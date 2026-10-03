Виктор Орбанга қарши шов-шувли айблов: Украина инкассаторларини нега ҳибсга олган эди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Виктор Орбан Украина банкининг инкассаторлик машиналарини ноқонуний ушлаб қолиш бўйича жиноий ишга тортилиши мумкин.
- Венгрия пойтахтида тўхтатилган машиналарда 40 миллион доллар, 35 миллион евро ва 9 килограмм олтин бор эди.
- Орбан бу маблағлар сиёсий рақибларини молиялаштириш учун мўлжалланганини даъво қилган бўлса-да, кейинчалик пуллар Киевга қайтарилиб, пул ювиш иши ёпилган.
Венгриянинг собиқ бош вазири Виктор Орбан атрофида катта сиёсий ва жиноий можаро аланга олмоқда. Халқаро нуфузли Financial Times нашрининг хабар беришича, собиқ ҳукумат раҳбарига Украина банкининг инкассаторлик машиналарини ноқонуний ушлаб қолиш бўйича жиноий иш очилиши эҳтимоли юқори.
Ушбу тергов собиқ бош вазирга қарши бошланган дастлабки йирик суд ишларидан бири бўлиши кутилмоқда.
Австриядан келаётган конвой ва мусодара қилинган бойлик
Можаро жорий йилнинг март ойида Будапештда содир бўлган воқеа билан боғлиқ:
Австриядан Украинага қараб йўл олган Украина «Ошчадбанк»ига тегишли иккита зирҳли инкассаторлик автомобили Венгрия пойтахтида тўхтатилган.
Машиналар ичида жами 40 миллион доллар, 35 миллион евро (тахминан 70 миллион евродан ортиқ маблағ) ҳамда 9 килограмм қуйма олтин бор эди.
Венгрия махсус кучлари қимматбаҳо бойликларни мусодара қилиб, зирҳли машиналар ва инкассаторларни Украинага қайтариб юборган эди.
Ўша вақтда Орбан ушбу улкан маблағлар унинг сиёсий рақибларини молиялаштириш учун мўлжалланганини даъво қилганди. Бироқ кейинчалик пуллар ва олтинлар Киевга қайтарилиб, Венгрия томони пул ювиш ишини ёпган ва маблағларнинг келиб чиқиши қонуний эканини тан олган.
Буйруқ шахсан Орбандан бўлганми?
Эндиликда воқеа юзасидан қайта суриштирув бошланди. Маҳаллий Telex нашри манбаларига кўра:
Украина конвойини ҳеч қандай қонуний асоссиз тўхтатиш ва ҳибсга олиш буйруғини шахсан Виктор Орбаннинг ўзи берган.
Хавфсизлик идораларида эса бундай операцияни ўтказиш учун етарли ҳуқуқий далиллар бўлмаган.
Мазкур тергов Петер Мадяр ҳукумати томонидан собиқ ҳукумат элитаси ва Орбаннинг атрофидагиларга қарши олиб борилаётган кенг кўламли коррупцияга қарши кампаниянинг бир қисми ҳисобланади. Ҳозиргача Венгрия аксилтеррор маркази раҳбари украиналикларни ноқонуний ҳибсга олиш ва уларга нисбатан шафқатсиз муносабатда бўлганликда айбланган бўлиб, бевосита Орбаннинг ҳаракатлари бўйича тергов ишлари ҳам якуний паллага кирмоқда.
Изоҳлар 0
…