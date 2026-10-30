Автомактаб ўқувчиси педалларни адаштириб, бордюрга урилди (видео)

·11·Жамият
Автомактаб ўқувчиси педалларни адаштириб, бордюрга урилди (видео)

Ижтимоий тармоқларда Ўзбекистондаги автомактаблардан бирида ҳайдовчиликни ўрганаётган ўқувчи иштирокидаги ҳолат акс этган видео тарқалди. Унда Cobalt автомобилини бошқараётган ўқувчи педалларни адаштириб юборгани акс этган.

Натижада машина тезлигини ошириб, ҳаракат йўналишидан чиқиб кетган ва бордюрга урилган. Ҳайдовчи автомобилни ўз вақтида тўхтата олмаган.

Ҳодиса қаерда ва қачон содир бўлгани, шунингдек, автомобилда бўлганларга тан жароҳати етган-етмагани ҳақида ҳозирча аниқ маълумот йўқ.

автомактабйўл-транспорт ҳодисасиCobalt
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Damas, Cobalt, Onix ва Tracker харидорлари учун кутилмаган янгилик тайёрланмоқдаDamas, Cobalt, Onix ва Tracker харидорлари учун кутилмаган янгилик тайёрланмоқда13 октябр 21:08Kоммунал қарздорлик учун Cobalt автомобили хатловга олиндиKоммунал қарздорлик учун Cobalt автомобили хатловга олинди12 октябр 14:57Қаршида уста уй эгасининг машинасини олиб қочиб, ЙТҲ содир этди: бир аёл ҳалок бўлдиҚаршида уста уй эгасининг машинасини олиб қочиб, ЙТҲ содир этди: бир аёл ҳалок бўлди11 сентябр 20:43Урганчда «BYD Chazor» ҳайдовчиси қасддан 3 та машинани пачоқлади (видео)Урганчда «BYD Chazor» ҳайдовчиси қасддан 3 та машинани пачоқлади (видео)7 август 18:56BYD ҳайдовчиси бир нечта автомобилни қасддан уриб, шикастлади (видео)BYD ҳайдовчиси бир нечта автомобилни қасддан уриб, шикастлади (видео)7 август 16:05«Кобалт»да кетаётган чет эллик йўловчидан 2 килодан кўп опий топилди«Кобалт»да кетаётган чет эллик йўловчидан 2 килодан кўп опий топилди5 август 22:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди