терма жамоа устози ўртасидаги вазиятга ойдинлик киритилдиКеча 22:58Рубен Диас Криштиану Роналду атрофидаги шов-шувларга муносабат билдирдиРубен Диас Криштиану Роналду атрофидаги шов-шувларга муносабат билдирдиКеча 21:18Бриан Ример: Криштиану Роналду нафақага чиқса, Португалияда муаммо бошланадиБриан Ример: Криштиану Роналду нафақага чиқса, Португалияда муаммо бошланадиКеча 17:19Гонсалу Ramуш Криштиану Роналду ўрнида майдонга тушиб, Португалияга ғалаба келтирдиГонсалу Ramуш Криштиану Роналду ўрнида майдонга тушиб, Португалияга ғалаба келтирди28 сентябр 09:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди