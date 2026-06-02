Кристоф Дюгарри Арсенал футболчиларини масхарабозлар деб атади
Франция терма жамоаси собиқ ҳужумчиси Кристоф Дюгарри Чемпионлар лигаси финалидаги мағлубиятдан сўнг Микел Артета бошқарувидаги Арсенал жамоасини кескин танқид остига олди. Жаҳон чемпиони Лондон клубини ўта ҳимоявий тактика қўллагани учун "бир тўда масхарабозлар" деб атади ва уларни Будапештга ҳаддан ташқари юқори кибр билан келганликда айблади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Арсенал 2026-йилги Чемпионлар лигаси финалида PSJ жамоасига қарши баҳс олиб борди ва асосий вақт 1:1 ҳисобида якунлангач, пеналтилар сериясида имкониятни бой берди. Ўйиннинг 6-дақиқасида Кай Хаверц ҳисобни очганига қарамай, Англия чемпионлари бутун ўйин давомида ҳимояга ётиб олиб, ташаббусни рақибга топшириб қўйишди.
"Биз фақат тўпни тепиб юборишни ва вақт чўзишга уринаётган Арсенал жамоасини кўрдик. Бунга чидаб бўлмасди," — деди Дюгарри RMC Sport эфирида. Унинг фикрича, бундай зерикарли ўйин билан Чемпионлар лигасида ғолиб чиқиш футболга бўлган муҳаббатга хиёнат ҳисобланади. Дюгарри лондонликлар ўз тарихига ва ҳужумкор услубига зид равишда ҳаракат қилганини таъкидлади.
Собиқ футболчи Микел Артетанинг ўйиндан олдинги баёнотларини ҳам эслаб ўтди: "Улар катта кибр билан келишган эди, Артета 'биз уларни ютамиз' деганди. Арсенал мағлуб бўлганидан хурсандман. Агар улар қачондир ғалаба қозонишни исташса, футбол ўйнашни бошлашлари керак. Бу Арсенал эмас! Бу клубнинг ўз мероси ва услуби бор. Улар бундай ўйнаши мумкин эмас."
Челси собиқ ярим ҳимоячиси Крейг Берли ҳам ESPN орқали лондонликларнинг тактикаси нотўғри бўлганини айтди. Унинг сўзларига кўра, 6-дақиқада гол урган жамоанинг 90-дақиқагача фақат ҳимояланишга уриниши тушунарсиз ҳолат. Эндиликда Арсенал ушбу мағлубиятдан хулоса чиқариб, янги мавсумга тайёргарлик кўриши лозим.
…