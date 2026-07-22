117 млн фунтлик трансфер: Рожерс нега «Челси»ни танлади?
«Челси»нинг янги яримҳимоячиси Морган Рожерс «Астон Вилла»дан Лондон клубига ўтганидан кейин илк фикрларини билдирди. Англиялик футболчи «Челси»ни болалигидан ҳавас билан кузатиб келганини ва клубнинг янги лойиҳаси унинг қарор қабул қилишида муҳим ўрин тутганини айтди.
ОАВ маълумотларига кўра, лондонликлар 23 ёшли футболчи учун 117 миллион фунт стерлинг — тахминан 137 миллион евро тўлаши мумкин.
«Челси»ни Лондондаги энг катта клуб деб биламан
Рожерс янги жамоаси расмий сайтига берган изоҳида трансфердан қаттиқ ҳаяжонда эканини яширмади.
«Жуда ҳаяжонланяпман. Мен учун “Челси” Лондондаги энг катта клуб бўлиб, болалигимдан бери унга ҳавасим келарди», — деди футболчи.
Унинг сўзларига кўра, «Челси» сафига қўшилиш фақат спорт нуқтаи назаридан эмас, балки шахсий орзусининг амалга ошиши сифатида ҳам катта аҳамиятга эга.
Янги лойиҳа Рожерсни ишонтирган
Яримҳимоячи клубнинг янги мураббийи, таркибидаги футболчилар ва раҳбарият танлаган ривожланиш йўналиши уни қизиқтирганини таъкидлади.
«Ушбу лойиҳа, янги мураббий, мавжуд футболчилар ва клуб танлаган йўналишдан жуда хурсандман. Айнан шунинг учун мен шу ердаман ва ишни бошлашни сабрсизлик билан кутяпман», — деди Рожерс.
Бу баёнотдан «Челси» футболчига жамоадаги ўрни ва келгуси режаларни аниқ тушунтирганини англаш мумкин.
Трансфер қиймати 117 миллион фунтга етгани айтилмоқда
Аввалроқ Британия ОАВ «Челси» Морган Рожерсни 117 миллион фунт стерлингга харид қилиши ҳақида хабар берганди.
Агар бу сумма расман тасдиқланса, Рожерс клуб тарихидаги энг қиммат футболчилардан бирига айланади. Катта трансфер қиймати эса унинг зиммасига юқори босим ва катта масъулият юклайди.
Ҳозирча клуб келишувнинг барча молиявий тафсилотларини очиқламаган. Шу боис 117 миллион фунтлик сумма ОАВ тарқатган маълумот сифатида қолмоқда.
Ўтган мавсумда 26 та голли ҳаракат
Рожерс «Астон Вилла»даги сўнгги мавсумини юқори савияда ўтказди. У барча мусобақалар доирасида 55 та учрашувда майдонга тушди.
Яримҳимоячи ушбу баҳсларда:
14 та гол урди;
12 та голли узатмани амалга оширди;
жами 26 та самарали ҳаракат қайд этди.
Унинг марказ ва қанотларда ўйнай олиши, тўп билан олдинга ҳаракатланиши ҳамда ҳужумларни якунлаш қобилияти «Челси» учун муҳим устунлик бўлиши мумкин.
Энди асосий синов майдонда бошланади
Катта маблағ эвазига амалга оширилган трансфердан кейин Рожерсга нисбатан кутилмалар ҳам юқори бўлади. Ундан «Астон Вилла»даги самарадорлигини янги жамоасида ҳам давом эттириш талаб қилинади.
Яримҳимоячининг «Челси» тактикасига қанчалик тез мослашиши, асосий таркибдан жой олиши ва катта босим остида ўз имкониятларини кўрсата билиши унинг Лондондаги фаолиятини белгилаб беради.
Рожерс эса ўз сўзларига кўра, янги босқични бошлашга тайёр ва клубдаги илк ўйинини сабрсизлик билан кутмоқда.
…