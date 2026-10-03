АҚШ бозорида Hyundai Tucson савдоси кутилмаганда рекорд ўрнатди
Жанубий Кореянинг Hyundai компанияси АҚШ бозорида ўзига хос муваффақиятга эришди. Автомобил бозори таҳлилчилари эътибор қаратишича, тўртинчи авлодга мансуб Hyundai Tucson кроссовери янги авлод модели чиқиши кутилаётган бир пайтда, сентябрь ойида ўз савдо кўрсаткичлари бўйича кескин ўсишни қайд этди ва янги рекорд ўрнатди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, сентябрь ойида АҚШда Hyundai Tucson савдолари бирйўла 32 фоизга ошган. Компания бир ой ичида 23 164 дона ушбу кроссоверни сотишга муваффақ бўлган, таққослаш учун, 2025-йилнинг сентябрь ойида бу кўрсаткич 17 569 тани ташкил этган эди. Энг эътиборли жиҳати, мазкур автомобил илк бор 2020-йилнинг кузида дебют қилган бўлиб, 2026-йилги модел йилига қадар жиддий ўзгаришларни бошидан кечирмаган эди.
Гибрид моделларга талабнинг ортишиМазкур ўсиш бир марталик ҳодиса эмаслигини кўрсатди. Жорий йил бошидан бери АҚШда жами 181 687 та Hyundai Tucson сотилган бўлиб, бу ўтган йилнинг мос давридагига нисбатан 10 фоизга кўпдир. Натижада ушбу кроссовер бренднинг мамлакатдаги энг оммабоп автомобили мақомини сақлаб қолди ва умумий савдоларнинг чорак қисмидан ортиғини таъминлади.
Мутахассислар ушбу муваффақиятнинг асосий омилларидан бири сифатида америкалик харидорларнинг гибрид автомобилларга бўлган қизиқиши ошганини кўрсатмоқда. Сентябр ойида Hyundai гибрид моделларининг савдоси 39 фоизга ўсди ва уларнинг бренд умумий савдосидаги улуши 28 фоизга етди. Шу билан бирга, бошқа бир қатор машҳур моделлар ҳам юқори натижа кўрсатди: Палисаде савдоси 52 фоизга (10 327 та), Соната 39 фоизга (5156 та) ва Santa Fe 21 фоизга (12 227 та) ошган.
Электромобиллар сегментидаги пасайишШу билан бир қаторда, электрокарлар сегментида мутлақо қарама-қарши ҳолат кузатилди. Хусусан, Hyundai Ioniq 5 электромобилининг сентябрь ойи савдолари 65 фоизга қулаб, 2928 тага тушиб кетди. Шунингдек, Иониқ 9 ҳам 65 фоиз йўқотиш билан атиги 374 та нусхада сотилди. Ioniq 6 модели эса деярли сотувдан қолди — бир ойда атиги учта машина харид қилинган бўлса, ўтган йили бу кўрсаткич 814 тани ташкил этган эди.
Ушбу кескин пасайиш харидорлар афзалликларининг ўзгаргани, шунингдек, 2025-йил сентябрь ойи охирида электромобиллар учун федерал солиқ имтиёзларининг бекор қилингани ва бензин нархининг қимматлашгани билан боғлиқ. Натижада харидорларнинг бир қисми тоза электромобиллардан гибрид моделларга ўтишни афзал кўрди.
Умуман олганда, сентябрь ойида Hyundai АҚШда 77 439 та автомобил сотиб, ўтган йилги натижани 9 фоизга яхшилади ва ой учун мутлақ рекорд ўрнатди. Таъкидлаш жоизки, жорий Hyundai Tucson моделлари ўз даврини якунлаб бормоқда — бироз олдин АҚШда бутунлай янги авлод Tucson тақдим этилган эди.
Изоҳлар 0
…