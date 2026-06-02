Кристоф Дюгарри Арсенал футболчиларини масхарабозлар деб атади

·61·Спорт
Кристоф Дюгарри Арсенал футболчиларини масхарабозлар деб атади

Франция терма жамоаси собиқ ҳужумчиси Кристоф Дюгарри Чемпионлар лигаси финалидаги мағлубиятдан сўнг Микел Артета бошқарувидаги Арсенал жамоасини кескин танқид остига олди. Жаҳон чемпиони Лондон клубини ўта ҳимоявий тактика қўллагани учун "бир тўда масхарабозлар" деб атади ва уларни Будапештга ҳаддан ташқари юқори кибр билан келганликда айблади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Арсенал 2026-йилги Чемпионлар лигаси финалида PSJ жамоасига қарши баҳс олиб борди ва асосий вақт 1:1 ҳисобида якунлангач, пеналтилар сериясида имкониятни бой берди. Ўйиннинг 6-дақиқасида Кай Хаверц ҳисобни очганига қарамай, Англия чемпионлари бутун ўйин давомида ҳимояга ётиб олиб, ташаббусни рақибга топшириб қўйишди.

"Биз фақат тўпни тепиб юборишни ва вақт чўзишга уринаётган Арсенал жамоасини кўрдик. Бунга чидаб бўлмасди," — деди Дюгарри RMC Sport эфирида. Унинг фикрича, бундай зерикарли ўйин билан Чемпионлар лигасида ғолиб чиқиш футболга бўлган муҳаббатга хиёнат ҳисобланади. Дюгарри лондонликлар ўз тарихига ва ҳужумкор услубига зид равишда ҳаракат қилганини таъкидлади.

Собиқ футболчи Микел Артетанинг ўйиндан олдинги баёнотларини ҳам эслаб ўтди: "Улар катта кибр билан келишган эди, Артета 'биз уларни ютамиз' деганди. Арсенал мағлуб бўлганидан хурсандман. Агар улар қачондир ғалаба қозонишни исташса, футбол ўйнашни бошлашлари керак. Бу Арсенал эмас! Бу клубнинг ўз мероси ва услуби бор. Улар бундай ўйнаши мумкин эмас."

Челси собиқ ярим ҳимоячиси Крейг Берли ҳам ESPN орқали лондонликларнинг тактикаси нотўғри бўлганини айтди. Унинг сўзларига кўра, 6-дақиқада гол урган жамоанинг 90-дақиқагача фақат ҳимояланишга уриниши тушунарсиз ҳолат. Эндиликда Арсенал ушбу мағлубиятдан хулоса чиқариб, янги мавсумга тайёргарлик кўриши лозим.

АрсеналPSJЧемпионлар ЛигасиМикел АртетаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ромелу Лукаку Белгия сафида ўзининг 90-голини урдиБугун, 08:19Боруссия Дортмунд Серу Гирассини олиб қолиш учун янги юлдуз сотиб оладиБугун, 08:17Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди