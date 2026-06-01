Арсенал юлдузлари Джед Спенсе ва танқидчиларга кескин жавоб қайтарди

·68·Спорт
Арсенал юлдузлари Джед Спенсе ва танқидчиларга кескин жавоб қайтарди

Деклан Рисе ва Нони Мадуеке ижтимоий тармоқлардаги танқидчиларга нисбатан кескин муносабат билдиришди. Англия Премер-лигасида 22 йиллик танаффусдан сўнг чемпионликни қўлга киритган Арсенал жамоаси байрам тантаналари ва Чемпионлар лигаси финалидаги мағлубиятнинг аччиқ хотиралари орасида қолди. Тоттенхем ҳимоячиси Джед Спенсе "канонирлар"нинг Пари Сен-Жермен жамоасидан учралган мағлубиятини масхара қилиши ортидан футболчилар жим туришмади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Будапештда ўтган Чемпионлар лигаси финалида Арсенал пеналтилар сериясида PSJга имкониятни бой берди. Эберечи Эзе ва Габриел Магалҳаес ҳал қилувчи зарбаларда адашган бўлса, Нони Мадуеке ўйинда захирадан майдонга тушди. Мадуеке Instagram саҳифасида Деклан Рисе билан Премер-лига кубогини ушлаб турган суратини жойлаб, "Чемпионлар! Бошқалар эса твит ёзиш ва пост қўйиш билан банд. Раҳмат, Худойим!" дея изоҳ қолдирди.

Деклан Рисе ҳам жамоадошининг фикрини қўллаб-қувватлаб, изоҳлар бўлимида "Ҳамма жойда ҳасад", дея кулиб турган эможилар билан жавоб қайтарди. Собиқ Вест Хем сардори финалдаги пеналтини аниқ амалга оширган бўлса-да, жамоасининг умумий муваффақияти ва лигадаги ғалабасини биринчи ўринга қўйди. Рисе парад вақтида мухлисларга қарата: "Улар устимиздан кулишган эди, энди эса кулишмаяпти. Келаси мавсумда янада кучли бўлиб қайтамиз", дея таъкидлади.

Ушбу зиддиятнинг асосий сабабчиси бўлган Джед Спенсе мавсум давомида Арсенал юлдузларини масхара қилиб келган эди. Феврал ойидаги Шимолий Лондон дербисидан сўнг Арсенал расмий саҳифаси Спенсени троллед қилган бўлса, ҳимоячи PSJ ғалабасидан сўнг ўша постга қулуф очилган эможи билан жавоб қайтарди. Бу эса Лондоннинг икки клуби ўртасидаги рақобат нақадар қизғин эканини яна бир бор исботлади.

АрсеналДеклан РисеНони МадуекеАнглия Премер-лигасиФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

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