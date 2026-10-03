АҚШ бозорида Hyundai Tucson савдоси кутилмаганда рекорд ўрнатди

·0·Авто
АҚШ бозорида Hyundai Tucson савдоси кутилмаганда рекорд ўрнатди

Жанубий Кореянинг Hyundai компанияси АҚШ бозорида ўзига хос муваффақиятга эришди. Автомобил бозори таҳлилчилари эътибор қаратишича, тўртинчи авлодга мансуб Hyundai Tucson кроссовери янги авлод модели чиқиши кутилаётган бир пайтда, сентябрь ойида ўз савдо кўрсаткичлари бўйича кескин ўсишни қайд этди ва янги рекорд ўрнатди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, сентябрь ойида АҚШда Hyundai Tucson савдолари бирйўла 32 фоизга ошган. Компания бир ой ичида 23 164 дона ушбу кроссоверни сотишга муваффақ бўлган, таққослаш учун, 2025-йилнинг сентябрь ойида бу кўрсаткич 17 569 тани ташкил этган эди. Энг эътиборли жиҳати, мазкур автомобил илк бор 2020-йилнинг кузида дебют қилган бўлиб, 2026-йилги модел йилига қадар жиддий ўзгаришларни бошидан кечирмаган эди.

Гибрид моделларга талабнинг ортиши

Мазкур ўсиш бир марталик ҳодиса эмаслигини кўрсатди. Жорий йил бошидан бери АҚШда жами 181 687 та Hyundai Tucson сотилган бўлиб, бу ўтган йилнинг мос давридагига нисбатан 10 фоизга кўпдир. Натижада ушбу кроссовер бренднинг мамлакатдаги энг оммабоп автомобили мақомини сақлаб қолди ва умумий савдоларнинг чорак қисмидан ортиғини таъминлади.

Мутахассислар ушбу муваффақиятнинг асосий омилларидан бири сифатида америкалик харидорларнинг гибрид автомобилларга бўлган қизиқиши ошганини кўрсатмоқда. Сентябр ойида Hyundai гибрид моделларининг савдоси 39 фоизга ўсди ва уларнинг бренд умумий савдосидаги улуши 28 фоизга етди. Шу билан бирга, бошқа бир қатор машҳур моделлар ҳам юқори натижа кўрсатди: Палисаде савдоси 52 фоизга (10 327 та), Соната 39 фоизга (5156 та) ва Santa Fe 21 фоизга (12 227 та) ошган.

Электромобиллар сегментидаги пасайиш

Шу билан бир қаторда, электрокарлар сегментида мутлақо қарама-қарши ҳолат кузатилди. Хусусан, Hyundai Ioniq 5 электромобилининг сентябрь ойи савдолари 65 фоизга қулаб, 2928 тага тушиб кетди. Шунингдек, Иониқ 9 ҳам 65 фоиз йўқотиш билан атиги 374 та нусхада сотилди. Ioniq 6 модели эса деярли сотувдан қолди — бир ойда атиги учта машина харид қилинган бўлса, ўтган йили бу кўрсаткич 814 тани ташкил этган эди.

Ушбу кескин пасайиш харидорлар афзалликларининг ўзгаргани, шунингдек, 2025-йил сентябрь ойи охирида электромобиллар учун федерал солиқ имтиёзларининг бекор қилингани ва бензин нархининг қимматлашгани билан боғлиқ. Натижада харидорларнинг бир қисми тоза электромобиллардан гибрид моделларга ўтишни афзал кўрди.

Умуман олганда, сентябрь ойида Hyundai АҚШда 77 439 та автомобил сотиб, ўтган йилги натижани 9 фоизга яхшилади ва ой учун мутлақ рекорд ўрнатди. Таъкидлаш жоизки, жорий Hyundai Tucson моделлари ўз даврини якунлаб бормоқда — бироз олдин АҚШда бутунлай янги авлод Tucson тақдим этилган эди.

HyundaiTucsonАвтомобилАҚШГибрид
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нью-Йоркда янги авлод Hyundai Tucson кроссовери намойиш этилдиНью-Йоркда янги авлод Hyundai Tucson кроссовери намойиш этилдиКеча 16:53Янги авлод Hyundai Tucson кроссовери тақдим этилдиЯнги авлод Hyundai Tucson кроссовери тақдим этилдиКеча 02:53Hyundai Tucson ХРТ 2027 тақдим этилди: тўлиқ привод ва янги қиёфаHyundai Tucson ХРТ 2027 тақдим этилди: тўлиқ привод ва янги қиёфа22 сентябр 23:26Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилдиHyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди19 август 13:28Kia АҚШ бозорида янги рекорд ўрнатди ва гибридлар савдосини кескин оширдиKia АҚШ бозорида янги рекорд ўрнатди ва гибридлар савдосини кескин оширди3 сентябр 07:29Toyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтдиToyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтди17 сентябр 01:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
BYD электромобиллари 1300 километрлик масофани босиб ўтиши мумкин
BYD электромобиллари 1300 километрлик масофани босиб ўтиши мумкин
Toyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтди
Toyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтди
Chery ва Jaguar Land Rover ҳамкорлигидаги Фреэландер 8 жаҳон рекордини ўрнатди
Chery ва Jaguar Land Rover ҳамкорлигидаги Фреэландер 8 жаҳон рекордини ўрнатди
BYD 2027-йилда янги турдаги аккумуляторли машинани чиқаради
BYD 2027-йилда янги турдаги аккумуляторли машинани чиқаради