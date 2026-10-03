Кенияда зиёратчилар бўлган микроавтобус ҳалокатга учради

·1·Дунё
Кенияда зиёратчилар бўлган микроавтобус ҳалокатга учради

Кенияда бир нечта транспорт воситаси иштирокидаги оғир йўл-транспорт ҳодисаси оқибатида 17 киши ҳалок бўлди. Қурбонларнинг аксарияти ибодат қилиш учун зиёратгоҳга йўл олган католик зиёратчилар бўлган.

Фожиа 3 октябрь куни Момбаса шаҳрига олиб борувчи автомагистралнинг Салама ҳудудида содир бўлган. Маҳаллий полиция маълумотига кўра, юк машинаси ҳайдовчиси олдинда ҳаракатланаётган бошқа юк машинасини қувиб ўтишга уринган. Бироқ манёврни амалга ошира олмаган ва натижада бир нечта транспорт воситаси билан тўқнашув содир бўлган.

Кенияда зиёратчилар бўлган микроавтобус ҳалокатга учради

Тўқнашувда зиёратчиларни олиб кетаётган микроавтобус ҳам иштирок этган. Ундаги ҳайдовчи ва 16 нафар йўловчи воқеа жойида ҳаётдан кўз юмган. Маълум қилинишича, ҳалок бўлганларнинг аксарияти аёллар бўлган.

Момбаса католик архиепископи Мартин Кивуванинг айтишича, зиёратчилар Найробидан ғарбдаги Накуру округида жойлашган ибодат қилинадиган масканга кетаётган бўлган.

Архиепископ ҳалок бўлганларнинг яқинларига ҳамдардлик билдириб, марҳумлар ва уларнинг оилалари учун дуо қилишга чақирган.

AP маълумотларига кўра, йўл-транспорт ҳодисалари Африкада жиддий муаммолардан бири бўлиб қолмоқда. Бундай фожиаларга транспорт воситаларининг техник ҳолати, юқори тезлик ва йўлларнинг носозлиги каби омиллар сабаб бўлиши мумкин.

КенияЙўл-транспорт ҳодисасиСаламаМомбаса
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ChatGPT Кенияда минглаб инсонни даромадсиз қолдирдиChatGPT Кенияда минглаб инсонни даромадсиз қолдирди11 сентябр 17:33Америкалик миллионер Кениядаги вертолёт ҳалокатида ҳалок бўлдиАмерикалик миллионер Кениядаги вертолёт ҳалокатида ҳалок бўлди21 август 08:07Марокаш терма жамоаси 34 ўйиндан бери мағлубият нималигини билмаяптиМарокаш терма жамоаси 34 ўйиндан бери мағлубият нималигини билмаяпти5 июл 10:08Microsoft Кениядаги йирик маълумотлар маркази қурилишини тўхтатдиMicrosoft Кениядаги йирик маълумотлар маркази қурилишини тўхтатди11 май 12:51Туркияда микроавтобус жарликка қулаб, 4 киши ҳалок бўлдиТуркияда микроавтобус жарликка қулаб, 4 киши ҳалок бўлди21 июн 14:18Хитойда микроавтобус юк машинасига урилиб, 13 киши ҳалок бўлдиХитойда микроавтобус юк машинасига урилиб, 13 киши ҳалок бўлди28 май 14:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота