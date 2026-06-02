Флорентино Перес «Реал» таркибига янги юлдузлар келишини ваъда қилди

·672·Спорт
Флорентино Перес «Реал» таркибига янги юлдузлар келишини ваъда қилди

Мадриднинг «Реал» клуби мухлислари учун чинакам ҳаяжонли кунлар яқинлашмоқда. Ортда қолган мавсумни кутилмаганда бирор бир совринсиз, қуруқ қўл билан якунлаган «қироллик клуби»нинг трансфер бозорида катта юриш бошлаш арафасида турибди. Клуб президенти Флорентино Перес яқинлашиб келаётган ёзги трансфер ойнасида жамоа таркибини тубдан янгилаш ва дунёнинг энг сара футболчиларини Мадридга олиб келиш бўйича катта режаларини оммага ошкор қилди.

Гранд жамоа раҳбари тез орада «Реал Мадрид»нинг нафақат трансферлари, балки глобал режалари ҳақида ҳам катта баёнот беришини таъкидлади.

Флорентино Перес: «Бизга кимлар кераклигини яхши биламиз»

«Қироллик клуби»нинг трансферлар қироли ҳисобланган Флорентино Перес «Сантьяго Бернабеу» ишқибозларини хотиржамликка чақириб, шундай деди:

«Яқин кунларда биз нафақат спорт, балки ижтимоий ҳамда иқтисодий жабҳаларда “Реал”нинг порлоқ келажаги йўлида амалга ошираётган турли йирик лойиҳаларимиз ҳақида батафсил тўхталиб ўтамиз. Мухлисларимиз хавотир олишмасин — янги порлоқ юлдузлар ва катта трансферлар эшик қоқмоқда. Айни пайтда жамоамизга қандай позицияларни кучайтириш кераклигини жуда яхши биламиз ва ўша янги футболчилар келаси мавсумда албатта “Реал” либосида майдонга тушишади».

Ортда қолган мавсум ўтмишда қолди

Эслатиб ўтиш жоизки, якунига етган мавсум мадридликлар учун анча омадсиз ва машаққатли кечди. «Қаймоқранглилар» Испания Ла Лигасида мавсум давомида 86 очко жамғариб, турнир жадвалида иккинчи ўринни банд этишди, холос.

Энг аламлиси, мадридликлар бош соврин — чемпионлик унвонини қаторасига иккинчи йил ўзларининг ашаддий ва муросасиз рақиби «Барселона»га топшириб қўйишга мажбур бўлишди.

Бироқ Переснинг бугунги баёнотидан сўнг, мадридлик миллионлаб футбол мухлислари янги мавсум олдидан яна катта умид ва ишонч билан нафас ола бошлашди. Кўрамиз, бу сафар Перес футбол оламини қайси суперюлдузлар трансфери билан ҳайратда қолдирар экан? Воқеалар ривожини кузатишда давом этамиз!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламине Ямал жароҳат сабаб Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориши мумкинБугун, 07:19Томас Тухел ЖЧ-2026 учун Гордонни Рэшфорддан устун кўриши керакБугун, 07:15Андони Ираола «Ливерпуль» клуби билан икки йиллик шартнома имзолайдиБугун, 07:14«Реал Мадрид»нинг ёш юлдузи Сезар Паласиос Италия клубига ўтиши мумкинБугун, 07:02Стивен Жеррард мисолида: Нима учун Деклан Райс ҳали Олтин тўпга тайёр эмас?Бугун, 06:54МЛСнинг энг қиммат футболчилари рейтингида Лионель Месси юқори ўриндаБугун, 06:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди