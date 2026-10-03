Анатолий Кашпировский вафот этди: машҳур телепсихотерапевт 87 ёшда оламдан ўтди

·42·Дунё
Анатолий Кашпировский вафот этди: машҳур телепсихотерапевт 87 ёшда оламдан ўтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Совет ва Россия телевидениесининг 1990-йиллардаги машҳур психотерапевти Анатолий Кашпировский 87 ёшида вафот этди.
  • У 3 октябр куни эрталаб Москва вақти билан соат 06:45 да касалхонада ҳаётдан кўз юмган.
  • Кашпировскийнинг вакили Сергей Рудихнинг маълумотига кўра, унинг қон босими кескин тушиб кетган, шундан сўнг касалхонага олиб кетилган ва у ерда юраги тўхтаган.
  • Кашпировский ўзининг телевизион психотерапевтик сеанслари билан кенг танилган эди.

Совет ва Россия телевидениесининг 1990-йиллардаги энг машҳур психотерапевтларидан бири Анатолий Кашпировский вафот этди. У 3 октябрь куни эрталаб касалхонада ҳаётдан кўз юмган.

Кашпировский 87 ёшда эди ва 88 ёшини қараб бораётганди. Унинг вафоти ҳақида ТАСС агентлигига психотерапевтнинг расмий вакили Сергей Рудых маълум қилган.

Вафот вақти маълум қилинди

Сергей Рудыхнинг ТАССга билдиришича, Анатолий Кашпировский 3 октябрь куни соат 06:45 да Москва вақти билан касалхонада вафот этган.

Кейинчалик машҳур телебошловчи Андрей Малахов ҳам ўзининг Telegram-каналида Кашпировский вафот этганини тасдиқлади. У марҳумнинг яқинлари ва мухлисларига ҳамдардлик билдирган.

Ўлим сабаби нима?

Дастлаб айрим ОАВларда Кашпировскийнинг ўлимига ўткир юрак етишмовчилиги сабаб бўлгани ҳақида маълумотлар тарқалди.

Бироқ ТАССга психотерапевтнинг директори Сергей Рудых берган маълумотга кўра, унинг қон босими кескин тушиб кетган, шундан сўнг тез ёрдам чақирилиб, у касалхонага олиб кетилган. Касалхонада юраги тўхтаган.

Рудыхнинг таъкидлашича, юрак тўхташининг аниқ сабаби ҳозирча аниқланмаган. Шунинг учун ўлим сабабини «ўткир юрак етишмовчилиги» деб қатъий кўрсатишга ҳозирча асос йўқ.

«Анатолий Кашпировский бугун соат 06:45 да касалхонада вафот этди», — деди унинг вакили Сергей Рудых ТАССга.

У нима билан машҳур эди?

Анатолий Кашпировский собиқ Совет Иттифоқи ва Россияда телевизион психотерапевтик сеанслари орқали кенг танилган. Унинг экрандаги чиқишлари айниқса 1980-йилларнинг охири ва 1990-йилларда катта аудиторияни қамраб олган.

Кашпировский оммавий ахборот воситаларида психотерапевт сифатида танилган бўлса-да, жамоатчилик орасида унинг фаолиятига муносабатлар турлича бўлган.

Сўнгги йилларда ҳам омма олдида кўриниш берган

Кашпировский кексайганига қарамай, оммавий тадбирларда иштирок этишни давом эттирган.

Жумладан, у 2024 йил 15 ноябрь куни Санкт-Петербургдаги Шелгунов номидаги маданият уйида тадбир ўтказгани ҳақида маълумотлар бор.

Шу тариқа, 1990-йиллар телевидениесининг энг кўп муҳокама қилинган шахсларидан бири бўлган Анатолий Кашпировский 87 ёшида вафот этди. Унинг ҳаёти ва телевизион фаолияти бир неча ўн йиллар давомида кенг жамоатчилик эътиборида бўлиб келган.

Анатолий КашпировскийТАСС агентлигиАндрей МалаховШелгунов маданият ую
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бухоролик 3 ёшли Муҳаммад Алининг орзуси ушалди: севимли хонандаси Хчо унинг ёнига келдиБухоролик 3 ёшли Муҳаммад Алининг орзуси ушалди: севимли хонандаси Хчо унинг ёнига келди15 сентябр 13:57Сурия президенти Нью-Йоркда баёнот берди: унинг ўтмиши бўйича ёлғони фош бўлдими?Сурия президенти Нью-Йоркда баёнот берди: унинг ўтмиши бўйича ёлғони фош бўлдими?23 сентябр 12:48Норвегияда қирол вафотидан икки ҳафта ўтиб малика ҳам оламдан ўтдиНорвегияда қирол вафотидан икки ҳафта ўтиб малика ҳам оламдан ўтди13 сентябр 11:12Ота-онаси 25 йил аввал йўқолди: фарзандлар ҳали кутмоқдаОта-онаси 25 йил аввал йўқолди: фарзандлар ҳали кутмоқда20 сентябр 19:43Машғулот пайтида юраги тўхтаган 14 ёшли баскетболчи вафот этдиМашғулот пайтида юраги тўхтаган 14 ёшли баскетболчи вафот этди30 август 18:35112 ёшли эркакнинг узоқ умр кўриш сири маълум бўлди112 ёшли эркакнинг узоқ умр кўриш сири маълум бўлди19 сентябр 07:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота