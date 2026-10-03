Виктор Орбанга қарши шов-шувли айблов: Украина инкассаторларини нега ҳибсга олган эди?

·41·Дунё
Виктор Орбанга қарши шов-шувли айблов: Украина инкассаторларини нега ҳибсга олган эди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Виктор Орбан Украина банкининг инкассаторлик машиналарини ноқонуний ушлаб қолиш бўйича жиноий ишга тортилиши мумкин.
  • Венгрия пойтахтида тўхтатилган машиналарда 40 миллион доллар, 35 миллион евро ва 9 килограмм олтин бор эди.
  • Орбан бу маблағлар сиёсий рақибларини молиялаштириш учун мўлжалланганини даъво қилган бўлса-да, кейинчалик пуллар Киевга қайтарилиб, пул ювиш иши ёпилган.

Венгриянинг собиқ бош вазири Виктор Орбан атрофида катта сиёсий ва жиноий можаро аланга олмоқда. Халқаро нуфузли Financial Times нашрининг хабар беришича, собиқ ҳукумат раҳбарига Украина банкининг инкассаторлик машиналарини ноқонуний ушлаб қолиш бўйича жиноий иш очилиши эҳтимоли юқори.

Ушбу тергов собиқ бош вазирга қарши бошланган дастлабки йирик суд ишларидан бири бўлиши кутилмоқда.

Австриядан келаётган конвой ва мусодара қилинган бойлик

Можаро жорий йилнинг март ойида Будапештда содир бўлган воқеа билан боғлиқ:

  • Австриядан Украинага қараб йўл олган Украина «Ошчадбанк»ига тегишли иккита зирҳли инкассаторлик автомобили Венгрия пойтахтида тўхтатилган.

  • Машиналар ичида жами 40 миллион доллар, 35 миллион евро (тахминан 70 миллион евродан ортиқ маблағ) ҳамда 9 килограмм қуйма олтин бор эди.

  • Венгрия махсус кучлари қимматбаҳо бойликларни мусодара қилиб, зирҳли машиналар ва инкассаторларни Украинага қайтариб юборган эди.

Ўша вақтда Орбан ушбу улкан маблағлар унинг сиёсий рақибларини молиялаштириш учун мўлжалланганини даъво қилганди. Бироқ кейинчалик пуллар ва олтинлар Киевга қайтарилиб, Венгрия томони пул ювиш ишини ёпган ва маблағларнинг келиб чиқиши қонуний эканини тан олган.

Буйруқ шахсан Орбандан бўлганми?

Эндиликда воқеа юзасидан қайта суриштирув бошланди. Маҳаллий Telex нашри манбаларига кўра:

  • Украина конвойини ҳеч қандай қонуний асоссиз тўхтатиш ва ҳибсга олиш буйруғини шахсан Виктор Орбаннинг ўзи берган.

  • Хавфсизлик идораларида эса бундай операцияни ўтказиш учун етарли ҳуқуқий далиллар бўлмаган.

Мазкур тергов Петер Мадяр ҳукумати томонидан собиқ ҳукумат элитаси ва Орбаннинг атрофидагиларга қарши олиб борилаётган кенг кўламли коррупцияга қарши кампаниянинг бир қисми ҳисобланади. Ҳозиргача Венгрия аксилтеррор маркази раҳбари украиналикларни ноқонуний ҳибсга олиш ва уларга нисбатан шафқатсиз муносабатда бўлганликда айбланган бўлиб, бевосита Орбаннинг ҳаракатлари бўйича тергов ишлари ҳам якуний паллага кирмоқда.

Виктор ОрбанВенгрия коррупцияУкраин банкҚарз ювиш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

14 ҳарбий ўлими ортидан Қозоғистон Мудофаа вазирлигининг 5 нафар амалдори кишанланди14 ҳарбий ўлими ортидан Қозоғистон Мудофаа вазирлигининг 5 нафар амалдори кишанланди26 сентябр 10:11Бишкекнинг собиқ амалдори МХДҚ ертўласида: Азамат Кадировнинг сирли ҳибсга олиниши...Бишкекнинг собиқ амалдори МХДҚ ертўласида: Азамат Кадировнинг сирли ҳибсга олиниши...25 сентябр 09:53Блогер Некоглай ва унинг рафиқаси гиёҳванд моддалар савдосида айбланиб қўлга олиндиБлогер Некоглай ва унинг рафиқаси гиёҳванд моддалар савдосида айбланиб қўлга олинди22 сентябр 08:59Путин Украина ғарби ҳақида кескин башорат қилдиПутин Украина ғарби ҳақида кескин башорат қилди27 июл 09:02Киев Минскка қарши кескин қадам ташлади: Лукашенкога жиноят иши қўзғатмоқчиКиев Минскка қарши кескин қадам ташлади: Лукашенкога жиноят иши қўзғатмоқчи1 август 11:47Арманистон собиқ президенти Роберт Кочарян ва унинг ўғиллари ҳибсга олинди!Арманистон собиқ президенти Роберт Кочарян ва унинг ўғиллари ҳибсга олинди!26 август 06:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота