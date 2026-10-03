Том Круз хафа бўлган деб ўйлаган қизни овутишга уринди ва TikTok’да вирусга айланди (видео)
Том Круз иш жойида хафа бўлиб ўтирибди, деб ўйлаган қизнинг олдига бориб, унинг аҳволини сўради. Аслида эса қиз шунчаки телефонига берилиб ўтирган эди. Актёрнинг самимий ҳаракати акс этган видео ижтимоий тармоқларда тез тарқалди.
Видеода актёрнинг ёнидан ўтиб кетаётганида бир қизнинг зинада энгашиб, телефонига қараб ўтирганини кўриш мумкин. Том Круз унинг аҳволидан хавотирланиб, ортига қайтди ва ёрдам керак ёки керак эмаслигини сўради. Қиз эса қаршисида Голливуд юлдузини кўриб, ҳайратда қолди. Улар муштларини енгилгина теккизиб кўришишди, шундан сўнг актёр йўлида давом этди.
Кейинчалик Клементина исмли қиз ушбу видеони TikTok’да эълон қилди. У актёрнинг кутилмаган эътиборидан шу қадар ҳаяжонланганини, дастлаб нима дейишни ҳам билмай қолганини айтди. Том Круз кейинроқ яна қайтиб келганида, у актёр билан суратга тушишга ҳам улгурган.
Том Крузнинг бу ҳаракати кўплаб фойдаланувчиларга ёқди. Айримлар актёрнинг бегона инсоннинг аҳволига бефарқ бўлмаганини эътироф этган бўлса, бошқалар воқеанинг кутилмаган тарзда якунланганини ҳазил билан изоҳлади.
Актёрнинг меҳнат жараёнидаги яна бир ташаббуси ҳам эътиборга молик. Унинг айтишича, янги «Digger» фильми учун грим қилиш жараёни дастлаб олти соат давом этган. Том Круз жамоа билан биргаликда иш жараёнини такомиллаштириб, бу вақтни бир соатдан камроқ муддатга қисқартиришга эришган
Изоҳлар 0
…