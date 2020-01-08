Рашид Ҳолиқов рафиқасига BМW Х7, келинига Malibu совға қилди (видео)
Фото: Instagram / @rashidkhalikov
Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист Рашид Ҳолиқов 4 январь куни бобо бўлди. Унинг иккинчи ўғли Ислом ўғил фарзанд кўрди.
Эмин деб исм қўйилган чақалоқ 7 январь куни туғруқхонадан олиб чиқилди. Шу муносабат билан Рашид Ҳолиқовнинг хонадонида катта тантана ташкил этилди. Хонанданинг Instagram’даги stories ва жонли эфиридан тантанага жуда кўп меҳмон, хусусан, аксарият шоу-бизнес вакиллари ташриф буюрганини кўриш мумкин.
Рашид Ҳолиқов ўғил набирани дунёга келтирган келини Файрузага Malibu Тurbo, рафиқасига эса BМW Х7 автомобилини совға қилди.
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