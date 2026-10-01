Роналдунинг демарши сиёсий резонанс келтириб чиқарди: Бош вазир музокараларга киришди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Криштиану Роналду нинг терма жамоа лагерини тарк этиши Португалияда сиёсий воқеа тусини олди ва Бош вазир Луис Монтенегро вазиятга аралашди.
- Бош вазир Португалия футбол федерацияси президенти Педру Проенса ва миллий жамоа бош мураббийи Жорже Жезуш билан, шунингдек, Роналду билан шахсан телефон орқали мулоқот ўтказди.
Португалия миллий жамоаси сардори Криштиану Роналдунинг терма лагерини ўзбошимчалик билан тарк этиши спорт доирасидан чиқиб, давлат миқёсидаги сиёсий воқеага айланди. Мамлакатнинг олий раҳбарияти мазкур инқирозни бартараф этиш учун вазиятга бевосита аралашишга мажбур бўлди.
Португалиянинг нуфузли Record нашри тарқатган шов-шувли маълумотга кўра, мамлакат Бош вазири Луис Монтенегро Португалия футбол федерацияси президенти Педру Проэнса ҳамда миллий жамоа бош мураббийи Жорже Жезуш билан шахсан шошилинч телефон мулоқоти ўтказган.
Бош вазир Роналдунинг шахсан ўзи билан нималарни гаплашди?
Ҳукумат раҳбарининг ҳаракатлари фақат футбол мутасаддилари билан чекланиб қолмади. Мамлакатнинг етакчи SIC телеканали хабарига кўра, Бош вазир Луис Монтенегро қароргоҳдан чиқиб кетган Криштиану Роналдунинг шахсан ўзи билан ҳам тўғридан-тўғри телефон орқали мулоқот қилган.
Томонлар ўртасида кечган ушбу махфий суҳбат тафсилотлари ва якуний хулосалар ҳозирча матбуотга ошкор қилинмаяпти. Бироқ давлатнинг биринчи рақамли сиёсий шахсининг футболчи билан боғланиши мамлакатда Роналдунинг миллий тимсол сифатидаги ўрни нақадар улканлиги ва унинг атрофидаги инқироз халқаро миқёсда давлат обрўсига таъсир қилувчи жиддий омил сифатида кўрилаётганидан дарак беради.
Дания синови ва Роналдусиз тайёргарлик
Юқори доиралардаги музокаралар ва кенг кўламли муҳокамалар фонида Португалия миллий жамоаси Миллатлар лигаси 3-тури доирасидаги баҳсга тайёргарликни давом эттирмоқда.
Ҳал қилувчи баҳс: Португалия 1 октябр куни Копенҳаген шаҳрида Данияга қарши сафар учрашувида майдонга тушади;
Турнир жадвали: Жамоа гуруҳда муҳим очколарни жамғариш ва пешқадамликни мустаҳкамлаш учун кураш олиб боради;
Ноаниқ истиқбол: Роналдунинг миллий либосдаги келажаги, унинг эҳтимолий дисквалификацияси ва умуман жамоага қайтиш-қайтмаслиги билан боғлиқ саволлар эса баҳс арафасида жамоатчилик диққат марказида қолмоқда.
Ҳукуматнинг бу можарога расман аралашуви вазиятни юмшата оладими ёки 41 ёшли афсонанинг қарори ўзгаришсиз қоладими — бу яқин соатларда ойдинлашиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…