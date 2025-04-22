Сергей Лушан "Навбаҳор"нинг мағлубияти ҳақида нималар деди?
Қисқача
“Навбаҳор” бош мураббийи Сергей Лушан “Сурхон”га қарши 1:0 ҳисобидаги мағлубиятни рақибнинг ҳаққоний ғалабаси деб баҳолади. У жамоаси ёмон ўйин кўрсатмаганини, бироқ рақибга етарли даражада қаршилик кўрсата олмаганини айтди. Лушаннинг таъкидлашича, жамоада ишонч етишмаяпти, аммо олдинда ҳали ўйинлар бор ва улар тўғри ишлашга ҳаракат қилади. У натижалар ва жадвалга кузда баҳо берилишини билдирди.
Суперлиганинг 6-туридан ўрин олган "Сурхон"-"Навбаҳор" (1:0) учрашувидан сўнг меҳмонлар бош мураббийи Сергей Лушан матбуот анжуманида иштирок этди.Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ўйин ҳақида
- "Сурхон"ни ғалаба билан табриклайман. Ёмон ўйин кўрсатдик деб ўйламайман. Рақибимизнинг ғалабаси ҳаққоний бўлди деб ўйлайман. Эҳтимол ўйин дуранг билан тугаганида адолатли бўлмасди.
- Ўзгаришлардан сўнг ҳам "Навбаҳор" ёмон ўйин кўрсатаётгани йўқ. Жамоа ўйинини қандай баҳолайсиз?
- Бугун биз рақибга етарли даражада қаршилик кўрсата олмадик. Ишонч кўринмаяпти, биз бундай ўйин қураётганимиз йўқ эди. Ҳали олдиндан ўйинлар бор, тўғри ишлашга ҳаракат қиламиз. Футболда ҳар бир жамоада шунақа ҳолат бўлиб туради. Натижаларга ва жадвалга кузда қараймиз.
Ўйин ҳақида
- "Сурхон"ни ғалаба билан табриклайман. Ёмон ўйин кўрсатдик деб ўйламайман. Рақибимизнинг ғалабаси ҳаққоний бўлди деб ўйлайман. Эҳтимол ўйин дуранг билан тугаганида адолатли бўлмасди.
- Ўзгаришлардан сўнг ҳам "Навбаҳор" ёмон ўйин кўрсатаётгани йўқ. Жамоа ўйинини қандай баҳолайсиз?
- Бугун биз рақибга етарли даражада қаршилик кўрсата олмадик. Ишонч кўринмаяпти, биз бундай ўйин қураётганимиз йўқ эди. Ҳали олдиндан ўйинлар бор, тўғри ишлашга ҳаракат қиламиз. Футболда ҳар бир жамоада шунақа ҳолат бўлиб туради. Натижаларга ва жадвалга кузда қараймиз.
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг
…