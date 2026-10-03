Том Круз хафа бўлган деб ўйлаган қизни овутишга уринди ва TikTok’да вирусга айланди (видео)

·0·Маданият
Том Круз хафа бўлган деб ўйлаган қизни овутишга уринди ва TikTok’да вирусга айланди (видео)

Том Круз иш жойида хафа бўлиб ўтирибди, деб ўйлаган қизнинг олдига бориб, унинг аҳволини сўради. Аслида эса қиз шунчаки телефонига берилиб ўтирган эди. Актёрнинг самимий ҳаракати акс этган видео ижтимоий тармоқларда тез тарқалди.

Видеода актёрнинг ёнидан ўтиб кетаётганида бир қизнинг зинада энгашиб, телефонига қараб ўтирганини кўриш мумкин. Том Круз унинг аҳволидан хавотирланиб, ортига қайтди ва ёрдам керак ёки керак эмаслигини сўради. Қиз эса қаршисида Голливуд юлдузини кўриб, ҳайратда қолди. Улар муштларини енгилгина теккизиб кўришишди, шундан сўнг актёр йўлида давом этди.

Кейинчалик Клементина исмли қиз ушбу видеони TikTok’да эълон қилди. У актёрнинг кутилмаган эътиборидан шу қадар ҳаяжонланганини, дастлаб нима дейишни ҳам билмай қолганини айтди. Том Круз кейинроқ яна қайтиб келганида, у актёр билан суратга тушишга ҳам улгурган.

Том Крузнинг бу ҳаракати кўплаб фойдаланувчиларга ёқди. Айримлар актёрнинг бегона инсоннинг аҳволига бефарқ бўлмаганини эътироф этган бўлса, бошқалар воқеанинг кутилмаган тарзда якунланганини ҳазил билан изоҳлади.

Актёрнинг меҳнат жараёнидаги яна бир ташаббуси ҳам эътиборга молик. Унинг айтишича, янги «Digger» фильми учун грим қилиш жараёни дастлаб олти соат давом этган. Том Круз жамоа билан биргаликда иш жараёнини такомиллаштириб, бу вақтни бир соатдан камроқ муддатга қисқартиришга эришган

Том КрузКлементинаDigger филмиTikTok
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонлик йигит Голливуд юлдузи Том Круз билан учрашди: Дастхат ва эксклюзив селфиЎзбекистонлик йигит Голливуд юлдузи Том Круз билан учрашди: Дастхат ва эксклюзив селфи30 сентябр 16:41Девид Бекхем Голливудда юлдузга эга бўлди: тарихий лаҳзаДевид Бекхем Голливудда юлдузга эга бўлди: тарихий лаҳза13 июн 21:14Янги жаҳон рекорди!: Том Холланд дунё кино тарихидаги энг кассабоп актёр деб топилдиЯнги жаҳон рекорди!: Том Холланд дунё кино тарихидаги энг кассабоп актёр деб топилди15 сентябр 10:18Том Ҳолланд Зендая билан никоҳини расман тасдиқладиТом Ҳолланд Зендая билан никоҳини расман тасдиқлади18 июн 22:36Янги турмуш қурган Том Ҳолланд ва Зендая яна бир фильмда!Янги турмуш қурган Том Ҳолланд ва Зендая яна бир фильмда!30 июл 18:00“Том ва Жерри” янги фильм билан яна экранларда!“Том ва Жерри” янги фильм билан яна экранларда!21 апрел 19:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)