Осиё ўйинларида олтин кун: 3 нафар боксчимиз эртага чемпионлик учун рингга чиқади

·17·Спорт
Осиё ўйинларида олтин кун: 3 нафар боксчимиз эртага чемпионлик учун рингга чиқади

Япония яшил майдонлари ва ареналарида давом этаётган Осиё ўйинларининг бокс мусобақаси ўзининг энг кульминацион нуқтасига етди. Эртага, 2 октябр куни ушбу мусобақанинг энг сўнгги — ҳал қилувчи финал жанглари бўлиб ўтади.

Ўзбекистон бокс терма жамоасидан 3 нафар маҳоратли чарм қўлқоп устаси барча босқичларни муваффақиятли босиб ўтиб, қитъанинг олтин медали учун курашиш ҳуқуқини қўлга киритди.

Супер оғир вазндаги принципиал тўқнашув ва енгилмас етакчилар

Финал кунида ўзбек бокс ихлосмандларини нафақат юксак маҳорат, балки тарихий рақобат ва шиддатли қарама-қаршиликлар кутмоқда:

  • -90 кг вазн тоифасида: Иқтидорли боксчимиз Тўрабек Хабибуллаев мусобақа мезбонлари ва қитъанинг етакчиларидан бири бўлган Хитой вакили Хань Сюэчжэнь билан тўқнаш келади.

  • -60 кг вазн тоифасида: Ўзининг тактик ва чиройли ҳаракатлари билан дунё мухлислари меҳрини қозонган тажрибали Абдумалик Халоков Жанубий Корея вакили Жанг Донгванга қарши рингга кўтарилади.

  • +90 кг вазн тоифасида (Марказий тўқнашув): Оғир вазн тоифасида ҳақиқий классик дерби бўлиб ўтади — ҳамюртимиз Жаҳонгир Зокиров қозоғистонлик номдор рақиб Айбек Оралбайга қарши муросасиз баҳс олиб боради. Бу қарама-қаршилик куннинг энг муҳим ва энг кўп кутилган жанги бўлиши шубҳасиз.

Финал жангларининг тўлиқ тақвими (Тошкент вақти билан):

Ўзбекистон Бокс федерацияси хабарига кўра, финал беллашувлари икки дастурда — 09:00 ҳамда 13:30 да бошланади. Боксчиларимизнинг рингга кўтарилиш вақтлари тахминан қуйидагича белгиланган:

  • 10:15 | -90 кг: Тўрабек Хабибуллаев — Хань Сюэчжэнь (Хитой)

  • 14:00 | -60 кг: Абдумалик Халоков — Жанг Донгван (Жанубий Корея)

  • 14:30 | +90 кг: Жаҳонгир Зокиров — Айбек Оралбай (Қозоғистон)

(Ташкилотчиларнинг қайд этишича, тақдирлаш маросимлари ва олдинги жангларнинг муддатидан олдин тугаши сабабли кўрсатилган вақтлар бироз ўзгариши мумкин).

Айни дамда умумжамоа ҳисобида 4-ўринни банд этиб турган Ўзбекистон спорт делегацияси учун эртанги финаллар медаллар сифати ва кўрсаткичларини янада яхшилаш йўлида муҳим аҳамият касб этади. Барча чарм қўлқоп усталаримизга ҳал қилувчи баҳсларда фақат ва фақат ғалаба тилаб қоламиз!

Осиё ўйинларининг бокс мусобақасиТўрабек ХабибуллаевЖаҳонгир ЗокировЎзбекистон бокс федерацияси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Осиё ўйинларида олтин сари қадам: Эртага 3 нафар боксчимиз финал учун жанг қилади!Осиё ўйинларида олтин сари қадам: Эртага 3 нафар боксчимиз финал учун жанг қилади!28 сентябр 23:08Тўрабек Хабибуллаев Осиё ўйинлари финалига чиқдиТўрабек Хабибуллаев Осиё ўйинлари финалига чиқдиКеча 12:32Жаҳонгир Зокиров Тожикистон вакилига имконият қолдирмадиЖаҳонгир Зокиров Тожикистон вакилига имконият қолдирмади27 сентябр 16:29Тўрт боксчимиз финал учун рингга чиқади: жанглар вақти маълумТўрт боксчимиз финал учун рингга чиқади: жанглар вақти маълум29 сентябр 17:30Ҳар бир ғалаба — медаль кафолати: ўзбек боксчилари чорак финал жангига киришмоқда!Ҳар бир ғалаба — медаль кафолати: ўзбек боксчилари чорак финал жангига киришмоқда!26 сентябр 19:46Ўзбекистоннинг тўрт боксчиси Осиё ўйинлари яримфиналидаЎзбекистоннинг тўрт боксчиси Осиё ўйинлари яримфиналида28 сентябр 17:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди