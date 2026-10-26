«Ўзбекфильм» ҳудудида замонавий кино шаҳарчаси қурилади

·31·Маданият
«Ўзбекфильм» ҳудудида замонавий кино шаҳарчаси қурилади

«Ўзбекфильм» киностудиясининг 10 гектарлик ҳудудида «Ўзбекфильм кино шаҳарчаси» ташкил этилади. Бу ҳақда 26 октябрь куни Президент Шавкат Мирзиёевнинг киноижодкорлар билан учрашувида маълум қилинди.

Янги кино шаҳарчаси кино соҳасига оид хизматлар жамланган ягона индустриал кластер бўлади. Унда замонавий технологиялар билан жиҳозланган дубляж ва овозлаштириш маркази ҳам қурилади.

Белгиланган режага кўра, икки ой ичида малакали лойиҳа ташкилоти жалб қилиниб, кино шаҳарчасининг бош режаси ва лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқилади. Қурилиш ишларини 2027 йил март ойидан бошлаш режалаштирилган.

Шунингдек, кино тизимида фойдаланилмаётган давлат активларини очиқ савдога чиқариш бўйича топшириқ берилган.

Учрашувда киноижодкорларни ижтимоий қўллаб-қувватлаш масаласига ҳам эътибор қаратилди. Қайд этилишича, Қуйи Чирчиқ туманидаги «Кўҳинур» сиҳатгоҳи тўлиқ киноижодкорлар ихтиёрига берилади. Яқинда замонавий талаблар асосида таъмирланиб, жиҳозланган ушбу маскан уларнинг дам олиши ва ижодий ғоялар устида ишлаши учун хизмат қилади.

Бундан ташқари, ҳар йили кино соҳасида фаолият юритаётган камида 300 нафар ходимга республикадаги сиҳатгоҳларда бепул дам олиш ва даволаниш учун йўлланмалар ажратилади.

ЎзбекфильмШавкат МирзиёевЎзбекфильм кино шаҳарчасиКинематография агентлиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Ўзбекфильм» фаолиятида ўзгаришлар бўлади: хусусий секторнинг роли оширилади«Ўзбекфильм» фаолиятида ўзгаришлар бўлади: хусусий секторнинг роли ошириладиБугун 19:47Шавкат Мирзиёевдан очиқ иқрор: “Қишлоқда ўсганман, у кунларни ҳеч қачон унутмайман”Шавкат Мирзиёевдан очиқ иқрор: “Қишлоқда ўсганман, у кунларни ҳеч қачон унутмайман”Бугун 20:57Кинорежиссёр Зулфиқор Мусоқовга Президент совғаси сифатида 3 хонали уй берилди (видео)Кинорежиссёр Зулфиқор Мусоқовга Президент совғаси сифатида 3 хонали уй берилди (видео)Бугун 20:41Президент «Ўзбекфильм»да миллий кино мероси ҳақида гапирдиПрезидент «Ўзбекфильм»да миллий кино мероси ҳақида гапирдиБугун 20:08Президент киноижодкорлар билан учрашди: Кино бошқаруви Маданият вазирлигига ўтмоқдаПрезидент киноижодкорлар билан учрашди: Кино бошқаруви Маданият вазирлигига ўтмоқдаБугун 20:22Давлат энди ҳамкор: «Ўзбекфильм»да туб ислоҳотлар ва Ибн Сино фильми суратга олинмоқдаДавлат энди ҳамкор: «Ўзбекфильм»да туб ислоҳотлар ва Ибн Сино фильми суратга олинмоқда21 сентябр 17:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир