«Тўққиз думли тулки» юлдузи Ли Дон Ук 44 ёшда: актёр нега ҳануз оила қурмаган?

·39·Маданият
«Тўққиз думли тулки» юлдузи Ли Дон Ук 44 ёшда: актёр нега ҳануз оила қурмаган?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Тўққиз думли тулки» сериали юлдузи Ли Дон Ук 44 ёшда бўлишига қарамай, ҳали ҳам оила қурмаган.
  • Актёр ёлғиз яшашга ўрганиб қолгани ва муносабат бошлаш учун зарур бўлган вақт ҳамда кучни сарфлаш унга қийин туюлаётганини таъкидлаган.
  • Унинг 2018 йилда хонанда ва актриса Сюзи билан бўлган муносабати бандлик сабабли тўрт ой ичида якун топган.

«Тўққиз думли тулки» сериали орқали томошабинларга яхши таниш бўлган жанубий кореялик актёр Ли Дон Ук 44 ёшда. Шунга қарамай, санъаткор ҳануз оила қурмаган. У турли интервьюларида ёлғиз яшашга ўрганиб қолгани ва янги муносабат бошлаш унчалик осон эмаслигини яширмаган.

Актёр 2023 йилда «Single in Seoul» фильми тақдимоти чоғида ёлғизлик ҳақидаги фикрлари билан ўртоқлашган. Унинг айтишича, бир ўзи бўлиш унга анча қулай, баъзан ёлғизликни ҳис қилса-да, ким биландир учрашиб, муносабат қуриш ҳақида ҳам ўйлаб туради. Ҳатто севиш қобилияти сусайиб бораётгандек туюлишини ҳам ҳазил аралаш айтган.

2024 йилда эса Ли Дон Ук муносабат бошлашга аввалгидек иштиёқи йўқлигини тан олган. Унинг фикрича, бир-бирига яқинлашиш учун вақт ва куч сарфлаш керак, бу эса ҳозир унга анча қийин туюлади. Актёр уйда ёлғиз қолиб, истаган фильми ёки дастурини томоша қилишни ҳам яхши кўришини айтган.

Ли Дон Укнинг оммага маълум бўлган муносабатларидан бири хонанда ва актриса Сюзи билан бўлган. Жуфтлик 2018 йил март ойида учрашаётганини тасдиқлаган. Бироқ уларнинг муносабати узоқ давом этмаган: тўрт ойдан сўнг ажрашгани маълум қилинган. Сюзининг агентлиги бунга икки санъаткорнинг банд жадвали ва бир-бирига етарлича вақт ажрата олмаганини сабаб қилиб кўрсатган.

Koreyalik aktyor Li Don Vuk va aktrisa Suzi alohida kadrda tasvirlangan.

Актёрнинг яқин дўстларидан бири эса яна бир машҳур кореялик юлдуз — Гон Ю. Улар «Тобутдаги жин» («Goblin») сериалида бирга суратга тушганидан кейин яқинлашган. Икки санъаткор дўстона муносабатларини ҳануз давом эттириб, бўш вақтларида балиқ овлашга ҳам бориб туришади.

Ikki koreyalik aktyor, Gon Yu va Li Don Uk, studiya kreslolarida oʻtiribdi.
Ли Дон УкСюзиГон ЮТобутдаги жин
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

40 ёшли хитойлик актёр нега 12 ёшли болага ўхшайди?40 ёшли хитойлик актёр нега 12 ёшли болага ўхшайди?17 октябр 00:58Болливуднинг афсонавий юлдузлари йиллар ўтиб қандай ўзгарди?Болливуднинг афсонавий юлдузлари йиллар ўтиб қандай ўзгарди?9 октябр 13:2424 нафар Капур, Гиннес рекордлари ва Болливуднинг сирли олами24 нафар Капур, Гиннес рекордлари ва Болливуднинг сирли олами25 октябр 12:48«Чўпон ва шаҳарлик қиз»нинг 2-қисми суратга олинмоқда: Мардон тирикми?«Чўпон ва шаҳарлик қиз»нинг 2-қисми суратга олинмоқда: Мардон тирикми?25 октябр 16:32Янги жаҳон рекорди!: Том Холланд дунё кино тарихидаги энг кассабоп актёр деб топилдиЯнги жаҳон рекорди!: Том Холланд дунё кино тарихидаги энг кассабоп актёр деб топилди15 сентябр 10:18Ўлик ҳолда топилган актёр: севгилисининг гаплари шубҳа уйғотдиЎлик ҳолда топилган актёр: севгилисининг гаплари шубҳа уйғотди11 сентябр 00:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
«Паноҳ» фильми юлдузлари ҳозир қандай кўринишда? (фото)
«Паноҳ» фильми юлдузлари ҳозир қандай кўринишда? (фото)
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Фарзандлари учун ҳеч нарсани аямайдиган жаҳон юлдузлари
Фарзандлари учун ҳеч нарсани аямайдиган жаҳон юлдузлари