Ибраҳима Конате Ливерпулни тарк этиб Реал Мадридга ўтишга яқин турибди

·58·Спорт
Ибраҳима Конате Ливерпулни тарк этиб Реал Мадридга ўтишга яқин турибди

Франция терма жамоаси ҳимоячиси Ибраҳима Конате Ливерпул билан хайрлашганидан сўнг, кутилмаганда Реал Мадрид сафига қўшилишга жуда яқин турибди. 27 ёшли марказий ҳимоячи шартнома борасидаги музокаралар муваффақиятсиз якунлангач, Энфилдни эркин агент мақомида тарк этди. У Ливерпул сафида беш мавсум давомида муваффақиятли тўп суриб, бир қатор совринлар, жумладан, 2025-йилги Англия Премер-лигаси олтин медалларини қўлга киритган эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Клубни тарк этиши расман эълон қилингач, ҳимоячи ижтимоий тармоқлар орқали Мерсисайдаги фаолияти бундай тарзда якунланганидан ҳайратда ва қайғуда эканини билдирди. Унинг кетиши Муҳаммад Салах ва Эндрю Робертсон каби афсоналарнинг хайрлашувига тўғри келди. Бироқ, Салах ва Робертсон Брентфордга қарши ўйинда муносиб кузатилган бўлса-да, франциялик ҳимоячига мухлислар билан хайрлашиш имконияти берилмади.

Онзе Мондиал нашрининг хабарига кўра, Реал Мадрид юзага келган вазиятдан унумли фойдаланиб, ҳимоячи билан келишувга эришган. Испания гранди узоқ вақтдан бери Конатенинг ўйинларини кузатиб келаётган эди ва бундай даражадаги футболчини текинга қўлга киритиш клуб учун катта муваффақият ҳисобланади. Футболчи ва клуб ўртасида шахсий шартнома шартлари тўлиқ келишиб олинган.

Ушбу трансфернинг расман эълон қилиниши Мадрид клубидаги ички сиёсий жараёнларга боғлиқ бўлиб турибди. Хабарларга кўра, Флорентино Перез якшанба куни бўлиб ўтадиган президентлик сайловларида ғолиб чиқиши билан трансфер расмийлаштирилади. Гарчи раҳбарият ўзгариши эҳтимоли паст бўлса-да, Конате шартномага қўл қўйиш учун овоз бериш жараёни якунланишини кутиши керак.

Ҳозирда Ибраҳима Конате бор эътиборини Франция терма жамоаси сафида Жаҳон чемпионатига тайёргарлик кўришга қаратган. Халқаро турнир якунлангач, Мадридда футболчининг расмий тақдимот маросими ўтказилиши ва у Ла Лига грандининг янги аъзосига айланиши кутилмоқда.

Реал МадридЛиверпулИбраҳима КонатеТрансферларЛа Лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ромелу Лукаку Белгия сафида ўзининг 90-голини урдиБугун, 08:19Боруссия Дортмунд Серу Гирассини олиб қолиш учун янги юлдуз сотиб оладиБугун, 08:17Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди