117 млн фунтлик трансфер: Рожерс нега «Челси»ни танлади?

·26·Спорт
117 млн фунтлик трансфер: Рожерс нега «Челси»ни танлади?

«Челси»нинг янги яримҳимоячиси Морган Рожерс «Астон Вилла»дан Лондон клубига ўтганидан кейин илк фикрларини билдирди. Англиялик футболчи «Челси»ни болалигидан ҳавас билан кузатиб келганини ва клубнинг янги лойиҳаси унинг қарор қабул қилишида муҳим ўрин тутганини айтди.

ОАВ маълумотларига кўра, лондонликлар 23 ёшли футболчи учун 117 миллион фунт стерлинг — тахминан 137 миллион евро тўлаши мумкин.

«Челси»ни Лондондаги энг катта клуб деб биламан

Рожерс янги жамоаси расмий сайтига берган изоҳида трансфердан қаттиқ ҳаяжонда эканини яширмади.

«Жуда ҳаяжонланяпман. Мен учун “Челси” Лондондаги энг катта клуб бўлиб, болалигимдан бери унга ҳавасим келарди», — деди футболчи.

Унинг сўзларига кўра, «Челси» сафига қўшилиш фақат спорт нуқтаи назаридан эмас, балки шахсий орзусининг амалга ошиши сифатида ҳам катта аҳамиятга эга.

Янги лойиҳа Рожерсни ишонтирган

Яримҳимоячи клубнинг янги мураббийи, таркибидаги футболчилар ва раҳбарият танлаган ривожланиш йўналиши уни қизиқтирганини таъкидлади.

«Ушбу лойиҳа, янги мураббий, мавжуд футболчилар ва клуб танлаган йўналишдан жуда хурсандман. Айнан шунинг учун мен шу ердаман ва ишни бошлашни сабрсизлик билан кутяпман», — деди Рожерс.

Бу баёнотдан «Челси» футболчига жамоадаги ўрни ва келгуси режаларни аниқ тушунтирганини англаш мумкин.

Трансфер қиймати 117 миллион фунтга етгани айтилмоқда

Аввалроқ Британия ОАВ «Челси» Морган Рожерсни 117 миллион фунт стерлингга харид қилиши ҳақида хабар берганди.

Агар бу сумма расман тасдиқланса, Рожерс клуб тарихидаги энг қиммат футболчилардан бирига айланади. Катта трансфер қиймати эса унинг зиммасига юқори босим ва катта масъулият юклайди.

Ҳозирча клуб келишувнинг барча молиявий тафсилотларини очиқламаган. Шу боис 117 миллион фунтлик сумма ОАВ тарқатган маълумот сифатида қолмоқда.

Ўтган мавсумда 26 та голли ҳаракат

Рожерс «Астон Вилла»даги сўнгги мавсумини юқори савияда ўтказди. У барча мусобақалар доирасида 55 та учрашувда майдонга тушди.

Яримҳимоячи ушбу баҳсларда:

  • 14 та гол урди;

  • 12 та голли узатмани амалга оширди;

  • жами 26 та самарали ҳаракат қайд этди.

Унинг марказ ва қанотларда ўйнай олиши, тўп билан олдинга ҳаракатланиши ҳамда ҳужумларни якунлаш қобилияти «Челси» учун муҳим устунлик бўлиши мумкин.

Энди асосий синов майдонда бошланади

Катта маблағ эвазига амалга оширилган трансфердан кейин Рожерсга нисбатан кутилмалар ҳам юқори бўлади. Ундан «Астон Вилла»даги самарадорлигини янги жамоасида ҳам давом эттириш талаб қилинади.

Яримҳимоячининг «Челси» тактикасига қанчалик тез мослашиши, асосий таркибдан жой олиши ва катта босим остида ўз имкониятларини кўрсата билиши унинг Лондондаги фаолиятини белгилаб беради.

Рожерс эса ўз сўзларига кўра, янги босқични бошлашга тайёр ва клубдаги илк ўйинини сабрсизлик билан кутмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Jeff Bezos Ливерпул акциядорига айланиши мумкин: Дунёнинг энг бой одамларидан бири музокаралардаJeff Bezos Ливерпул акциядорига айланиши мумкин: Дунёнинг энг бой одамларидан бири музокаралардаБугун, 14:51Маттеус Мессининг финалда нега йўқолиб қолганини айтдиМаттеус Мессининг финалда нега йўқолиб қолганини айтдиБугун, 14:20«Ал-Ҳилол» Гарри Кейн трансфери учун ҳаракатни бошлади«Ал-Ҳилол» Гарри Кейн трансфери учун ҳаракатни бошладиБугун, 14:16Трамп ЖЧ–2026ни тарихдаги энг муваффақиятли турнир деб атадиТрамп ЖЧ–2026ни тарихдаги энг муваффақиятли турнир деб атадиБугун, 13:55Челси рекорд нархга Морган Роджерсни сотиб олди: Хаби Алонсо ва Коул Палмер омилиЧелси рекорд нархга Морган Роджерсни сотиб олди: Хаби Алонсо ва Коул Палмер омилиБугун, 13:50Белгияда янги давр: Ван Боммелга 2028 йилгача ишонч бериладиБелгияда янги давр: Ван Боммелга 2028 йилгача ишонч бериладиБугун, 13:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"