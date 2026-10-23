“Ўзгасайёралик” ва “Моҳир мерган” юлдузи Том Скерритт 93 ёшида вафот этди
Америкалик таниқли актёр Том Скерритт 21 октябрь куни 93 ёшида ҳаётдан кўз юмди. Унинг оиласи маълум қилишича, актёр табиий сабабларга кўра вафот этган.
Том Скерритт кенг томошабинларга, аввало, “Ўзгасайёралик” (Alien, 1979) илмий-фантастик фильмидаги капитан Даллас образи орқали танилган. Шунингдек, у “Моҳир мерган” (Top Gun, 1986) фильмида учувчилар инструктори Майк Меткалф, яъни Вайпер ролини ижро этган.
Актёр бундан ташқари, Стивен Кинг асари асосида суратга олинган “Ўлик зона” (The Dead Zone), шунингдек, “Пўлат магнолиялар” (Steel Magnolias) каби машҳур фильмларда ҳам роль ижро этган. Унинг кино ва телевидениедаги фаолияти олти ўн йилдан ортиқ давом этган.
Скерриттнинг энг катта ютуқларидан бири 1993 йилда қўлга киритган “Эмми” мукофоти бўлди. У “Picket Fences” телесериалида шериф Жимми Брок образини маҳорат билан гавдалантиргани учун драма сериалидаги энг яхши бош роль ижрочиси номинациясида ушбу нуфузли мукофотга сазовор бўлган.
Том Скерритт ўзининг турли жанрлардаги роллари ва узоқ йиллик ижодий фаолияти билан кино тарихида из қолдирди. Унинг вафоти ҳақидаги хабарни оиласи тасдиқлаган.
Изоҳлар 0
…