Амирхон Умаровнинг тўйидаги унутилмас лаҳзалар: "келин салом" ва "оналарга гул тақдим этиш" (видео)

·16·Маданият
Амирхон Умаровнинг тўйидаги унутилмас лаҳзалар: "келин салом" ва "оналарга гул тақдим этиш" (видео)

Амирхон Умаровнинг кеча бўлиб ўтган тўйидан видеолар ижтимоий тармоқларда тарқалиб, кўпчиликнинг эътиборини тортди. Кадрларда никоҳ оқшомининг кўтаринки кайфиятда, ўзига хос маросимлар билан ўтгани акс этган.

Тўй меҳмонлари ва ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари эътиборини, айниқса, келин салом ҳамда келин-куёвнинг оналарига гул тақдим этиш маросимлари тортди. Келин салом маросимини кўпчиликка таниш санъаткорлар Шаҳлохоним ва Саида Раметова олиб борди. Келиннинг куёвга салом қилгани ҳам видеоларни томоша қилганлар орасида қизиқиш уйғотди.

Яна бир эътиборли лаҳзада келин ва куёв бир-бирларининг оналарига гул тақдим этиб, уларга ҳурмат ва эҳтиром кўрсатди. Ушбу самимий лаҳзалар тўйга ўзгача файз бағишлади.

Ижтимоий тармоқлардаги изоҳларда кузатувчилар ёш жуфтликни табриклаб, уларга бахтли ва тотув ҳаёт тиламоқда.

Амирхон УмаровШаҳлохонимСаида РаметоваТўй
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Амирхон Умаровнинг тўйидаги "торт кесиш маросими" эътибор тортди (видео)Амирхон Умаровнинг тўйидаги "торт кесиш маросими" эътибор тортди (видео)Бугун 10:01Амирхон Умаров оила қурди: тўйидан видеолар тарқалди (видео)Амирхон Умаров оила қурди: тўйидан видеолар тарқалди (видео)Бугун 09:50Амирхон Умаров оила қурмоқда: бошловчи қувончли хабарни эълон қилди! (видео)Амирхон Умаров оила қурмоқда: бошловчи қувончли хабарни эълон қилди! (видео)1 ноябр 11:25Саида Раметова ва Жумадулла Раметовнинг турмуш қурганига 45 йил тўлди (видео)Саида Раметова ва Жумадулла Раметовнинг турмуш қурганига 45 йил тўлди (видео)23 октябр 16:40 Саида Раметова: «Ёшларимиз арзимаган нарсага ажрашиб кетяпти» (видео) Саида Раметова: «Ёшларимиз арзимаган нарсага ажрашиб кетяпти» (видео)3 октябр 22:42Саида Раметова «Қара, почтачи келяпти» фильми режиссёри Юксел Аксуга мукофот топширдиСаида Раметова «Қара, почтачи келяпти» фильми режиссёри Юксел Аксуга мукофот топширди27 сентябр 01:43
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

«Паноҳ» фильми юлдузлари ҳозир қандай кўринишда? (фото)
«Паноҳ» фильми юлдузлари ҳозир қандай кўринишда? (фото)
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
MrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлди
MrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлди
Шаҳзоданинг келини билан Германиядаги саёҳати мухлислар эътиборида!
Шаҳзоданинг келини билан Германиядаги саёҳати мухлислар эътиборида!