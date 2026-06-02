Челси юлдузи Алежандро Гарначо бутун орқасини қоплаган янги татуировкасини кўрсатди
Алежандро Гарначо ўзининг дадил қарорлари билан доимо диққат марказида бўлиб келган. Бу сафар Челси вингери тана санъатига бўлган қизиқишини янги даражага олиб чиқди. Аргентина терма жамоаси аъзоси кино оламидаги энг машҳур ёвуз қаҳрамонлардан бирининг тасвири туширилган, бутун орқасини қоплаган улкан татуировкани намойиш этди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
21 ёшли ҳужумчи дунёга машҳур уста Жоақуин Ганга билан ҳамкорликда ушбу лойиҳани якунлади. Татуировкада Ҳеат Ledger томонидан 2008-йилдаги "Те Дарк Книгҳт" фильмида гавдалантирилган афсонавий Жокер образи акс этган. Тасвирда қаҳрамон қўлида ўйин картасини ушлаб тургани ва унинг ёнида машҳур "Whй со сериоус?" ибораси ёзилганини кўриш мумкин.
Ганга ўз соҳасининг гиганти ҳисобланиб, у аввалроқ ЛеБрон Джеймс, Драке ва Пост Малоне каби жаҳон юлдузлари билан ишлаган. Гарначо ушбу улкан лойиҳани амалга ошириш учун Лос-Анжелесга сафар қилди. Футболчининг танасидаги бошқа татуировкалар ҳам унинг қизиқишларидан дарак беради: унинг қўлида "Присон Бреак" ва "Странгер Тингс" сериаллари қаҳрамонлари, оёғида эса "Каптаин Тсубаса" аниме қаҳрамони тасвирланган.
Гарначо майдон ташқарисида ўзининг ташқи кўриниши билан сарлавҳаларга чиқаётган бир пайтда, унинг "Стамфорд Бридге"даги келажаги сўроқ остида қолмоқда. Катта умидлар билан келган бўлса-да, у Лондонда барқарор ўйин кўрсата олмади. Челси дебют мавсумида барча мусобақаларда атиги 8 та гол урган футболчи учун таклифларни кўриб чиқишга тайёр.
Унинг Англия Премер-лигасидаги формаси паст бўлишига қарамай, Италия клублари унга қизиқиш билдирмоқда. Хусусан, Наполи ҳужумчини ўз сафига қўшиб олиш ниятида. Бироқ ҳар қандай трансфер Челси қўядиган молиявий талабларга боғлиқ бўлади, чунки клуб 12 ой олдин Манчестер Юнайтед жамоасига тўланган маблағнинг катта қисмини қайтариб олмоқчи.
…