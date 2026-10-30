Қонга беланган юзлар ва кийимлар: Арманистон парламентидаги тўполон тафсилоти (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Арманистон Миллий Мажлисида ҳукмрон «Фуқаролик шартномаси» партияси ва мухолифатдаги «Кучли Арманистон» фраксияси депутатлари ўртасида оммавий муштлашув юз берди.
- 2026 йил 29 октябр куни депутат Тарон Чахояннинг нутқи вақтида бошланган оғзаки тортишув вице-спикер Ваагн Алексаняннинг стул улоқтириши ортидан жисмоний тўқнашувга айланиб кетди.
Арманистон Миллий Мажлисида сиёсий баҳс яна муштлашув ва оммавий тартибсизликка айланиб кетди. Ҳукмрон партия ҳамда мухолифат вакиллари ўртасида бошланган шиддатли жанжал мажлислар зали билан чекланмай, хавфсизлик ходимларининг қаршилигига қарамай парламент коридорларида ҳам давом этди.
Жанжал оқибатида депутатлардан бирининг бурни қонаб, бошқасининг кийимлари йиртилган, парламент мажлиси эса фавқулодда тўхтатилган.
Тортишув қандай бошланди?
2026 йил 29 октябрь кунги эрталабки ялпи мажлис аввалида вазият кескинлашди:
Иштирокчи томонлар: Тўқнашувда ҳукмрон «Фуқаролик шартномаси» партияси ҳамда мухолифатдаги «Кучли Арманистон» фракцияси депутатлари иштирок этди;
Келишмовчилик сабаби: Минбарда депутат Тарон Чахояннинг нутқи давом этаётган пайтда мухолифат вакиллари билан оғзаки айтишув бошланган ва у бир неча сония ичида очиқдан-очиқ тўқнашувга айланган;
Вице-спикернинг ҳаракати: Тортишув авжига чиққан маҳалда парламент вице-спикери Ваагн Алексанян вазиятни босиш ўрнига мухолифатчи депутатлар томонга стул улоқтирган.
Йўлакдаги давом ва жароҳатлар
Хавфсизлик хизмати ходимлари воқеага аралашиб, депутатларни ажратишга уринган бўлса-да, тўполон тўхтамади:
Коридордаги муштлашув: Мажлислар залидан чиқариб юборилган депутатлар бинонинг йўлагида яна бир-бирига ташланиб, муштлашишда давом этди;
Жароҳатланганлар: Муштлашув чоғида депутатлардан бирининг бурни синиб, қонаб кетди, бошқа бир халқ вакилининг эса расмий костюм-кийимлари йиртилди;
Мажлиснинг тўхтатилиши: Вазиятни назорат остига олишнинг имкони бўлмагач, раёсат парламентнинг навбатдаги мажлисини вақтинча тўхтатишга мажбур бўлди.
Арманистон сиёсий доираларидаги бундай кескинлик ва парламент деворлари ичидаги жисмоний куч ишлатиш ҳолатлари жамоатчилик ҳамда экспертлар томонидан кескин танқид остига олинмоқда.
Изоҳлар 0
…