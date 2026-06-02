Лионель Месси учун Аргентина терма жамоасида махсус имтиёз жорий этилди

·66·Спорт
Лионель Месси учун Аргентина терма жамоасида махсус имтиёз жорий этилди

Аргентина терма жамоаси афсонаси Лионель Месси Шимолий Америкада ўтадиган 2026-йилги жаҳон чемпионати олдидан ўзига хос имтиёзга эга бўлди. Фаолиятидаги олтинчи жаҳон чемпионатида иштирок этишга тайёрланаётган Интер Миами юлдузи жамоанинг бошқа аъзоларидан фарқли ўлароқ, алоҳида шароитларда истиқомат қилмоқда. Бу унга Қатарда қўлга киритилган чемпионлик унвонини ҳимоя қилишга тўлиқ эътибор қаратиш имконини беради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум қилинишича, Лионель Месси турнир давомида ўзининг шахсий хонасига эга бўлган ягона футболчидир. Жамоанинг қолган аъзолари хоналарни ўзаро бўлишган ҳолда яшашса, 38 ёшли ҳужумчи Канзас-Ситидаги базада 202-хонада ёлғиз истиқомат қилмоқда. Қизиғи шундаки, унинг хонаси яқин дўстлари Родриго Де Паул ва Николас Отаменди жойлашган хонага қўшни қилиб белгиланган.

Саккиз карра "Олтин тўп" соҳиби илгари Манчестер Сити афсонаси Сергио Агуеро билан бир хонада турар эди, бироқ Агуеро фаолиятини якунлагач, Лионель Месси ёлғиз қолишни афзал кўрмоқда. 2022-йилги муваффақиятли мавсумда ҳам сардор айнан шу анъанага амал қилган эди. Эндиликда Аргентина АҚШ, Канада ва Мексика мезбонлик қиладиган турнирда ҳам ушбу тартибни давом эттиришга қарор қилди.

Ҳозирда Лионель Скалони бошчилигидаги мураббийлар штаби футболчининг жисмоний ҳолатига алоҳида эътибор қаратмоқда. Интер Миами сафидаги ўйинларда мушакларидаги чарчоқ туфайли бироз муаммоларга дуч келган ҳужумчи душанба куни асосий гуруҳдан алоҳида машғулот ўтказди. Шунингдек, Эмилиано Мартинез ва Леандро Паредес каби футболчилар ҳам индивидуал дастур асосида тайёргарлик кўришмоқда.

Аргентина терма жамоаси жаҳон чемпионатининг "Ж" гуруҳида Жазоир, Австрия ва Иордания билан куч синашади. Лионель Скалони эълон қилган 26 кишилик таркибдан Пауло Дйбала ва Алежандро Гарначо каби номлар ўрин олмаган бўлса-да, Хулиан Альварес ва Кристиан Ромеро каби етакчилар сафга қайтган. Жамоа турнир олдидан Гондурас ва Исландияга қарши ўртоқлик учрашувларида майдонга тушади.

Лионель МессиАргентинаФутболЖаҳон ЧемпионатиИнтер Миами
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34Ламине Ямал жароҳат сабаб Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориши мумкинБугун, 07:19Томас Тухел ЖЧ-2026 учун Гордонни Рэшфорддан устун кўриши керакБугун, 07:15Андони Ираола «Ливерпуль» клуби билан икки йиллик шартнома имзолайдиБугун, 07:14«Реал Мадрид»нинг ёш юлдузи Сезар Паласиос Италия клубига ўтиши мумкинБугун, 07:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди