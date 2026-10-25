«Чўпон ва шаҳарлик қиз»нинг 2-қисми суратга олинмоқда: Мардон тирикми?

·64·Маданият
«Чўпон ва шаҳарлик қиз»нинг 2-қисми суратга олинмоқда: Мардон тирикми?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Актёр Бунёд Рўзимуҳаммадов “Чўпон ва шаҳарлик қиз” филмининг иккинчи қисми суратга олинаётганини маълум қилди.
  • Филмда Мардон образини ижро этган актёрнинг жараёнда иштирок этиши қаҳрамоннинг тирик қолганига ишора қилмоқда.
  • Ҳозирча лойиҳанинг монтаж ва дубляж ишлари давом этаётгани сабабли премера санаси ҳамда намойиш этиладиган платформа аниқ эмас.

Актёр Бунёд РўзимуҳаммадовИнтервю ТВ”га берган интервюсида “Чўпон ва шаҳарлик қиз” фильмининг иккинчи қисми устида иш олиб борилаётганини маълум қилди. Унинг сўзларидан фильмнинг давоми суратга олинаётгани англашилди.

Актёр суҳбат бошида кийимига эътибор қаратмасликни сўраб, ҳозиргина суратга олиш жараёнидан чиққанини айтди.

“Ўртоқлар, бу кийимда ўтирганимга эътибор берманглар. Ҳозир шундоқ съёмкадан чиқдик. 'Чўпон ва шаҳарлик қиз' иккинчи қисмидан тўғри мана акамнинг олдига келдик”, — деди у.

Суҳбат давомида бошловчи фильмнинг премьераси қачон ва қаерда, нима бўлиши билан қизиқди. Бироқ актёр фильмдаги воқелар ривожи ҳақида ҳозирча аниқ маълумот бера олмаслигини билдирди.

“Йўқ, йўқ, айтмайман, айта олмайман”, — дея жавоб берди Бунёд Рўзимуҳаммадов.

Шунингдек, фильм YouTube'да ёки бошқа платформаларда намойиш этилиши мумкинлиги ҳақида ҳам савол берилди. Актёр эса премьера жойи ва намойиш платформаси ҳали аниқ эмаслигини тушунтирди.

“Ҳозир аниқ қаерда тақдим қилишини билмайман, ака, тўғриси. Чунки фильм тақдим этилишидан олдин дубляж, монтаж ишлари бор. Бундан ташқари, композиторнинг ишлари ҳам бор. Ўша нарсалар тайёр бўлганидан кейин ўзимизга айтишади. Ўшанда биламан. Ҳозир қайси платформада чиқиши ҳақида аниқ жавоб бера олмайман”, — деди актёр.

Суҳбатнинг энг қизиқарли жиҳатларидан бири эса фильмнинг биринчи қисмида Мардон образини гавдалантирган актёрнинг давомида ҳам иштирок этаётгани бўлди. Бошловчи бундан келиб чиқиб, қаҳрамон тирик қолганига ишора қилди.

“Ҳеч бўлмаса, битта саволга аниқ жавоб олдик: Мардон ўлмаган. Агар ўлганида, иккинчи қисмида ўйнамаган бўлардингиз”, — деди бошловчи.

Бунёд Рўзимуҳаммадов эса ҳазил аралаш: “Мен тирикман”, — дея жавоб қайтарди.

Ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари ҳам фильмнинг давомини интиқлик билан кутишмоқда. Изоҳларда томошабинлар янги қисм тезроқ намойиш этилишини исташларини ёзиб қолдиришган.

Ҳозирча фильмнинг премьера санаси ва уни қайси платформада томоша қилиш мумкинлиги расман маълум қилинмаган.

Бунёд РўзимуҳаммадовЧўпон ва шаҳарлик қизЎзбек киносаноатиИнтервю ТВ
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Суғдиёна Убайдуллаева чўпон йигитга турмушга чиқиш ҳақида гапирди (видео)Суғдиёна Убайдуллаева чўпон йигитга турмушга чиқиш ҳақида гапирди (видео)2 октябр 19:49Моника Беллуччи 62 ёшда: унинг кино ортидаги ҳаётиМоника Беллуччи 62 ёшда: унинг кино ортидаги ҳаёти1 октябр 21:02Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдирРекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир10 октябр 14:03Кинолардаги даҳшатли тимсоҳ ҳужуми саҳналари аслида қандай суратга олинади?Кинолардаги даҳшатли тимсоҳ ҳужуми саҳналари аслида қандай суратга олинади?11 октябр 18:24Давлат энди ҳамкор: «Ўзбекфильм»да туб ислоҳотлар ва Ибн Сино фильми суратга олинмоқдаДавлат энди ҳамкор: «Ўзбекфильм»да туб ислоҳотлар ва Ибн Сино фильми суратга олинмоқда21 сентябр 17:01Шоҳрух Хон Ўзбекистонга келадими? Тошкент ва Самарқанд тилга олинмоқдаШоҳрух Хон Ўзбекистонга келадими? Тошкент ва Самарқанд тилга олинмоқда11 октябр 15:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир