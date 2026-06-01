Манчестер Юнайтед Матеус Фернандес трансфери бўйича музокараларни тезлаштирди

·135·Спорт
Манчестер Юнайтед Матеус Фернандес трансфери бўйича музокараларни тезлаштирди

Манчестер Юнайтед жамоаси ёзги трансфер ойнасида ярим ҳимоя чизиғини кучайтириш мақсадида Вест Хем Юнайтед аъзоси Матеус Фернандес учун курашга жиддий киришди. 21 ёшли футболчи Лондон клубининг омадсиз мавсумидан сўнг жамоани тарк этиши кутилмоқда ва ҳозирда "қизил иблислар" ушбу пойгада пешқадамлик қилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Клуб раҳбарияти ёш португалиялик иқтидорга узоқ муддатли ечим сифатида қарамоқда. Режага кўра, Матеус Фернандес янгиланган ярим ҳимоя марказида жамоа сардори Бруно Фернандес билан тандем ҳосил қилиши керак. Маълумотларга кўра, Манчестер Юнайтед трансфер қўмитаси футболчининг вакиллари билан алоқаларни янада фаоллаштирган.

Олд Траффордга кўчиб ўтиш истиқболи ёш футболчи учун жуда жозибали кўринмоқда, айниқса у келгуси мавсумда Чемпионлар лигасида тўп суриш ниятида. Бироқ, ушбу трансфер йўлида рақобат анча кучли. Арсенал уни Кристиан Норгаард ўрнига муносиб номзод деб билаётган бўлса, PSJ ва Атлетико Мадрид ҳам вазиятни диққат билан кузатиб бормоқда.

Шунингдек, Англия Премер-лигасининг бошқа вакиллари — Челси ва Астон Вилла ҳам пойгага қўшилган. Италия А Сериясидан эса Интер, Ювентус ва Наполи каби грандлар ярим ҳимоячини ўз сафига қўшиб олишга қарши эмас. Вест Хем ўтган йили футболчини 38 миллион фунт эвазига сотиб олган эди.

Ҳозирда Лондон клуби Фернандесни 42-50 миллион фунт атрофида баҳоламоқда, бироқ жамоанинг қуйи лигага тушиб кетиши бу нархнинг пасайишига олиб келиши мумкин. Футболчининг амалдаги шартномаси 2030-йилгача имзоланган ва унда товон пули кўрсатилмаган, аммо молиявий босим туфайли Вест Хем уни сотишга мажбур бўлиши кутилмоқда.

Манчестер ЮнайтедМатеус ФернандесТрансферларАнглия Премер-лигасиВест Хем
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламине Ямал жароҳат сабаб Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориши мумкинБугун, 07:19Томас Тухел ЖЧ-2026 учун Гордонни Рэшфорддан устун кўриши керакБугун, 07:15Андони Ираола «Ливерпуль» клуби билан икки йиллик шартнома имзолайдиБугун, 07:14«Реал Мадрид»нинг ёш юлдузи Сезар Паласиос Италия клубига ўтиши мумкинБугун, 07:02Стивен Жеррард мисолида: Нима учун Деклан Райс ҳали Олтин тўпга тайёр эмас?Бугун, 06:54МЛСнинг энг қиммат футболчилари рейтингида Лионель Месси юқори ўриндаБугун, 06:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди