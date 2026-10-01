Осиё ўйинларида олтин кун: 3 нафар боксчимиз эртага чемпионлик учун рингга чиқади
Япония яшил майдонлари ва ареналарида давом этаётган Осиё ўйинларининг бокс мусобақаси ўзининг энг кульминацион нуқтасига етди. Эртага, 2 октябр куни ушбу мусобақанинг энг сўнгги — ҳал қилувчи финал жанглари бўлиб ўтади.
Ўзбекистон бокс терма жамоасидан 3 нафар маҳоратли чарм қўлқоп устаси барча босқичларни муваффақиятли босиб ўтиб, қитъанинг олтин медали учун курашиш ҳуқуқини қўлга киритди.
Супер оғир вазндаги принципиал тўқнашув ва енгилмас етакчилар
Финал кунида ўзбек бокс ихлосмандларини нафақат юксак маҳорат, балки тарихий рақобат ва шиддатли қарама-қаршиликлар кутмоқда:
-90 кг вазн тоифасида: Иқтидорли боксчимиз Тўрабек Хабибуллаев мусобақа мезбонлари ва қитъанинг етакчиларидан бири бўлган Хитой вакили Хань Сюэчжэнь билан тўқнаш келади.
-60 кг вазн тоифасида: Ўзининг тактик ва чиройли ҳаракатлари билан дунё мухлислари меҳрини қозонган тажрибали Абдумалик Халоков Жанубий Корея вакили Жанг Донгванга қарши рингга кўтарилади.
+90 кг вазн тоифасида (Марказий тўқнашув): Оғир вазн тоифасида ҳақиқий классик дерби бўлиб ўтади — ҳамюртимиз Жаҳонгир Зокиров қозоғистонлик номдор рақиб Айбек Оралбайга қарши муросасиз баҳс олиб боради. Бу қарама-қаршилик куннинг энг муҳим ва энг кўп кутилган жанги бўлиши шубҳасиз.
Финал жангларининг тўлиқ тақвими (Тошкент вақти билан):
Ўзбекистон Бокс федерацияси хабарига кўра, финал беллашувлари икки дастурда — 09:00 ҳамда 13:30 да бошланади. Боксчиларимизнинг рингга кўтарилиш вақтлари тахминан қуйидагича белгиланган:
10:15 | -90 кг: Тўрабек Хабибуллаев — Хань Сюэчжэнь (Хитой)
14:00 | -60 кг: Абдумалик Халоков — Жанг Донгван (Жанубий Корея)
14:30 | +90 кг: Жаҳонгир Зокиров — Айбек Оралбай (Қозоғистон)
(Ташкилотчиларнинг қайд этишича, тақдирлаш маросимлари ва олдинги жангларнинг муддатидан олдин тугаши сабабли кўрсатилган вақтлар бироз ўзгариши мумкин).
Айни дамда умумжамоа ҳисобида 4-ўринни банд этиб турган Ўзбекистон спорт делегацияси учун эртанги финаллар медаллар сифати ва кўрсаткичларини янада яхшилаш йўлида муҳим аҳамият касб этади. Барча чарм қўлқоп усталаримизга ҳал қилувчи баҳсларда фақат ва фақат ғалаба тилаб қоламиз!
Изоҳлар 0
…