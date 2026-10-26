“Навбаҳор” Урганчда 3 очкони қўлга киритиб, кучли учликни мустаҳкамлади

·12·Спорт
“Навбаҳор” Урганчда 3 очкони қўлга киритиб, кучли учликни мустаҳкамлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон Суперлигасининг 25-турида Наманганнинг «Навбаҳор» клуби сафарда «Хоразм» устидан 2:1 ҳисобида ғалаба қозонди.
  • Temuр Кападзе шогирдлари ушбу муваффақиятдан сўнг очколари сонини 49 тага етказиб, турнир жадвалида 3-ўринни мустаҳкамлади.
  • Учрашувда Аброр Хусинов ўз дарвозасини ишғол қилган бўлса, Ҳусайн Норчаев «Навбаҳор»нинг иккинчи голига муаллифлик қилди, мезбонларнинг ягона голини эса Рафаел Тавареш киритди.

Ўзбекистон Суперлигасининг 25-турига якун ясаб берган марказий баҳслардан бирида Наманганнинг «Навбаҳор» клуби сафарда «Хоразм» меҳмони бўлди. Темур Кападзе бошчилигидаги наманганликлар «Хоразм СМ» стадионида кечган қизиқарли ва муросасиз учрашувда 2:1 ҳисобида ишончли ғалабани қўлга киритди.

Мазкур муваффақият наманганликларга ўз очколари сонини 49 тага етказиб, турнир жадвалидаги 3-поғонасини янада мустаҳкамлаш ҳамда иккинчи ўриндаги «Пахтакор» (53 очко) билан орадаги фарқни 4 очкогача қисқартириш имконини тақдим этди. Воҳа вакиллари эса 23 очко билан хавфли 15-ўринда қолди.

Тезкор автогол, Норчаевнинг маҳорати ва жавоб зарбаси

Учрашув меҳмонларнинг кутилмаган тезкор ҳужуми ва кетма-кет голлари билан бошланди:

  • 3-дақиқада кутилмаган старт (автогол): Ўйиннинг эндигина 3-дақиқаси ўтиб бораётган паллада «Хоразм» ҳимоячиси Аброр Хусинов хатоликка йўл қўйиб, ўз дарвозасини ишғол қилиб қўйди ва «лочинлар»ни ҳисобда олдинга олиб чиқди;

  • 35-дақиқа — Ҳусайн Норчаевнинг голи: Ҳужумларни кучайтирган «Навбаҳор» биринчи бўлим тугаши арафасида ҳисобни ишончли кўринишга келтирди — жамоанинг асосий ҳужумчиси Ҳусайн Норчаев дарвозани аниқ нишонга олди;

  • 57-дақиқа — Таварешнинг умид бағишлаган зарбаси: Иккинчи таймда майдон эгалари фаоллашди ва 57-дақиқада легионер ҳужумчи Рафаэл Тавареш ҳисобни қисқартириб, интригани қайтарди. Бироқ қолган дақиқаларда Кападзе шогирдлари ғалабали ҳисобни ушлаб қолишга муваффақ бўлди.

Суперлига. 25-тур баҳси рақамларда

Кўрсаткич

«Хоразм»

«Навбаҳор»

Якуний ҳисоб

1

2

Голлар

Рафаэл Тавареш (57)

Аброр Хусинов (3, автогол), Ҳусайн Норчаев (35)

Бош мураббий

Темур Кападзе

Тўпланган очколар

23 очко (15-ўрин)

49 очко (3-ўрин)

Учрашув манзили

«Хоразм СМ» стадиони

26 октябрь, 2026 йил

Мавсум якунланишига саноқли турлар қолганда «Навбаҳор»нинг сафардаги бу ғалабаси жамоага совриндорлар сафида мустаҳкам қолиш ва кумуш медаллар учун курашни охиригача давом эттириш имконини беради.

Ўзбекистон СуперлигасиНавбаҳорҲусайн НорчаевТемур Кападзе
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Навбаҳор» Темур Кападзе қўл остида ғалабали серияни давом эттирмоқда«Навбаҳор» Темур Кападзе қўл остида ғалабали серияни давом эттирмоқда7 август 21:01Ҳусайн Норчаевдан покер — «Навбаҳор» «Хоразм»ни йирик ҳисобда мағлуб этдиҲусайн Норчаевдан покер — «Навбаҳор» «Хоразм»ни йирик ҳисобда мағлуб этди2 август 22:38Ҳусайн Норчаев Эрон дарвозасига урилган гол ва янги тактика ҳақида гапирдиҲусайн Норчаев Эрон дарвозасига урилган гол ва янги тактика ҳақида гапирди26 сентябр 22:58Темур Кападзе кечаги 3:2 ҳисобидаги ғалаба ва чемпионлик пойгаси ҳақида очиқ гапирдиТемур Кападзе кечаги 3:2 ҳисобидаги ғалаба ва чемпионлик пойгаси ҳақида очиқ гапирди18 сентябр 05:53Темур Кападзе «Бухоро» устидан қозонилган ғалабадан сўнг барча сирларни очдиТемур Кападзе «Бухоро» устидан қозонилган ғалабадан сўнг барча сирларни очди12 сентябр 06:08«Бухорода ҳақиқий голлар ёмғири!»: «Навбаҳор» сафарда рақибини тор-мор этди«Бухорода ҳақиқий голлар ёмғири!»: «Навбаҳор» сафарда рақибини тор-мор этди11 сентябр 21:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди