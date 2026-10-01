Айрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкин

·0·Ўзбекистон
Айрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкин

Айрим ҳолатларда ишдан бўшатилган фуқаролар одатдагидан эртароқ пенсияга чиқиши мумкин. Бунинг учун бир нечта шартга жавоб бериш керак.

Эркаклар: 58–60 ёшда бўлиши ва камида 25 йил меҳнат стажига эга бўлиши керак.

Аёллар: 53–55 ёшда бўлиши ва камида 20 йил меҳнат стажи бўлиши талаб этилади.

Бундан ташқари, фуқаронинг меҳнат шартномаси қонунда белгиланган асослар бўйича бекор қилинган бўлиши лозим. Ишдан бўшатилгандан кейин фуқарога уч ой давомида мос иш топишга ёрдам берилади.

Агар шу вақт ичида мақбул иш топилмаса, фуқаро ишсиз деб эътироф этилади ва муддатидан олдин пенсия тайинлаш учун ҳужжатлар Пенсия жамғармасига юборилади.

Мурожаатни Ягона интерактив давлат хизматлари портали орқали юбориш мумкин. Бу хизмат бепул кўрсатилади.

Пенсия жамғармасиИшдан бўшатилган фуқароларЯгона интерактив давлат хизматлариПенсияга чиқиш шартлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкинЭндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин6 июл 20:53Пенсия ёши ошириладими? Пенсия тизими бўйича катта ўзгаришлар лойиҳаси эълон қилиндиПенсия ёши ошириладими? Пенсия тизими бўйича катта ўзгаришлар лойиҳаси эълон қилинди15 сентябр 21:132000 доллардан юқори маош ва янги давлат мукофоти: Президент педагоглар билан учрашди2000 доллардан юқори маош ва янги давлат мукофоти: Президент педагоглар билан учрашдиБугун 16:34Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкинЭртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкинБугун 15:25Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистоннинг тўрт ҳудудида сезилдиҚирғизистондаги зилзила Ўзбекистоннинг тўрт ҳудудида сезилдиБугун 15:20Болаларни зўравонликдан ҳимоя қилиш кучайтирилади: янги қонун нимани ўзгартиради?Болаларни зўравонликдан ҳимоя қилиш кучайтирилади: янги қонун нимани ўзгартиради?Бугун 14:05
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди