“Навбаҳор” Урганчда 3 очкони қўлга киритиб, кучли учликни мустаҳкамлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон Суперлигасининг 25-турида Наманганнинг «Навбаҳор» клуби сафарда «Хоразм» устидан 2:1 ҳисобида ғалаба қозонди.
- Temuр Кападзе шогирдлари ушбу муваффақиятдан сўнг очколари сонини 49 тага етказиб, турнир жадвалида 3-ўринни мустаҳкамлади.
- Учрашувда Аброр Хусинов ўз дарвозасини ишғол қилган бўлса, Ҳусайн Норчаев «Навбаҳор»нинг иккинчи голига муаллифлик қилди, мезбонларнинг ягона голини эса Рафаел Тавареш киритди.
Ўзбекистон Суперлигасининг 25-турига якун ясаб берган марказий баҳслардан бирида Наманганнинг «Навбаҳор» клуби сафарда «Хоразм» меҳмони бўлди. Темур Кападзе бошчилигидаги наманганликлар «Хоразм СМ» стадионида кечган қизиқарли ва муросасиз учрашувда 2:1 ҳисобида ишончли ғалабани қўлга киритди.
Мазкур муваффақият наманганликларга ўз очколари сонини 49 тага етказиб, турнир жадвалидаги 3-поғонасини янада мустаҳкамлаш ҳамда иккинчи ўриндаги «Пахтакор» (53 очко) билан орадаги фарқни 4 очкогача қисқартириш имконини тақдим этди. Воҳа вакиллари эса 23 очко билан хавфли 15-ўринда қолди.
Тезкор автогол, Норчаевнинг маҳорати ва жавоб зарбаси
Учрашув меҳмонларнинг кутилмаган тезкор ҳужуми ва кетма-кет голлари билан бошланди:
3-дақиқада кутилмаган старт (автогол): Ўйиннинг эндигина 3-дақиқаси ўтиб бораётган паллада «Хоразм» ҳимоячиси Аброр Хусинов хатоликка йўл қўйиб, ўз дарвозасини ишғол қилиб қўйди ва «лочинлар»ни ҳисобда олдинга олиб чиқди;
35-дақиқа — Ҳусайн Норчаевнинг голи: Ҳужумларни кучайтирган «Навбаҳор» биринчи бўлим тугаши арафасида ҳисобни ишончли кўринишга келтирди — жамоанинг асосий ҳужумчиси Ҳусайн Норчаев дарвозани аниқ нишонга олди;
57-дақиқа — Таварешнинг умид бағишлаган зарбаси: Иккинчи таймда майдон эгалари фаоллашди ва 57-дақиқада легионер ҳужумчи Рафаэл Тавареш ҳисобни қисқартириб, интригани қайтарди. Бироқ қолган дақиқаларда Кападзе шогирдлари ғалабали ҳисобни ушлаб қолишга муваффақ бўлди.
Суперлига. 25-тур баҳси рақамларда
Кўрсаткич
«Хоразм»
«Навбаҳор»
Якуний ҳисоб
1
2
Голлар
Рафаэл Тавареш (57)
Аброр Хусинов (3, автогол), Ҳусайн Норчаев (35)
Бош мураббий
—
Темур Кападзе
Тўпланган очколар
23 очко (15-ўрин)
49 очко (3-ўрин)
Учрашув манзили
«Хоразм СМ» стадиони
26 октябрь, 2026 йил
Мавсум якунланишига саноқли турлар қолганда «Навбаҳор»нинг сафардаги бу ғалабаси жамоага совриндорлар сафида мустаҳкам қолиш ва кумуш медаллар учун курашни охиригача давом эттириш имконини беради.
Изоҳлар 0
…