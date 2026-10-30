Райҳон ўзининг янги “Соғинма” номли қўшиғи билан мухлислар эътиборига тушди! (видео)

·20·Маданият
Райҳон ўзининг янги “Соғинма” номли қўшиғи билан мухлислар эътиборига тушди! (видео)

Хонанда Райҳон мухлисларига “Соғинма” номли янги қўшиғини ҳавола этди. Қисқа тарона ижтимоий тармоқларда эътибор қозониб, тингловчилар орасида муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.

Санъаткор янги қўшиғи барча мусиқий платформаларда тинглаш учун тақдим этилганини маълум қилди. Шунингдек, мухлисларини тарона таассуротлари билан бўлишишга ва унинг оҳангига мос видеолар тайёрлашга чақирди.

Райҳоннинг таклифига кўра, мухлислар ҳаётидаги унутилмас лаҳзалар, ҳис-туйғулар ва воқеаларни акс эттирувчи Stories видеоларини тайёрлаб, уларни #райҳон хештеги остида жойлашлари мумкин. Хонанда энг яхши видеони ўз саҳифасида эълон қилишини билдирди.

Ғолиб эса пул мукофоти ҳамда 18, 19 ва 20 январь кунлари бўлиб ўтадиган концерт дастурига иккита таклифнома билан тақдирланади.

“Хўш, бу қўшиқни биргаликда куйлаймизми?” — дея мухлисларига мурожаат қилди хонанда.

РайҳонСоғинмаЎзбек эстрадаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Райҳон Уласенова ўғлининг севги қиссасини ошкор қилдиРайҳон Уласенова ўғлининг севги қиссасини ошкор қилди17 сентябр 16:34Райҳон Ғаниева 48 ёшни қарши олдиРайҳон Ғаниева 48 ёшни қарши олди16 сентябр 13:00Юнонча шов-шув, синдирилган ликопчалар: Райҳон туғилган кунини антиқа нишонлади (видео)Юнонча шов-шув, синдирилган ликопчалар: Райҳон туғилган кунини антиқа нишонлади (видео)21 сентябр 15:37Райҳон Ғаниева санъаткор бўлмаганида ким бўлишини айтди (видео)Райҳон Ғаниева санъаткор бўлмаганида ким бўлишини айтди (видео)14 октябр 13:49Райҳон ва Иззат Шукуровдан кутилмаган дуэт: мухлислар янги таронани кутмоқдаРайҳон ва Иззат Шукуровдан кутилмаган дуэт: мухлислар янги таронани кутмоқда22 сентябр 13:48Райҳон Уласенова келини Азизахонга ширинлик едирди (видео)Райҳон Уласенова келини Азизахонга ширинлик едирди (видео)9 август 14:06
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
«Паноҳ» фильми юлдузлари ҳозир қандай кўринишда? (фото)
«Паноҳ» фильми юлдузлари ҳозир қандай кўринишда? (фото)
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Фарзандлари учун ҳеч нарсани аямайдиган жаҳон юлдузлари
Фарзандлари учун ҳеч нарсани аямайдиган жаҳон юлдузлари