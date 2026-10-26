Шавкат Мирзиёевдан очиқ иқрор: “Қишлоқда ўсганман, у кунларни ҳеч қачон унутмайман”

·7·Маданият
Шавкат Мирзиёевдан очиқ иқрор: “Қишлоқда ўсганман, у кунларни ҳеч қачон унутмайман”
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Президент Шавкат Мирзиёев киноижодкорлар билан учрашувда ўзининг қишлоқдаги болалик хотиралари ҳамда миллий кино санъатининг ривожланиш тарихи ҳақида самимий фикр билдирди.
  • Давлат раҳбари кинога бўлган муҳаббат қийинчиликлар билан кечган ўша даврларни ҳеч қачон унутмаслигини таъкидлаб, халқ руҳиятида чуқур из қолдирган ўзбек филмларининг аҳамиятига тўхталди.

Президент Шавкат Мирзиёев киноижодкорлар билан бўлиб ўтган учрашув чоғида миллий кино санъати тарихи, бир пайтлар дунёга довруғи кетган ўзбек фильмларининг халқ руҳиятидаги ўрни ҳамда кейинчалик киностудия дуч келган аянчли инқироз даври ҳақида очиқ ва самимий фикр билдирди.

Давлат раҳбари ўз болалик йилларини хотирлар экан, кинога бўлган муҳаббат қишлоқ аҳли учун қанчалик қадрли ва машаққатли бўлганини таъсирли хотиралар орқали очиб берди.

«Бир соатлик кинони беш соат кўрардик»: Болалик хотиралари

Президент лавозимидан қатъи назар, ҳар доим оддий халқ билан бирга эканини таъкидлаб, болаликдаги кино ва маҳалла муҳитини ёдга олди:

  • Дарахт устидаги томошабинлар: «Қишлоғимизда битта кинотеатр бўларди, лекин у ерга ҳамма ҳам сиғмасди. Кинони дарахтга чиқиб кўрардик»;

  • 15 марта ўчган чироқ: «Кино бошланганидан кейин 15 марта свет ўчарди. Натижада бир соатлик кинони беш соат кўрардик. Шундай кунларни бошимиздан ўтказганмиз»;

  • Унутилмас болалик: «Мен ҳеч қачон у кунларимни унутмайман: мактабимни ҳам, ўша кинозалимизни ҳам, дарахтга чиқиб ўтирганимизни ҳам, стадион йўқлигидан кечаси оёғимиз қон бўлиб футбол ўйнаганимизни ҳам», — деди давлат раҳбари.

Қалблардан жой олган дурдоналар ва мустақиллик мактаби

Миллий кино санъати ҳар бир ўзбек хонадонининг ажралмас бўлагига айлангани алоҳида эътироф этилди:

  • Классик хазина: «Маҳаллада дув-дув гап», «Ўтган кунлар», «Шум бола», «Чинор остидаги дуэл», «Суюнчи» каби шоҳ асарлардаги биргина лавҳа ёки таниш куй ҳам инсонга болалигини, қадрдон маҳалласини кўз олдига келтиради;

  • Мустақиллик йилларидаги давомчилик: Ижодкорлар бу мактабни давом эттириб, «Абдуллажон», «Отамдан қолган далалар», «Дилхирож», «Ватан», «Ўтов» сингари халқ севган сара асарларни ярата олди.

«Ўзбекфильм совунлари ва шпаклёвкалари»: Студия қадди қандай тикланди?

Учрашувда «Ўзбекфильм»нинг яқин ўтмишдаги оғир ва таназзулга юз тутган даври ҳам рўй-рост тилга олинди:

  • 10 йил олдинги таназзул: Президент киностудия ҳудуди талон-торож қилинганини эслатиб: «Ана шундай улуғ тарихга эга киностудиянинг бундан 10 йил олдинги аҳволини ким эслайди? “Ўзбекфильм совунлари”, “Ўзбекфильм шпаклёвкалари”, “Ўзбекфильм краскалари” деган гаплар ёдингиздан чиқмайди», — дея таъкидлади;

  • Қаддини тиклаш ва ислоҳотлар: Ижод уйининг саноат чиқиндилари ва устахоналарга айлантирилганига барҳам бериш, ислоҳотларнинг илк кунларидан студия қаддини тиклаш ва киночилар учун муносиб шароит яратиш бош мақсадга айланди.

Давлат раҳбари ўзбек киносини қайта жонлантириш ва уни замонавий индустрия даражасига кўтариш йўлидаги ислоҳотлар изчил давом этишини қайд этди.

Шавкат МирзиёевЎзбекфильмЎзбек киноси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кинорежиссёр Зулфиқор Мусоқовга Президент совғаси сифатида 3 хонали уй берилди (видео)Кинорежиссёр Зулфиқор Мусоқовга Президент совғаси сифатида 3 хонали уй берилди (видео)Бугун 20:41«Ўзбекфильм» ҳудудида замонавий кино шаҳарчаси қурилади«Ўзбекфильм» ҳудудида замонавий кино шаҳарчаси қуриладиБугун 20:20Президент «Ўзбекфильм»да миллий кино мероси ҳақида гапирдиПрезидент «Ўзбекфильм»да миллий кино мероси ҳақида гапирдиБугун 20:08«Ўзбекфильм» фаолиятида ўзгаришлар бўлади: хусусий секторнинг роли оширилади«Ўзбекфильм» фаолиятида ўзгаришлар бўлади: хусусий секторнинг роли ошириладиБугун 19:47Давлат энди ҳамкор: «Ўзбекфильм»да туб ислоҳотлар ва Ибн Сино фильми суратга олинмоқдаДавлат энди ҳамкор: «Ўзбекфильм»да туб ислоҳотлар ва Ибн Сино фильми суратга олинмоқда21 сентябр 17:01Саида Раметова ва Жумадулла Раметовнинг турмуш қурганига 45 йил тўлди (видео)Саида Раметова ва Жумадулла Раметовнинг турмуш қурганига 45 йил тўлди (видео)23 октябр 16:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир