Хаби Алонсо “Челси”га “Реал” клуби юлдузини олиб келмоқчи...
Европа футболида трансфер бозори қизигандан қизимоқда, Лондоннинг “Челси” клуби атрофидаги шов-шувлар эса кун тартибининг марказига чиқди. “Аристократлар”нинг янги бош мураббийи этиб тайинланган Хаби Алонсо келаси мавсум олдидан жамоа таркибини ўз тактик ғояларига мослаштиришга киришди. Испаниялик мутахассис таркибни кучайтириш мақсадида илгари ўз ишончини тўлиқ оқлаган айрим иқтидорларни Лондон суперклубига жалб этиш ташаббуси билан чиқмоқда.
Англия футболи ихлосмандлари учун бу ҳақиқий кутилмаган янгилик бўлди! Саҳифамиздан узоқлашманг, Хаби Алонсонинг шахсан ўзи “Стэмфорд Бридж”да кўришни истаётган Мадриднинг “Реал” клуби юлдузи, Мадрид томони қўйган астрономик нарх ва ёш иқтидорнинг даҳшатли статистикаси билан сизни яқиндан таништирамиз!
Алонсонинг бош мақсади: Турк генийи Лондонда?!
Нуфузли Goal нашри берган сўнгги маълумотларга қараганда, Хаби Алонсо айни пайтда Мадриднинг “Реал” клубида ёрқин ўйинлари билан барчани маҳлиё қилаётган Арда Гюлерни ўз жамоасига қўшиб олиш ғоясини фаол тарзда илгари сурмоқда. Испаниялик мураббий янги иш жойида собиқ шогирди билан яна ҳамкорлик қилишни истамоқда. Мураббийнинг бу лойиҳасини “Челси” раҳбарияти ҳам тўлиқ қўллаб-қувватламоқда ва турк футболчисининг трансферига жиддий қизиқиш билдирмоқда.
Бироқ, бу трансфер осонликча амалга ошмайди:
Мадриднинг қатъий позицияси: “Қироллик клуби” ўз таркибидаги 21 ёшли ушбу ноёб ярим ҳимоячини қўйиб юборишни асло истамаяпти. Шу сабабли, агар лондонликлар Гюлерни сотиб олишни хоҳлашса, Мадрид томони уларнинг олдига камида 100 миллион евролик улкан товон пули талабини кўндаланг қилиб қўйган.
Арда Гюлернинг бозор қиймати ва даҳшатли статистикаси
Жорий мавсумда кўрсатган ўйинлари орқали Арда нафақат мухлисларнинг, балки трансфер бозорининг ҳам ҳақиқий эркатойига айланди. Нуфузли Transfermarkt портали айни пайтда ёш юлдузнинг баҳосини нақд 90 миллион евро деб ҳисобламоқда.
Унинг жорий мавсум давомида “Реал Мадрид” либосида кўрсатган сермаҳсуллиги қуйидаги жадвалда яққол акс этган:
Мусобақалардаги иштироки
Урилган голлар
Голли узатмалар (Ассист)
Умумий фойдалилик
Барча турнирларда жами 50 та учрашув
6 та гол
14 та голли узатма
Жамоанинг ҳужум чизиғида энг хавфли ва креатив футболчилардан бири сифатида ажралиб турди.
Кўриниб турибдики, Хаби Алонсо “Челси”да янги империя қуриш учун энг сара футболчиларни танламоқда. Агар ушбу юлдузли трансфер амалга ошса, келаси мавсумда Англия Премьер-лигасида ҳақиқий инқилоб кузатилиши мумкин.
Хўш, азиз футбол ишқибозлари, сизнингча, Арда Гюлер “Челси”га ўтиши керакми ёки “Реал”да қолгани маъқулми?
Европа футболи, трансфер оламидаги энг шов-шувли ва ишончли қайноқ хабарларни биз билан кузатиб боринг, азиз футбол мухлислари! Саҳифамиздан узоқлашманг!
…