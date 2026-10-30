Қонга беланган юзлар ва кийимлар: Арманистон парламентидаги тўполон тафсилоти (видео)

·11·Дунё
Қонга беланган юзлар ва кийимлар: Арманистон парламентидаги тўполон тафсилоти (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Арманистон Миллий Мажлисида ҳукмрон «Фуқаролик шартномаси» партияси ва мухолифатдаги «Кучли Арманистон» фраксияси депутатлари ўртасида оммавий муштлашув юз берди.
  • 2026 йил 29 октябр куни депутат Тарон Чахояннинг нутқи вақтида бошланган оғзаки тортишув вице-спикер Ваагн Алексаняннинг стул улоқтириши ортидан жисмоний тўқнашувга айланиб кетди.

Арманистон Миллий Мажлисида сиёсий баҳс яна муштлашув ва оммавий тартибсизликка айланиб кетди. Ҳукмрон партия ҳамда мухолифат вакиллари ўртасида бошланган шиддатли жанжал мажлислар зали билан чекланмай, хавфсизлик ходимларининг қаршилигига қарамай парламент коридорларида ҳам давом этди.

Жанжал оқибатида депутатлардан бирининг бурни қонаб, бошқасининг кийимлари йиртилган, парламент мажлиси эса фавқулодда тўхтатилган.

Тортишув қандай бошланди?

2026 йил 29 октябрь кунги эрталабки ялпи мажлис аввалида вазият кескинлашди:

  • Иштирокчи томонлар: Тўқнашувда ҳукмрон «Фуқаролик шартномаси» партияси ҳамда мухолифатдаги «Кучли Арманистон» фракцияси депутатлари иштирок этди;

  • Келишмовчилик сабаби: Минбарда депутат Тарон Чахояннинг нутқи давом этаётган пайтда мухолифат вакиллари билан оғзаки айтишув бошланган ва у бир неча сония ичида очиқдан-очиқ тўқнашувга айланган;

  • Вице-спикернинг ҳаракати: Тортишув авжига чиққан маҳалда парламент вице-спикери Ваагн Алексанян вазиятни босиш ўрнига мухолифатчи депутатлар томонга стул улоқтирган.

Йўлакдаги давом ва жароҳатлар

Хавфсизлик хизмати ходимлари воқеага аралашиб, депутатларни ажратишга уринган бўлса-да, тўполон тўхтамади:

  • Коридордаги муштлашув: Мажлислар залидан чиқариб юборилган депутатлар бинонинг йўлагида яна бир-бирига ташланиб, муштлашишда давом этди;

  • Жароҳатланганлар: Муштлашув чоғида депутатлардан бирининг бурни синиб, қонаб кетди, бошқа бир халқ вакилининг эса расмий костюм-кийимлари йиртилди;

  • Мажлиснинг тўхтатилиши: Вазиятни назорат остига олишнинг имкони бўлмагач, раёсат парламентнинг навбатдаги мажлисини вақтинча тўхтатишга мажбур бўлди.

Арманистон сиёсий доираларидаги бундай кескинлик ва парламент деворлари ичидаги жисмоний куч ишлатиш ҳолатлари жамоатчилик ҳамда экспертлар томонидан кескин танқид остига олинмоқда.

Арманистон парламентиФуқаролик шартномасиТарон ЧахоянВаагн Алексанян
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арманистон арзон рус газидан воз кечишга тайёрлигини эълон қилди — Ереваннинг кескин демаршиАрманистон арзон рус газидан воз кечишга тайёрлигини эълон қилди — Ереваннинг кескин демарши25 сентябр 10:00Никол Пашинян Гюмридаги 102-сонли Россия ҳарбий базаси бўйича кескин шарт қўйдиНикол Пашинян Гюмридаги 102-сонли Россия ҳарбий базаси бўйича кескин шарт қўйди17 сентябр 21:29Ҳиндистонда оғир юк ташишга мажбурланган фил тўполон кўтарди: Олтин бут синди (видео)Ҳиндистонда оғир юк ташишга мажбурланган фил тўполон кўтарди: Олтин бут синди (видео)23 октябр 08:56FlyDubai бортидаги қонли фожиа: Учувчи самолётни қулатмоқчи бўлди (видео)FlyDubai бортидаги қонли фожиа: Учувчи самолётни қулатмоқчи бўлди (видео)30 сентябр 15:13«Москвада муҳим синов»: Пашинян Путин билан темир йўл тақдирини ҳал қилади!«Москвада муҳим синов»: Пашинян Путин билан темир йўл тақдирини ҳал қилади!20 сентябр 11:28Сиёсий найранг: Пашинян Путин билан учрашувда ЕИга интилиш «стратегик танлов эмас»лигини айтдиСиёсий найранг: Пашинян Путин билан учрашувда ЕИга интилиш «стратегик танлов эмас»лигини айтди2 сентябр 20:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Ғаналик сохта пайғамбар инсониятни қутқариш учун кемалар қурмоқда
Ғаналик сохта пайғамбар инсониятни қутқариш учун кемалар қурмоқда