Ибраҳима Конате «Реал Мадрид» билан узоқ муддатли шартнома имзоламоқда

·55·Спорт
Ибраҳима Конате «Реал Мадрид» билан узоқ муддатли шартнома имзоламоқда

Европа футболида йилнинг энг шов-шувли трансферларидан бири амалга ошиш арафасида турибди! Мадриднинг «Реал» клуби яқиндагина «Ливерпуль» билан хайрлашган франциялик маҳоратли марказий ҳимоячи Ибраҳима Конатени ўз сафига қўшиб олишга жуда яқин келди. Бу ҳақда таниқли инсайдер ва инсайдерлик оламида ўз сўзига эга бўлган журналист Николо Скира ўзининг «Х» (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғидаги расмий саҳифасида маълум қилди.

Манба берган ишончли маълумотларга қараганда, «Қироллик клуби» раҳбарияти франциялик 27 ёшли ҳимоячи билан амалда барча шартларни келишиб олган. Сайтимиз олган маълумотга кўра, Конате «лос-бланкос» билан 2031 йилнинг ёзига қадар мўлжалланган, яъни нақд 5 йиллик узоқ муддатли меҳнат шартномасига имзо чекади. Мадридликлар таркибида ушбу баҳайбат ҳимоячининг йиллик маоши 10 миллион еврони ташкил этиши кутилмоқда.

«Ливерпуль» билан кутилмаган хайрлашув

Эслатиб ўтамиз, куни кеча, яъни 31 май санасида «Ливерпуль» клуби кутилмаганда Конате билан амалдаги ҳамкорлик тўхтатилганини расман эълон қилган эди. Иқтидорли футболчи мерсисайдликлар шарафини 2021 йилнинг ёзидан буён ҳимоя қилиб келаётганди ва жамоанинг мудофаа чизиғидаги асосий фигуралардан бири эди.

Нуфузли ва дунёга машҳур Transfermarkt портали тақдим этган охирги ҳисоботларга кўра, айни пайтда франциялик ҳимоячининг трансфер бозоридаги реал қиймати роппа-роса 50 миллион еврони ташкил қилмоқда.

«Реал Мадрид»дек гранд жамоанинг бундай юқори савияли ва қимматбаҳо футболчини эркин агент мақомида, яъни текинга қўлга киритаётгани мадридлик мухлислар учун ҳақиқий совға бўлди, дейиш мумкин. Тез орада ушбу трансфер расман эълон қилиниши кутилмоқда. Оқ либослар замонида Конатега улкан зафарлар ёр бўлишини тилаймиз!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ромелу Лукаку Белгия сафида ўзининг 90-голини урдиБугун, 08:19Боруссия Дортмунд Серу Гирассини олиб қолиш учун янги юлдуз сотиб оладиБугун, 08:17Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди