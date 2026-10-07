Японияда ўзбекистонлик курьер мактаб ўқувчисига нисбатан тегажоғлик қилганликда гумонланиб ушланди
Япониянинг Сетагая туманида 45 ёшли ўзбекистонлик озиқ-овқат курьери 10 ёшли мактаб ўқувчисига нисбатан номақбул хатти-ҳаракат қилганликда гумонланиб қўлга олинди. Бу ҳақда Shueisha Online хабар берди.
Маълумотларга кўра, воқеа 5 июль куни соат 17:00 атрофида юз берган. Қиз уйда бўлмаган онаси буюртма қилган таомни олиш учун эшикни очган. Шундан сўнг курьер қизни қучоқлагани ва унга нисбатан номақбул хатти-ҳаракат қилгани гумон қилинмоқда.
Қизнинг ўзи воқеа ҳақида полицияга мурожаат қилган. Ҳуқуқ-тартибот идоралари рўйхатга олиш маълумотлари ҳамда кузатув камераларидаги ёзувларни текшириб, гумондорни аниқлаган.
Нашр маълумотига кўра, гумонланувчи айбига иқрор бўлган. Шунингдек, у курьерлик хизматида сохта япон фуқароси номидан рўйхатдан ўтган бўлиши мумкинлиги ҳам айтилмоқда.
Ҳозирда полиция воқеа юзасидан тергов олиб бормоқда.
Изоҳлар 0
…