«Ўзбекфильм» фаолиятида ўзгаришлар бўлади: хусусий секторнинг роли оширилади

·30·Маданият
«Ўзбекфильм» фаолиятида ўзгаришлар бўлади: хусусий секторнинг роли оширилади

Ўзбекистонда кино соҳасини бошқариш тизими ўзгартирилмоқда. Давлат фильмларни яратиш жараёнидаги бевосита иштирокини қайта кўриб чиқиб, хусусий киностудиялар ва продюсерларни қўллаб-қувватлашга кўпроқ эътибор қаратади.

Президентнинг 2026 йил 2 июндаги фармонига мувофиқ, «Ўзбекфильм»га миллий мақом берилиб, уни маҳаллий ва халқаро киностудияларга хизмат кўрсатувчи киноконцерн сифатида ривожлантириш белгиланган.

Шунингдек, кино соҳасида молиялаштириш, фильмларни тарқатиш, кинопрокат ва миллий киноларни халқаро бозорларга олиб чиқиш тизимини такомиллаштириш режалаштирилган. Давлат буюртмаси асосида яратиладиган фильмларнинг реклама ва тарғибот харажатлари учун улар бюджетига нисбатан 30 фоизгача маблағ ажратиш ҳам кўзда тутилган.

Демак, ислоҳотларнинг асосий йўналиши «Ўзбекфильм»ни тугатиш эмас, балки унинг фаолиятини қайта ташкил этиш ва кино соҳасида хусусий секторнинг ролини оширишдан иборат.

ЎзбекфильмКино саноатиКинематография агентлигиКино ислоҳотлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Ўзбекфильм» ҳудудида замонавий кино шаҳарчаси қурилади«Ўзбекфильм» ҳудудида замонавий кино шаҳарчаси қуриладиБугун 20:20Шавкат Мирзиёевдан очиқ иқрор: “Қишлоқда ўсганман, у кунларни ҳеч қачон унутмайман”Шавкат Мирзиёевдан очиқ иқрор: “Қишлоқда ўсганман, у кунларни ҳеч қачон унутмайман”Бугун 20:57Кинорежиссёр Зулфиқор Мусоқовга Президент совғаси сифатида 3 хонали уй берилди (видео)Кинорежиссёр Зулфиқор Мусоқовга Президент совғаси сифатида 3 хонали уй берилди (видео)Бугун 20:41Президент «Ўзбекфильм»да миллий кино мероси ҳақида гапирдиПрезидент «Ўзбекфильм»да миллий кино мероси ҳақида гапирдиБугун 20:08Президент киноижодкорлар билан учрашди: Кино бошқаруви Маданият вазирлигига ўтмоқдаПрезидент киноижодкорлар билан учрашди: Кино бошқаруви Маданият вазирлигига ўтмоқдаБугун 20:22Давлат энди ҳамкор: «Ўзбекфильм»да туб ислоҳотлар ва Ибн Сино фильми суратга олинмоқдаДавлат энди ҳамкор: «Ўзбекфильм»да туб ислоҳотлар ва Ибн Сино фильми суратга олинмоқда21 сентябр 17:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир