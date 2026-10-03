Анатолий Кашпировский вафот этди: машҳур телепсихотерапевт 87 ёшда оламдан ўтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Совет ва Россия телевидениесининг 1990-йиллардаги машҳур психотерапевти Анатолий Кашпировский 87 ёшида вафот этди.
- У 3 октябр куни эрталаб Москва вақти билан соат 06:45 да касалхонада ҳаётдан кўз юмган.
- Кашпировскийнинг вакили Сергей Рудихнинг маълумотига кўра, унинг қон босими кескин тушиб кетган, шундан сўнг касалхонага олиб кетилган ва у ерда юраги тўхтаган.
- Кашпировский ўзининг телевизион психотерапевтик сеанслари билан кенг танилган эди.
Совет ва Россия телевидениесининг 1990-йиллардаги энг машҳур психотерапевтларидан бири Анатолий Кашпировский вафот этди. У 3 октябрь куни эрталаб касалхонада ҳаётдан кўз юмган.
Кашпировский 87 ёшда эди ва 88 ёшини қараб бораётганди. Унинг вафоти ҳақида ТАСС агентлигига психотерапевтнинг расмий вакили Сергей Рудых маълум қилган.
Вафот вақти маълум қилинди
Сергей Рудыхнинг ТАССга билдиришича, Анатолий Кашпировский 3 октябрь куни соат 06:45 да Москва вақти билан касалхонада вафот этган.
Кейинчалик машҳур телебошловчи Андрей Малахов ҳам ўзининг Telegram-каналида Кашпировский вафот этганини тасдиқлади. У марҳумнинг яқинлари ва мухлисларига ҳамдардлик билдирган.
Ўлим сабаби нима?
Дастлаб айрим ОАВларда Кашпировскийнинг ўлимига ўткир юрак етишмовчилиги сабаб бўлгани ҳақида маълумотлар тарқалди.
Бироқ ТАССга психотерапевтнинг директори Сергей Рудых берган маълумотга кўра, унинг қон босими кескин тушиб кетган, шундан сўнг тез ёрдам чақирилиб, у касалхонага олиб кетилган. Касалхонада юраги тўхтаган.
Рудыхнинг таъкидлашича, юрак тўхташининг аниқ сабаби ҳозирча аниқланмаган. Шунинг учун ўлим сабабини «ўткир юрак етишмовчилиги» деб қатъий кўрсатишга ҳозирча асос йўқ.
«Анатолий Кашпировский бугун соат 06:45 да касалхонада вафот этди», — деди унинг вакили Сергей Рудых ТАССга.
У нима билан машҳур эди?
Анатолий Кашпировский собиқ Совет Иттифоқи ва Россияда телевизион психотерапевтик сеанслари орқали кенг танилган. Унинг экрандаги чиқишлари айниқса 1980-йилларнинг охири ва 1990-йилларда катта аудиторияни қамраб олган.
Кашпировский оммавий ахборот воситаларида психотерапевт сифатида танилган бўлса-да, жамоатчилик орасида унинг фаолиятига муносабатлар турлича бўлган.
Сўнгги йилларда ҳам омма олдида кўриниш берган
Кашпировский кексайганига қарамай, оммавий тадбирларда иштирок этишни давом эттирган.
Жумладан, у 2024 йил 15 ноябрь куни Санкт-Петербургдаги Шелгунов номидаги маданият уйида тадбир ўтказгани ҳақида маълумотлар бор.
Шу тариқа, 1990-йиллар телевидениесининг энг кўп муҳокама қилинган шахсларидан бири бўлган Анатолий Кашпировский 87 ёшида вафот этди. Унинг ҳаёти ва телевизион фаолияти бир неча ўн йиллар давомида кенг жамоатчилик эътиборида бўлиб келган.
Изоҳлар 0
…