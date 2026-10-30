Хамдам Собировнинг янги қўшиғи қандай номланади? (видео)

·92·Маданият
Хамдам Собировнинг янги қўшиғи қандай номланади? (видео)

Хонанда Хамдам Собиров янги тарона устида ишламоқда. Санъаткор Instagram саҳифасида тақдим этмоқчи бўлган қўшиғидан қисқа парчани мухлислари билан бўлишди. Видеога эса “Чупа-Чупсим. Ашула хит бўлганда ҳамма эшитади, биламан. Унгача фақат негатив. Ақл ўргатманглар, дўстлар, ўзим биламан”, дея изоҳ қолдирди.

Хонанданинг ушбу пости янги тарона “Чупа чупсим” деб номланиши мумкинлигига ишора қилди. Қисқа лавҳа мухлислар орасида қизиқиш уйғотди. Изоҳларда айрим кузатувчилар қўшиқ уларга манзур бўлганини ёзиб, санъаткорга омад тилаган бўлса, бошқалар унинг тўлиқ версияси қачон тақдим этилишини сўради.

Ҳозирча Хамдам Собиров янги таронасининг расмий премьера санасини маълум қилмаган. Мухлислар эса қўшиқнинг тўлиқ талқинини кутмоқда.

Хамдам СобировЧупа-ЧупсимЎзбек эстрадаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хамдам Собиров нега сунъий интеллектдан фойдаланишни истамаслигини айтдиХамдам Собиров нега сунъий интеллектдан фойдаланишни истамаслигини айтди27 сентябр 03:27Хамдам Собировнинг «Пешта» клипи рекорд суръатда томоша қилинмоқда (видео)Хамдам Собировнинг «Пешта» клипи рекорд суръатда томоша қилинмоқда (видео)16 август 00:51Хамдам Собировнинг кутилган “Пешта” клипи қачон чиқади? (видео)Хамдам Собировнинг кутилган “Пешта” клипи қачон чиқади? (видео)6 август 11:56Хамдам Собиров янги қўшиғидан илк лавҳани эълон қилди (видео)Хамдам Собиров янги қўшиғидан илк лавҳани эълон қилди (видео)14 июл 04:58Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...7 июн 22:43Хамдам Собиров ва Шокҳрулла Абдуллаевдан янги дуэт — “Гал” (видео)Хамдам Собиров ва Шокҳрулла Абдуллаевдан янги дуэт — “Гал” (видео)18 октябр 22:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
«Паноҳ» фильми юлдузлари ҳозир қандай кўринишда? (фото)
«Паноҳ» фильми юлдузлари ҳозир қандай кўринишда? (фото)
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Фарзандлари учун ҳеч нарсани аямайдиган жаҳон юлдузлари
Фарзандлари учун ҳеч нарсани аямайдиган жаҳон юлдузлари