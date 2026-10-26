Шавкат Мирзиёевдан очиқ иқрор: “Қишлоқда ўсганман, у кунларни ҳеч қачон унутмайман”
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Президент Шавкат Мирзиёев киноижодкорлар билан учрашувда ўзининг қишлоқдаги болалик хотиралари ҳамда миллий кино санъатининг ривожланиш тарихи ҳақида самимий фикр билдирди.
- Давлат раҳбари кинога бўлган муҳаббат қийинчиликлар билан кечган ўша даврларни ҳеч қачон унутмаслигини таъкидлаб, халқ руҳиятида чуқур из қолдирган ўзбек филмларининг аҳамиятига тўхталди.
Президент Шавкат Мирзиёев киноижодкорлар билан бўлиб ўтган учрашув чоғида миллий кино санъати тарихи, бир пайтлар дунёга довруғи кетган ўзбек фильмларининг халқ руҳиятидаги ўрни ҳамда кейинчалик киностудия дуч келган аянчли инқироз даври ҳақида очиқ ва самимий фикр билдирди.
Давлат раҳбари ўз болалик йилларини хотирлар экан, кинога бўлган муҳаббат қишлоқ аҳли учун қанчалик қадрли ва машаққатли бўлганини таъсирли хотиралар орқали очиб берди.
«Бир соатлик кинони беш соат кўрардик»: Болалик хотиралари
Президент лавозимидан қатъи назар, ҳар доим оддий халқ билан бирга эканини таъкидлаб, болаликдаги кино ва маҳалла муҳитини ёдга олди:
Дарахт устидаги томошабинлар: «Қишлоғимизда битта кинотеатр бўларди, лекин у ерга ҳамма ҳам сиғмасди. Кинони дарахтга чиқиб кўрардик»;
15 марта ўчган чироқ: «Кино бошланганидан кейин 15 марта свет ўчарди. Натижада бир соатлик кинони беш соат кўрардик. Шундай кунларни бошимиздан ўтказганмиз»;
Унутилмас болалик: «Мен ҳеч қачон у кунларимни унутмайман: мактабимни ҳам, ўша кинозалимизни ҳам, дарахтга чиқиб ўтирганимизни ҳам, стадион йўқлигидан кечаси оёғимиз қон бўлиб футбол ўйнаганимизни ҳам», — деди давлат раҳбари.
Қалблардан жой олган дурдоналар ва мустақиллик мактаби
Миллий кино санъати ҳар бир ўзбек хонадонининг ажралмас бўлагига айлангани алоҳида эътироф этилди:
Классик хазина: «Маҳаллада дув-дув гап», «Ўтган кунлар», «Шум бола», «Чинор остидаги дуэл», «Суюнчи» каби шоҳ асарлардаги биргина лавҳа ёки таниш куй ҳам инсонга болалигини, қадрдон маҳалласини кўз олдига келтиради;
Мустақиллик йилларидаги давомчилик: Ижодкорлар бу мактабни давом эттириб, «Абдуллажон», «Отамдан қолган далалар», «Дилхирож», «Ватан», «Ўтов» сингари халқ севган сара асарларни ярата олди.
«Ўзбекфильм совунлари ва шпаклёвкалари»: Студия қадди қандай тикланди?
Учрашувда «Ўзбекфильм»нинг яқин ўтмишдаги оғир ва таназзулга юз тутган даври ҳам рўй-рост тилга олинди:
10 йил олдинги таназзул: Президент киностудия ҳудуди талон-торож қилинганини эслатиб: «Ана шундай улуғ тарихга эга киностудиянинг бундан 10 йил олдинги аҳволини ким эслайди? “Ўзбекфильм совунлари”, “Ўзбекфильм шпаклёвкалари”, “Ўзбекфильм краскалари” деган гаплар ёдингиздан чиқмайди», — дея таъкидлади;
Қаддини тиклаш ва ислоҳотлар: Ижод уйининг саноат чиқиндилари ва устахоналарга айлантирилганига барҳам бериш, ислоҳотларнинг илк кунларидан студия қаддини тиклаш ва киночилар учун муносиб шароит яратиш бош мақсадга айланди.
Давлат раҳбари ўзбек киносини қайта жонлантириш ва уни замонавий индустрия даражасига кўтариш йўлидаги ислоҳотлар изчил давом этишини қайд этди.
Изоҳлар 0
…