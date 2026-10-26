Россияга ишлаш учун кирган ўзбекистонликлар сони маълум бўлди

·58·Жамият
Россияга ишлаш учун кирган ўзбекистонликлар сони маълум бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 2026 йилнинг биринчи ярмида 1 миллион 178 минг 609 нафар Ўзбекистон фуқароси ишлаш мақсадида Россияга кирган.
  • Бу кўрсаткич билан Ўзбекистон хорижий давлатлар орасида биринчи ўринни эгаллаб турибди.
  • Мазкур рақамлар алоҳида шахслар сонини эмас, балки ишлаш мақсади кўрсатилган киришларни акс эттиради.

2026 йилнинг биринчи ярмида 1,1 миллиондан ортиқ Ўзбекистон фуқароси Россияга ишлаш мақсадида кирган. Бу кўрсаткич бўйича Ўзбекистон бошқа давлатлар орасида биринчи ўринни эгаллади. Бу ҳақда 26 октябрь куни ТАСС Россия Ички ишлар вазирлиги маълумотларига таяниб хабар берди.

Нашр маълумотларига кўра, январь–июнь ойларида 1 миллион 178 минг 609 нафар Ўзбекистон фуқароси Россияга ишлаш мақсадида кирган. Бироқ бу рақам алоҳида шахслар сонини эмас, ишлаш мақсади кўрсатилган киришларни акс эттиради.

Рейтингда иккинчи ўринни Тожикистон эгаллади. Ушбу давлат фуқаролари 494 минг 518 марта ишлаш мақсадида Россияга кирган. Қирғизистон 289 минг 61 та кириш билан учинчи ўриндан жой олган.

Шунингдек, Қозоғистон фуқаролари 122 минг 654, Хитой фуқаролари 89 минг 656, Арманистон фуқаролари 88 минг 629, Озарбайжон фуқаролари 62 минг 440, Ҳиндистон фуқаролари 27 минг 419, Туркманистон фуқаролари 13 минг 428 ва Туркия фуқаролари 8 минг 360 марта Россияга ишлаш мақсадида кирган.

Маълумотларга кўра, Россияда ишлаш тартиби фуқароликка қараб фарқ қилади. Ўзбекистон, Тожикистон ва Озарбайжон фуқаролари ишлаш учун патент олиши керак. Қирғизистон, Қозоғистон ва Арманистон фуқаролари Евроосиё иқтисодий иттифоқи доирасида патент олишдан озод этилган. Хитой, Ҳиндистон, Туркманистон ва Туркия фуқаролари эса, одатда, иш визаси ва ишлашга рухсатнома олиши талаб этилади.

Шу билан бирга, Ўзбекистон фуқароларининг Россияга ишлаш мақсадида киришлари 2025 йилнинг биринчи ярмига нисбатан 13,2 фоизга камайган. Шунга қарамай, Ўзбекистон ушбу кўрсаткич бўйича етакчиликни сақлаб қолган.

Россия Ички ишлар вазирлигимеҳнат миграциясиЎзбекистон фуқаролари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Энди Таиландга виза олиш учун Москвага бориш шарт эмас...Энди Таиландга виза олиш учун Москвага бориш шарт эмас...9 сентябр 11:07Россиядан 10 кунда 96,5 минг ўзбекистонлик қайтди: миграция оқимида нима ўзгармоқда?Россиядан 10 кунда 96,5 минг ўзбекистонлик қайтди: миграция оқимида нима ўзгармоқда?13 сентябр 18:40Тошкентда 1 октябрдан автобус ва метро нархи кескин ўзгарадиТошкентда 1 октябрдан автобус ва метро нархи кескин ўзгаради28 сентябр 06:48Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?27 сентябр 20:25Энди ўзбекистонликлар Таиланд визаси учун Москвага борадиЭнди ўзбекистонликлар Таиланд визаси учун Москвага боради3 сентябр 15:43Ўзбекистонликлар энг кўп қайси давлатларга сафар қилмоқда?Ўзбекистонликлар энг кўп қайси давлатларга сафар қилмоқда?23 август 18:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди