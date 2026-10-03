Жазоирда болаларни ўғирлаш ва қасддан ўт қўйиш учун ўлим жазоси белгиланиши мумкин

·27·Дунё
Жазоирда болаларни ўғирлаш ва қасддан ўт қўйиш учун ўлим жазоси белгиланиши мумкин

Жазоир парламентининг қуйи палатаси Жиноят кодексига жиддий жиноятлар учун жазони кучайтирувчи ўзгартиришларни маъқуллади. Янги қоидалар қасддан ўт қўйиш ва болаларни ўғирлаш каби жиноятлар учун ўлим жазосини назарда тутади.

Қонун лойиҳаси мамлакатда август ойи охирида содир бўлган йирик ўрмон ёнғинларидан кейин тайёрланган. Расмий маълумотларга кўра, 27–30 август кунлари Жазоирнинг шарқий ҳудудларидаги ёнғинларда 12 киши ҳалок бўлган.

Янги ўзгартиришларга кўра, ўрмон ва далаларга қасддан ўт қўйиш, шунингдек, давлат ёки хусусий мулкни айрим оғир жиноятлар доирасида атайлаб йўқ қилиш ҳолатлари учун ҳам энг оғир жазо қўлланиши мумкин.

Бундан ташқари, болани қандай усулда бўлишидан қатъи назар ўғирлаганлик учун ҳам ўлим жазоси белгиланиши кўзда тутилган. Агар жиноят қийноқ, жинсий тажовуз ёки шафқатсиз муомала билан бирга содир этилган бўлса, жазо янада оғирлаштирилади.

Қонун лойиҳасида мазкур жиноятларда айбдор деб топилган шахсларга Жиноят кодексида назарда тутилган енгиллаштирувчи ҳолатларни қўлламаслик ҳам белгиланган.

Бироқ ўзгартишлар ҳозирча якуний кучга киргани йўқ. Ҳужжат аввал парламентнинг юқори палатаси — Миллат Кенгаши томонидан учдан икки эмас, тўртдан уч қисм овоз билан маъқулланиши, кейин эса президент томонидан имзоланиб, расмий ахборотномада эълон қилиниши керак.

Маълумот учун, Жазоирда ўлим жазоси қонунчиликда сақланиб қолган бўлса-да, мамлакатда қатллар 1993 йилдан бери амалга оширилмаган.

Жазоир парламентиЖиноят кодексиўлим жазосиўрмон ёнғинлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Таиланд Бош вазири Паттаяда русларнинг ўлдирилиши учун узр сўрадиТаиланд Бош вазири Паттаяда русларнинг ўлдирилиши учун узр сўради1 август 19:02АҚШнинг Теннесси штатида 200 йилдан ортиқ вақтдан кейин аёл қатл этиладиАҚШнинг Теннесси штатида 200 йилдан ортиқ вақтдан кейин аёл қатл этилади30 сентябр 09:03АҚШда 16 йил ичида илк бор бир кунда 3 киши қатл этиладиАҚШда 16 йил ичида илк бор бир кунда 3 киши қатл этилади13 август 14:22Хитойда 14 ёшли қотилга ўлим жазоси талаб қилинмоқдаХитойда 14 ёшли қотилга ўлим жазоси талаб қилинмоқда9 май 15:06Рамзан Қодировга армия генерали унвони ва махсус кучларнинг қизил берети топширилдиРамзан Қодировга армия генерали унвони ва махсус кучларнинг қизил берети топширилдиБугун 17:35«Фронт учун катта хавф»: Украина нега Россиянинг «Starlink» аналогидан хавотирда?«Фронт учун катта хавф»: Украина нега Россиянинг «Starlink» аналогидан хавотирда?Бугун 17:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота