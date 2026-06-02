Рубен Диас: Месси, Криштиано Роналдо ва Модрич учун бу сўнгги ЖЧ бўлмаслиги мумкин

·77·Спорт
Рубен Диас: Месси, Криштиано Роналдо ва Модрич учун бу сўнгги ЖЧ бўлмаслиги мумкин

Манчестер Сити ҳимоячиси Рубен Диас 2026-йилги Жаҳон чемпионати фахрий юлдузлар — 41 ёшли Криштиано Роналдо, амалдаги чемпион Лионель Месси ва 40 ёшли Лука Модрич учун сўнгги турнир бўлишига шубҳа билан қарамоқда. Португалиялик марказий ҳимоячи ўз жамоасининг афсонавий сардори ҳали қўлга киритмаган ягона йирик совринни ютиш йўлидаги улкан мотивацияси ҳақида гапирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Португалиянинг А Бола нашрига берган интервюсида Диас ушбу турнир Аргентина, Хорватия ва Португалия етакчилари учун "сўнгги рақс" бўлиши ҳақидаги тахминларга "Кўрамиз..." дея қисқа жавоб қайтарди. Унинг таъкидлашича, Криштиано Роналдо учун етишмаётган ягона кубокни қўлга киритиш бутун жамоа учун қўшимча куч бағишлайди. "Бу бизга босим ўтказмайди, аксинча, ушбу лаҳзани сардоримизга, ўзимизга ва бутун Португалияга тақдим этиш истагини янада кучайтиради", — деди ҳимоячи.

Ушбу уч афсона умумий ҳисобда 14 та Олтин тўп соҳиби ҳисобланади. Интер Миами юлдузи Лионель Месси саккизта Олтин тўп ва ЖЧ-2022 ғолиблигига эга бўлса, Ал-Насср ҳужумчиси Криштиано Роналдо бешта Олтин тўп ва Чемпионлар лигасининг беш карра ғолиби саналади. Милан аъзоси Лука Модрич эса 2018-йилда ушбу дуетнинг гегемонлигини тўхтатиб, ўзининг олтинчи Чемпионлар лигаси медали билан бирга нуфузли шахсий совринни ҳам қўлга киритган эди.

2026-йилги Жаҳон чемпионатида гуруҳ босқичи баҳслари 17-июндан старт олади. Амалдаги чемпион Аргентина Жазоир, Австрия ва Иордания билан куч синашса, Модрич бошчилигидаги Хорватия Англия, Панама ва Гана билан тўқнаш келади. Португалия терма жамоаси эса ўз юришини Конго ДРга қарши бошлайди, сўнгра 23-июн куни Ўзбекистон ва 27-июнда Колумбия билан баҳс олиб боради.

Жаҳон ЧемпионатиКриштиано РоналдоЛионель МессиРубен ДиасПортугалия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ромелу Лукаку Белгия сафида ўзининг 90-голини урдиБугун, 08:19Боруссия Дортмунд Серу Гирассини олиб қолиш учун янги юлдуз сотиб оладиБугун, 08:17Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди