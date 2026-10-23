Егор Крид янги клипи сабаб 5 йилга қамалиши мумкин, сабаби нима?

·0·Маданият
Егор Крид янги клипи сабаб 5 йилга қамалиши мумкин, сабаби нима?

Россиялик хонанда Егор Крид янги “Милый ублюдок” клипида кийган либоси сабаб можаро марказида қолди. Кийимда совет даврининг “Иди и смотри” фильмидаги ўсмир қаҳрамон Флёра Гайшуннинг ўзгартирилган тасвири акс этган. Унга татуировка ва пирсинглар қўшилгани танқидларга сабаб бўлди.

Россия Хавфсиз интернет лигаси раҳбари Екатерина Мизулина бу ҳолат нацизмни реабилитация қилишга оид қонун моддаси доирасида баҳоланиши мумкинлигини билдирди. Мазкур модда бўйича 5 йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазоси назарда тутилган.

Крид эса узр сўраб, фильмни кўрмаганини ва кийимдаги тасвирнинг маъносини билмаганини айтди. Ҳозирча хонандага нисбатан жиноят иши қўзғатилгани ҳақида тасдиқланган маълумот йўқ. Шу боис унинг қамалиши ҳақидаги гаплар ҳозирча эҳтимолий сценарий бўлиб қолмоқда.

Егор КридЕкатерина МизулинаИди и смотриХавфсиз интернет лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Афруза “Тополмайсиз” клипи билан мухлисларини хурсанд қилди (видео)Афруза “Тополмайсиз” клипи билан мухлисларини хурсанд қилди (видео)6 сентябр 12:13Малика Равшанованинг “Кутаман” AI клипи нархи маълум бўлдиМалика Равшанованинг “Кутаман” AI клипи нархи маълум бўлди16 май 02:39Хонанда Восидбекнинг янги “Тиқир-тиқир”и сизга кайфият улашади (видео)Хонанда Восидбекнинг янги “Тиқир-тиқир”и сизга кайфият улашади (видео)7 июн 23:41Муниса Ризаева трендга айланиб улгурган "Бевафо" клипи билан мухлислар эътиборини тортди!Муниса Ризаева трендга айланиб улгурган "Бевафо" клипи билан мухлислар эътиборини тортди!22 май 20:41Ғайбулла Турсунов янги “Комила” клипи премьераси билан мухлисларини ҳайратда қолдирдиҒайбулла Турсунов янги “Комила” клипи премьераси билан мухлисларини ҳайратда қолдирди28 апрел 12:53“Ўзгасайёралик” ва “Моҳир мерган” юлдузи Том Скерритт 93 ёшида вафот этди“Ўзгасайёралик” ва “Моҳир мерган” юлдузи Том Скерритт 93 ёшида вафот этдиБугун 15:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир