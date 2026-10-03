Оғир заҳарланиш ва онкология хавфи: электрон сигаретларнинг яширин хавфи ошкор қилинди

·0·Саломатлик
Оғир заҳарланиш ва онкология хавфи: электрон сигаретларнинг яширин хавфи ошкор қилинди

Кўпчилик орасида электрон сигаретлар одатий тамаки маҳсулотларига қараганда «безарарроқ» деган янглиш фикр кенг тарқалган. Бироқ тиббиёт мутахассислари ушбу воситалар саломатлик учун жиддий фалокат манбаи эканидан қатъий огоҳлантирмоқда. MY5 телеканалининг «Гапиринг» кўрсатувида шифокорлар электрон сигаретлар келтириб чиқарадиган оғир асоратларни санаб ўтди.

Тайёрланаётган тутун ва турли кимёвий қўшимчалар организмни сезилмас тарзда ич-ичидан емириб боради.

Асаб тизими ва нафас йўллари зарба остида

Мутахассиснинг сўзларига кўра, электрон сигаретлардан (вейплардан) мунтазам ва тинимсиз фойдаланиш қуйидаги хавфли касалликларга йўл очади:

  • Марказий асаб тизими: Кимёвий парларнинг муттасил таъсири асаб тизимининг сурункали заҳарланишига (интоксикацияга) олиб келади.

  • Нафас олиш аъзолари: Ўпка ва бронхларда кучли обструкция, тўсатдан бўғилиш хуружлари ҳамда оғир аллергик реакциялар пайдо бўлади.

  • Онкология хавфи: Таркибидаги кимёвий аралашмалар ва канцероген моддалар тўқималарда саратон ҳужайраларининг шаклланишига туртки бўлиши мумкин.

Никотин миқдори ҳақидаги ёлғон: Нима учун заҳарланиш кучлироқ кечади?

Электрон сигарет ишлаб чиқарувчилар кўпинча қадоқларда никотин миқдори ниҳоятда камлигини кўрсатишади. Бироқ бу алдамчи ҳийла бўлиши мумкин:

«Қадоқда никотин кам деб ёзилиши мумкин, аммо бу уларнинг зарари йўқ дегани эмас. Электрон сигаретлар суюқлиги таркибига қўшиладиган айрим кимёвий моддалар никотиннинг организмга сўрилиши ва таъсирини бир неча баробар кучайтириб юборади. Натижада организм одатдагидан анча оғир заҳарланишга дучор бўлади», — дея тушунтирди мутахассис.

Шу сабабли, шифокорлар ёшлар ва катталарни «безарар тутун» саноғига кирувчи бундай воситалардан бутунлай воз кечишга чақирмоқда.

Электрон сигаретларMY5 телеканалГапирингникотин
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мактабларда оммавий рейд: ўқувчилар сумкаси текширилмоқда, жарима 88 миллион сўмгача!Мактабларда оммавий рейд: ўқувчилар сумкаси текширилмоқда, жарима 88 миллион сўмгача!26 сентябр 07:03Олимлар асалари заҳри таркибида мўъжизавий модда топди: онкологияда кутилмаган инқилобОлимлар асалари заҳри таркибида мўъжизавий модда топди: онкологияда кутилмаган инқилоб24 сентябр 10:40Узоқ умр кўриш сири: Рационингиздан зудлик билан чиқариб ташлаш керак бўлган 5 та маҳсулотУзоқ умр кўриш сири: Рационингиздан зудлик билан чиқариб ташлаш керак бўлган 5 та маҳсулот30 сентябр 00:16«Кечирмаслик» саратонга олиб келадими? Мутахассис фикри баҳс уйғотди«Кечирмаслик» саратонга олиб келадими? Мутахассис фикри баҳс уйғотди6 сентябр 20:56Қайси вақтда ухлаш керак? Мутахассислар жавоби ҳайрон қолдиради...Қайси вақтда ухлаш керак? Мутахассислар жавоби ҳайрон қолдиради...2 сентябр 09:15Пашша қўнган овқатни истеъмол қилиш қанчалик хавфли? Бу видео сиз учун (видео)Пашша қўнган овқатни истеъмол қилиш қанчалик хавфли? Бу видео сиз учун (видео)1 октябр 13:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

«Эммаган бола ота-онасини ҳурмат қилмайдими?» Профессорнинг фикри ва тиббиётдаги ҳақиқат
«Эммаган бола ота-онасини ҳурмат қилмайдими?» Профессорнинг фикри ва тиббиётдаги ҳақиқат
Ёшлик сири топилди: Олимлар энг кекса инсоннинг организмини ўрганиб ҳайратда қолди...
Ёшлик сири топилди: Олимлар энг кекса инсоннинг организмини ўрганиб ҳайратда қолди...
Ўт қопи яхши ишламаса организмда нима бўлади: белгилар ва нималарга эътибор бериш керак?
Ўт қопи яхши ишламаса организмда нима бўлади: белгилар ва нималарга эътибор бериш керак?
Ҳақиқий табиий дорихона: Мутахассислар тан олган 8 та шифобахш кўкат
Ҳақиқий табиий дорихона: Мутахассислар тан олган 8 та шифобахш кўкат
Си Цзиньпин саломатлигида сирли муаммо: Вашингтон сафари арафасида хавотир!
Си Цзиньпин саломатлигида сирли муаммо: Вашингтон сафари арафасида хавотир!
Эрталаб бир стакан илиқ сув ичиш: 4 та таъсири ва одамлар ишонадиган нотўғри қарашлар
Эрталаб бир стакан илиқ сув ичиш: 4 та таъсири ва одамлар ишонадиган нотўғри қарашлар
«Битта инъекция билан гепатит В тўлиқ тузалиши мумкин!»: Тиббиёт оламида инқилоб...
«Битта инъекция билан гепатит В тўлиқ тузалиши мумкин!»: Тиббиёт оламида инқилоб...
Узоқ умр кўриш сири: Рационингиздан зудлик билан чиқариб ташлаш керак бўлган 5 та маҳсулот
Узоқ умр кўриш сири: Рационингиздан зудлик билан чиқариб ташлаш керак бўлган 5 та маҳсулот