“Ўзгасайёралик” ва “Моҳир мерган” юлдузи Том Скерритт 93 ёшида вафот этди

·0·Маданият
“Ўзгасайёралик” ва “Моҳир мерган” юлдузи Том Скерритт 93 ёшида вафот этди

Америкалик таниқли актёр Том Скерритт 21 октябрь куни 93 ёшида ҳаётдан кўз юмди. Унинг оиласи маълум қилишича, актёр табиий сабабларга кўра вафот этган.

Том Скерритт кенг томошабинларга, аввало, “Ўзгасайёралик” (Alien, 1979) илмий-фантастик фильмидаги капитан Даллас образи орқали танилган. Шунингдек, у “Моҳир мерган” (Top Gun, 1986) фильмида учувчилар инструктори Майк Меткалф, яъни Вайпер ролини ижро этган.

Актёр бундан ташқари, Стивен Кинг асари асосида суратга олинган “Ўлик зона” (The Dead Zone), шунингдек, “Пўлат магнолиялар” (Steel Magnolias) каби машҳур фильмларда ҳам роль ижро этган. Унинг кино ва телевидениедаги фаолияти олти ўн йилдан ортиқ давом этган.

Скерриттнинг энг катта ютуқларидан бири 1993 йилда қўлга киритган “Эмми” мукофоти бўлди. У “Picket Fences” телесериалида шериф Жимми Брок образини маҳорат билан гавдалантиргани учун драма сериалидаги энг яхши бош роль ижрочиси номинациясида ушбу нуфузли мукофотга сазовор бўлган.

Том Скерритт ўзининг турли жанрлардаги роллари ва узоқ йиллик ижодий фаолияти билан кино тарихида из қолдирди. Унинг вафоти ҳақидаги хабарни оиласи тасдиқлаган.

Том СкерриттЎзгасайёраликЭмми мукофотиTop Gun
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонлик йигит Голливуд юлдузи Том Круз билан учрашди: Дастхат ва эксклюзив селфиЎзбекистонлик йигит Голливуд юлдузи Том Круз билан учрашди: Дастхат ва эксклюзив селфи30 сентябр 16:41Янги жаҳон рекорди!: Том Холланд дунё кино тарихидаги энг кассабоп актёр деб топилдиЯнги жаҳон рекорди!: Том Холланд дунё кино тарихидаги энг кассабоп актёр деб топилди15 сентябр 10:18Том Круз хафа бўлган деб ўйлаган қизни овутишга уринди ва TikTok’да вирусга айланди (видео)Том Круз хафа бўлган деб ўйлаган қизни овутишга уринди ва TikTok’да вирусга айланди (видео)3 октябр 16:53Том Ҳолланд Зендая билан никоҳини расман тасдиқладиТом Ҳолланд Зендая билан никоҳини расман тасдиқлади18 июн 22:36Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлдиРихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлдиБугун 15:50Ойгул Абдураҳмонова актрисаликдан аввал ким бўлиб ишлаган? (видео)Ойгул Абдураҳмонова актрисаликдан аввал ким бўлиб ишлаган? (видео)Кеча 22:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир