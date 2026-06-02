Челси юлдузи Алежандро Гарначо бутун орқасини қоплаган янги татуировкасини кўрсатди

·81·Спорт
Челси юлдузи Алежандро Гарначо бутун орқасини қоплаган янги татуировкасини кўрсатди

Алежандро Гарначо ўзининг дадил қарорлари билан доимо диққат марказида бўлиб келган. Бу сафар Челси вингери тана санъатига бўлган қизиқишини янги даражага олиб чиқди. Аргентина терма жамоаси аъзоси кино оламидаги энг машҳур ёвуз қаҳрамонлардан бирининг тасвири туширилган, бутун орқасини қоплаган улкан татуировкани намойиш этди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

21 ёшли ҳужумчи дунёга машҳур уста Жоақуин Ганга билан ҳамкорликда ушбу лойиҳани якунлади. Татуировкада Ҳеат Ledger томонидан 2008-йилдаги "Те Дарк Книгҳт" фильмида гавдалантирилган афсонавий Жокер образи акс этган. Тасвирда қаҳрамон қўлида ўйин картасини ушлаб тургани ва унинг ёнида машҳур "Whй со сериоус?" ибораси ёзилганини кўриш мумкин.

Ганга ўз соҳасининг гиганти ҳисобланиб, у аввалроқ ЛеБрон Джеймс, Драке ва Пост Малоне каби жаҳон юлдузлари билан ишлаган. Гарначо ушбу улкан лойиҳани амалга ошириш учун Лос-Анжелесга сафар қилди. Футболчининг танасидаги бошқа татуировкалар ҳам унинг қизиқишларидан дарак беради: унинг қўлида "Присон Бреак" ва "Странгер Тингс" сериаллари қаҳрамонлари, оёғида эса "Каптаин Тсубаса" аниме қаҳрамони тасвирланган.

Гарначо майдон ташқарисида ўзининг ташқи кўриниши билан сарлавҳаларга чиқаётган бир пайтда, унинг "Стамфорд Бридге"даги келажаги сўроқ остида қолмоқда. Катта умидлар билан келган бўлса-да, у Лондонда барқарор ўйин кўрсата олмади. Челси дебют мавсумида барча мусобақаларда атиги 8 та гол урган футболчи учун таклифларни кўриб чиқишга тайёр.

Унинг Англия Премер-лигасидаги формаси паст бўлишига қарамай, Италия клублари унга қизиқиш билдирмоқда. Хусусан, Наполи ҳужумчини ўз сафига қўшиб олиш ниятида. Бироқ ҳар қандай трансфер Челси қўядиган молиявий талабларга боғлиқ бўлади, чунки клуб 12 ой олдин Манчестер Юнайтед жамоасига тўланган маблағнинг катта қисмини қайтариб олмоқчи.

ЧелсиАлежандро ГарначоТрансферФутболАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ромелу Лукаку Белгия сафида ўзининг 90-голини урдиБугун, 08:19Боруссия Дортмунд Серу Гирассини олиб қолиш учун янги юлдуз сотиб оладиБугун, 08:17Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди