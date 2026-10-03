Гуллунинг қизи онасини деразадан итаргани айтилди

·36·Дунё
Гуллунинг қизи онасини деразадан итаргани айтилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Туркиялик хонанда Гуллу, яни 52 ёшли Гул Тутнинг ўлими бўйича суд жараёнида унинг қизи Туғян Улкем Гюлтер онасини деразадан итарганликда айбланмоқда.
  • Судда гувоҳ Султон Нур Улу, Туғян Гюлтер онасини деразадан пастга итарганини кўрганини таъкидлаган, аммо Туғян буни рад этиб, дугонасининг босим остида кўрсатма берганини айтган.

Туркиялик хонанда Гуллунинг ўлими бўйича суд жараёнида янги тафсилотлар маълум бўлди. Унинг қизи Туғян Улкем Гюлтернинг дугонаси Султон Нур Улу судда хонанданинг деразадан тушиб кетиши билан боғлиқ воқеа ҳақида кўрсатма берди. Прокурор эса Гюлтер учун оғирлаштирилган умрбод қамоқ жазосини сўради.

Гуллу” номи билан танилган 52 ёшли Гул Тут 2025 йил 26 сентябрь куни Ялова вилояти Чинаржик туманидаги уйининг олтинчи қаватидан тушиб кетиб, ҳалок бўлган. Унинг ўлими бўйича ишда қизи Туғян Улкем Гюлтер ҳибсда сақланмоқда. Судда у ўзини айбдор деб ҳисобламаслигини билдирган.

Гюлтернинг айтишича, воқеа пайтида у дугонаси Султон Нур Улу билан бирга бўлган. У онаси хонага кирганини, кейин эса орқаси ўгирилган пайтда баланд овоз эшитганини айтган. Гюлтер онасининг тушиб кетишини кўрмаганини таъкидлаган.

Бироқ Султон Нур Улу судда бошқача кўрсатма берган. У Гюлтернинг онасини дераза томондан пастга итарганини кўрганини даъво қилган. Унинг сўзларига кўра, воқеадан кейин Гюлтер унга шошилишни айтган.

Гувоҳ, шунингдек, дастлаб воқеа бўйича бошқача маълумот берганини, кейинчалик эса қўрқув сабабли шундай қилганини айтган. Гюлтер эса дугонаси босим остида кўрсатма берганини таъкидлаган.

Суд жараёнида бошқа гувоҳлар ҳам иш бўйича маълумот берган. Хусусан, айрим кўрсатмаларда Туғяннинг онаси билан муносабатлари ва воқеадан олдин айтган гаплари ҳақида даъволар билдирилган. Бу маълумотлар судда кўриб чиқилаётган далиллар қаторига киради.

Прокурор Туғян Улкем Гюлтерни “яқин қариндошини қасддан ва режалаштириб ўлдириш”да айблаб, унга оғирлаштирилган умрбод қамоқ жазоси тайинлашни сўраган. Суд эса унинг ҳибсда қолишини давом эттиришга қарор қилган. Кейинги мажлис 9 октябрга қолдирилган.

Айни пайтда Гуллунинг ўлими бўйича суд жараёни давом этмоқда ва суднинг якуний ҳукми ҳали чиқарилмаган.

ГуллуТуғян Улкем ГюлтерСултон Нур УлуЯлова вилояти Чинаржик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лифтдаги шафқатсизлик аутизмли боланинг ҳаётини ўзгартирдиЛифтдаги шафқатсизлик аутизмли боланинг ҳаётини ўзгартирди16 июл 16:29Жанубий Кореяда ўзбекистонлик аёл 4 мушукни ўлдиришда гумонланмоқдаЖанубий Кореяда ўзбекистонлик аёл 4 мушукни ўлдиришда гумонланмоқда28 август 12:1810-қават деразасидан ташқарига чиқиб олган 5 ёшли бола қутқарилди10-қават деразасидан ташқарига чиқиб олган 5 ёшли бола қутқарилди1 август 09:01Санкт-Петербургда даҳшатли қотиллик: Ўғил ўз онасини ўлдириб, музлаткичга солиб қўйдиСанкт-Петербургда даҳшатли қотиллик: Ўғил ўз онасини ўлдириб, музлаткичга солиб қўйди10 сентябр 21:273 нафар фарзандини ўлдирган Линдси Клэнсига ҳакамлар нега ҳукм чиқаролмади?3 нафар фарзандини ўлдирган Линдси Клэнсига ҳакамлар нега ҳукм чиқаролмади?5 сентябр 18:13Хитойда аёл ўғлининг тўйида келин аслида ўз йўқолган қизи эканини билиб қолдиХитойда аёл ўғлининг тўйида келин аслида ўз йўқолган қизи эканини билиб қолди2 август 17:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота