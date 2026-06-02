Ибраҳима Конате «Реал Мадрид» билан узоқ муддатли шартнома имзоламоқда
Европа футболида йилнинг энг шов-шувли трансферларидан бири амалга ошиш арафасида турибди! Мадриднинг «Реал» клуби яқиндагина «Ливерпуль» билан хайрлашган франциялик маҳоратли марказий ҳимоячи Ибраҳима Конатени ўз сафига қўшиб олишга жуда яқин келди. Бу ҳақда таниқли инсайдер ва инсайдерлик оламида ўз сўзига эга бўлган журналист Николо Скира ўзининг «Х» (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғидаги расмий саҳифасида маълум қилди.
Манба берган ишончли маълумотларга қараганда, «Қироллик клуби» раҳбарияти франциялик 27 ёшли ҳимоячи билан амалда барча шартларни келишиб олган. Сайтимиз олган маълумотга кўра, Конате «лос-бланкос» билан 2031 йилнинг ёзига қадар мўлжалланган, яъни нақд 5 йиллик узоқ муддатли меҳнат шартномасига имзо чекади. Мадридликлар таркибида ушбу баҳайбат ҳимоячининг йиллик маоши 10 миллион еврони ташкил этиши кутилмоқда.
«Ливерпуль» билан кутилмаган хайрлашув
Эслатиб ўтамиз, куни кеча, яъни 31 май санасида «Ливерпуль» клуби кутилмаганда Конате билан амалдаги ҳамкорлик тўхтатилганини расман эълон қилган эди. Иқтидорли футболчи мерсисайдликлар шарафини 2021 йилнинг ёзидан буён ҳимоя қилиб келаётганди ва жамоанинг мудофаа чизиғидаги асосий фигуралардан бири эди.
Нуфузли ва дунёга машҳур Transfermarkt портали тақдим этган охирги ҳисоботларга кўра, айни пайтда франциялик ҳимоячининг трансфер бозоридаги реал қиймати роппа-роса 50 миллион еврони ташкил қилмоқда.
«Реал Мадрид»дек гранд жамоанинг бундай юқори савияли ва қимматбаҳо футболчини эркин агент мақомида, яъни текинга қўлга киритаётгани мадридлик мухлислар учун ҳақиқий совға бўлди, дейиш мумкин. Тез орада ушбу трансфер расман эълон қилиниши кутилмоқда. Оқ либослар замонида Конатега улкан зафарлар ёр бўлишини тилаймиз!
…