Оғир заҳарланиш ва онкология хавфи: электрон сигаретларнинг яширин хавфи ошкор қилинди
Кўпчилик орасида электрон сигаретлар одатий тамаки маҳсулотларига қараганда «безарарроқ» деган янглиш фикр кенг тарқалган. Бироқ тиббиёт мутахассислари ушбу воситалар саломатлик учун жиддий фалокат манбаи эканидан қатъий огоҳлантирмоқда. MY5 телеканалининг «Гапиринг» кўрсатувида шифокорлар электрон сигаретлар келтириб чиқарадиган оғир асоратларни санаб ўтди.
Тайёрланаётган тутун ва турли кимёвий қўшимчалар организмни сезилмас тарзда ич-ичидан емириб боради.
Асаб тизими ва нафас йўллари зарба остида
Мутахассиснинг сўзларига кўра, электрон сигаретлардан (вейплардан) мунтазам ва тинимсиз фойдаланиш қуйидаги хавфли касалликларга йўл очади:
Марказий асаб тизими: Кимёвий парларнинг муттасил таъсири асаб тизимининг сурункали заҳарланишига (интоксикацияга) олиб келади.
Нафас олиш аъзолари: Ўпка ва бронхларда кучли обструкция, тўсатдан бўғилиш хуружлари ҳамда оғир аллергик реакциялар пайдо бўлади.
Онкология хавфи: Таркибидаги кимёвий аралашмалар ва канцероген моддалар тўқималарда саратон ҳужайраларининг шаклланишига туртки бўлиши мумкин.
Никотин миқдори ҳақидаги ёлғон: Нима учун заҳарланиш кучлироқ кечади?
Электрон сигарет ишлаб чиқарувчилар кўпинча қадоқларда никотин миқдори ниҳоятда камлигини кўрсатишади. Бироқ бу алдамчи ҳийла бўлиши мумкин:
«Қадоқда никотин кам деб ёзилиши мумкин, аммо бу уларнинг зарари йўқ дегани эмас. Электрон сигаретлар суюқлиги таркибига қўшиладиган айрим кимёвий моддалар никотиннинг организмга сўрилиши ва таъсирини бир неча баробар кучайтириб юборади. Натижада организм одатдагидан анча оғир заҳарланишга дучор бўлади», — дея тушунтирди мутахассис.
Шу сабабли, шифокорлар ёшлар ва катталарни «безарар тутун» саноғига кирувчи бундай воситалардан бутунлай воз кечишга чақирмоқда.
Изоҳлар 0
…