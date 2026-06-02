Флорентино Перес «Реал» таркибига янги юлдузлар келишини ваъда қилди
Мадриднинг «Реал» клуби мухлислари учун чинакам ҳаяжонли кунлар яқинлашмоқда. Ортда қолган мавсумни кутилмаганда бирор бир совринсиз, қуруқ қўл билан якунлаган «қироллик клуби»нинг трансфер бозорида катта юриш бошлаш арафасида турибди. Клуб президенти Флорентино Перес яқинлашиб келаётган ёзги трансфер ойнасида жамоа таркибини тубдан янгилаш ва дунёнинг энг сара футболчиларини Мадридга олиб келиш бўйича катта режаларини оммага ошкор қилди.
Гранд жамоа раҳбари тез орада «Реал Мадрид»нинг нафақат трансферлари, балки глобал режалари ҳақида ҳам катта баёнот беришини таъкидлади.
Флорентино Перес: «Бизга кимлар кераклигини яхши биламиз»
«Қироллик клуби»нинг трансферлар қироли ҳисобланган Флорентино Перес «Сантьяго Бернабеу» ишқибозларини хотиржамликка чақириб, шундай деди:
«Яқин кунларда биз нафақат спорт, балки ижтимоий ҳамда иқтисодий жабҳаларда “Реал”нинг порлоқ келажаги йўлида амалга ошираётган турли йирик лойиҳаларимиз ҳақида батафсил тўхталиб ўтамиз. Мухлисларимиз хавотир олишмасин — янги порлоқ юлдузлар ва катта трансферлар эшик қоқмоқда. Айни пайтда жамоамизга қандай позицияларни кучайтириш кераклигини жуда яхши биламиз ва ўша янги футболчилар келаси мавсумда албатта “Реал” либосида майдонга тушишади».
Ортда қолган мавсум ўтмишда қолди
Эслатиб ўтиш жоизки, якунига етган мавсум мадридликлар учун анча омадсиз ва машаққатли кечди. «Қаймоқранглилар» Испания Ла Лигасида мавсум давомида 86 очко жамғариб, турнир жадвалида иккинчи ўринни банд этишди, холос.
Энг аламлиси, мадридликлар бош соврин — чемпионлик унвонини қаторасига иккинчи йил ўзларининг ашаддий ва муросасиз рақиби «Барселона»га топшириб қўйишга мажбур бўлишди.
Бироқ Переснинг бугунги баёнотидан сўнг, мадридлик миллионлаб футбол мухлислари янги мавсум олдидан яна катта умид ва ишонч билан нафас ола бошлашди. Кўрамиз, бу сафар Перес футбол оламини қайси суперюлдузлар трансфери билан ҳайратда қолдирар экан? Воқеалар ривожини кузатишда давом этамиз!
…