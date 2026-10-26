Президент киноижодкорлар билан учрашди: Кино бошқаруви Маданият вазирлигига ўтмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистонда кино соҳасини бошқариш ва молиялаштириш тизими тубдан ислоҳ қилиниб, Кинематография агентлиги тугатилмоқда ва унинг ваколатлари Маданият вазирлиги ҳузуридаги янги Кино санъати департаментига ўтказилмоқда.
- Президент Шавкат Мирзиёев кино саноатини бозор тамойилларига ўтказиш доирасида давлат буюртмачилик ролидан воз кечиб, хусусий секторга субсидиялар ажратувчи ҳамкорга айланишини маълум қилди.
Ўзбекистонда кино соҳасини бошқариш, молиялаштириш ва филм яратиш механизмлари тўлиқ қайта кўриб чиқилиб, Кинематография агентлиги расман тугатилмоқда. Президент Шавкат Мирзиёев «Ўзбекфилм» киностудиясида соҳа ижодкорлари билан ўтказилган учрашувда миллий киноиндустрияни бозор тамойиллари асосида қайта қуришга қаратилган муҳим ислоҳотларни эълон қилди.
Эндиликда давлат кинода буюртмачи ролидан воз кечиб, субсидиялар орқали ижодкорлар ва хусусий студияларни молиявий қўллаб-қувватловчи ҳамкорга айланади.
Агентлик ўрнига вазирликда янги департамент
Бошқарув тизимини ихчамлаштириш мақсадида бир қатор маъмурий ўзгаришлар амалга оширилмоқда:
Ваколат Маданият вазирлигида: Кино соҳасидаги давлат сиёсатини юритиш тўлиқ Маданият вазирлигига ўтказилади;
Кино санъати департаменти: Вазирлик тузилмасида янги ташкил этиладиган департамент раҳбарининг мақоми вазир ўринбосарига тенглаштирилади;
Бир ойлик муддат: Масъулларга бир ой ичида департамент фаолиятини йўлга қўйиш ҳамда Кинематография агентлиги ва унинг таркибидаги ташкилотларни тугатиш топширилди.
Янги «Ўзбекфилм» миллий кинокомпанияси: Филм ишлаб чиқармайдиган бош оператор
«Ўзбекфилм» давлат муассасаси шаклидан чиқарилиб, замонавий бизнес модели асосида фаолият юритадиган миллий кинокомпанияга айлантирилади:
Ишлаб чиқариш тўлиқ хусусий секторда: Янги компания ўзи бевосита кино тасвирга олмайди — бу жараён 100 фоиз эркин хусусий секторга берилади;
Тарғибот ва халқаро бозор: Кинокомпания сара лойиҳаларни танлаш, молиялаштириш, филмларни халқаро бозорлар ва нуфузли фестивалларга олиб чиқиш билан шуғулланувчи бош оператор бўлади;
Бир ҳафта ичида старт: Янги тузилма бир ҳафта ичида ўз ишини бошлаши белгиланди ва келгуси йилдан бошлаб унга давлат бюджетидан доимий маблағлар йўналтирилади.
Давлат буюртмасидан — субсидия тизимига
Президент филмларни молиялаштиришдаги эскича техник топшириқлар амалиёти бекор қилинишини таъкидлади:
Ижодий эркинлик: Филм ишлаб чиқаришда техник қолиплар эмас, балки ижодий жараён ва ғоянинг кучи бирламчи ўринга чиқади;
Субсидиялар механизми: «Бундан буён давлат филмнинг буюртмачиси эмас, ижодкорлар ва хусусий секторнинг ишончли ҳамкори бўлади», — дея таъкидлади давлат раҳбари;
Тезкор жорий этиш: Молиялаштиришнинг ушбу янги модели бир ой муддатда тўлиқ ишлаб чиқилади.
10 гектарлик «Кино шаҳарчаси» ва ижодкорлар учун «Кўҳинур» сиҳатгоҳи
Кино соҳасининг моддий-техник базаси ва ижтимоий қўллови бўйича аниқ режалар белгиланди:
Индустриал кластер: «Ўзбекфилм»нинг 10 гектарлик майдонида кино хизматлари жамланган ягона «Кино шаҳарчаси» барпо этилади ва замонавий Дубляж ҳамда овозлаштириш маркази қурилади;
Қурилиш баҳорда бошланади: Икки ойда шаҳарчанинг мастер-режаси тайёрланиб, 2027 йилнинг март ойида қурилиш ишлари бошланади;
«Кўҳинур» сиҳатгоҳи топширилди: Қуйи Чирчиқдаги замонавий таъмирланган «Кўҳинур» сиҳатгоҳи тўлиқ киноижодкорлар ихтиёрига берилади;
Йилига 300 та бепул йўлланма: Соҳада фаолият юритаётган камида 300 нафар ходим ҳар йили республика сиҳатгоҳларида давлат ҳисобидан даволаниш ва дам олиш имконига эга бўлади.
Ўзбекистон кино саноатидаги янги тизим
Йўналиш
Аввалги тизим
Янги тартиб
Бошқарув органи
Кинематография агентлиги
Маданият вазирлиги (Кино санъати департаменти)
Филм ишлаб чиқариш
Давлат студиялари ва буюртмалари
Тўлиқ хусусий сектор
Молиялаштириш
Давлат буюртмаси асосида
Субсидия ва лойиҳаларни танлаш орқали
«Ўзбекфилм» мақоми
Давлат кино ишлаб чиқарувчиси
Миллий кинокомпания (бош оператор ва тарғиботчи)
Инфратузилма
Эскирган студия бинолари
10 гектарлик «Кино шаҳарчаси» ва янги дубляж маркази
Изоҳлар 0
…