Зуҳра Солиева ўзига ёпиштирилган “шаллақи актриса” тамғасидан қутулиш қийинлигини айтди

·0·Маданият
Зуҳра Солиева ўзига ёпиштирилган “шаллақи актриса” тамғасидан қутулиш қийинлигини айтди

Актриса, хонанда ва телебошловчи Зуҳра Солиева “Chotki ТВ” YouTube каналига берган интервьюсида ижодий фаолияти ва томошабинлар орасида шаклланган образи ҳақида гапирди. У, хусусан, “Бойвачча” фильмидаги роли сабаб кўпчилик уни ҳаётда ҳам тили ўткир, жанжалкаш аёл сифатида тасаввур қилишидан ранжишини билдирди.

Санъаткорнинг таъкидлашича, айнан шу образ орқали кенг аудиторияга танилган. Шундан сўнг унга турли тадбирлар ва тўйлардан таклифлар кўпайган, бу эса моддий жиҳатдан ҳам фойда келтирган. Шу сабабли бир муддат ўша образни давом эттириш унга ҳам маъқул бўлган.

Бироқ Зуҳра Солиева вақтида томошабинларга бу фақат саҳнадаги ва экрандаги образ эканини тушунтириб бериши кераклигини тан олди. Унинг айтишича, айрим инсонлар у билан шахсан суҳбатлашганидан кейингина ҳаётда мутлақо бошқача эканини англашади.

Актриса ҳозир ҳам ижтимоий тармоқларда унинг ташқи кўриниши ва ҳатто кулиш тарзига изоҳ берадиганлар борлигини айтди. Шунга қарамай, одамлар онгида шаклланган тасаввурни ўзгартириш осон эмаслигини таъкидлади.

Зуҳра Солиева ўзининг бошқа ижодий қирраларини ҳам намоён этишни исташини билдирди. Унинг фикрича, тарихий ва йирик давлат киноларида роль ижро этиш имконияти ҳамма санъаткорларга ҳам берилмайди. Шундай бўлса-да, актриса келажакда ўзини бошқа образларда ҳам кўрсатиш умидини йўқотмаган.

Зуҳра СолиеваБойваччаChotki ТВЎзбек кино санъати
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Актёр Азамат Ахроровнинг ўғли 3 ёшни қарши олди (видео)Актёр Азамат Ахроровнинг ўғли 3 ёшни қарши олди (видео)22 октябр 17:26Зуҳра Солиевага энг кўп бериладиган 5 та савол қандай?Зуҳра Солиевага энг кўп бериладиган 5 та савол қандай?10 июл 20:53Зуҳра Солиева: “Эртага ўлсанг, ўлигингни ким кўтаради, деб ёзишди” (видео)Зуҳра Солиева: “Эртага ўлсанг, ўлигингни ким кўтаради, деб ёзишди” (видео)25 июн 13:07Зуҳра Солиева: Севимли санъаткоримдан ўзим чипта сўрайманЗуҳра Солиева: Севимли санъаткоримдан ўзим чипта сўрайман3 июн 10:33“Нега мен хунукман деб ойнага қараб йиғлаганман” — Зуҳра Солиева оғир кунларини эслади“Нега мен хунукман деб ойнага қараб йиғлаганман” — Зуҳра Солиева оғир кунларини эслади1 июн 13:06Зуҳра Солиеванинг дардли гаплари мухлисларни ўйлантирдиЗуҳра Солиеванинг дардли гаплари мухлисларни ўйлантирди29 май 14:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Ғайбулла Турсунов Жасмин билан муносабати ҳақидаги гапларга ойдинлик киритди
Ғайбулла Турсунов Жасмин билан муносабати ҳақидаги гапларга ойдинлик киритди
«Паноҳ» фильми юлдузлари ҳозир қандай кўринишда? (фото)
«Паноҳ» фильми юлдузлари ҳозир қандай кўринишда? (фото)
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
MrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлди
MrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлди