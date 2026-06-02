Рубен Диас: Месси, Криштиано Роналдо ва Модрич учун бу сўнгги ЖЧ бўлмаслиги мумкин
Манчестер Сити ҳимоячиси Рубен Диас 2026-йилги Жаҳон чемпионати фахрий юлдузлар — 41 ёшли Криштиано Роналдо, амалдаги чемпион Лионель Месси ва 40 ёшли Лука Модрич учун сўнгги турнир бўлишига шубҳа билан қарамоқда. Португалиялик марказий ҳимоячи ўз жамоасининг афсонавий сардори ҳали қўлга киритмаган ягона йирик совринни ютиш йўлидаги улкан мотивацияси ҳақида гапирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Португалиянинг А Бола нашрига берган интервюсида Диас ушбу турнир Аргентина, Хорватия ва Португалия етакчилари учун "сўнгги рақс" бўлиши ҳақидаги тахминларга "Кўрамиз..." дея қисқа жавоб қайтарди. Унинг таъкидлашича, Криштиано Роналдо учун етишмаётган ягона кубокни қўлга киритиш бутун жамоа учун қўшимча куч бағишлайди. "Бу бизга босим ўтказмайди, аксинча, ушбу лаҳзани сардоримизга, ўзимизга ва бутун Португалияга тақдим этиш истагини янада кучайтиради", — деди ҳимоячи.
Ушбу уч афсона умумий ҳисобда 14 та Олтин тўп соҳиби ҳисобланади. Интер Миами юлдузи Лионель Месси саккизта Олтин тўп ва ЖЧ-2022 ғолиблигига эга бўлса, Ал-Насср ҳужумчиси Криштиано Роналдо бешта Олтин тўп ва Чемпионлар лигасининг беш карра ғолиби саналади. Милан аъзоси Лука Модрич эса 2018-йилда ушбу дуетнинг гегемонлигини тўхтатиб, ўзининг олтинчи Чемпионлар лигаси медали билан бирга нуфузли шахсий совринни ҳам қўлга киритган эди.
2026-йилги Жаҳон чемпионатида гуруҳ босқичи баҳслари 17-июндан старт олади. Амалдаги чемпион Аргентина Жазоир, Австрия ва Иордания билан куч синашса, Модрич бошчилигидаги Хорватия Англия, Панама ва Гана билан тўқнаш келади. Португалия терма жамоаси эса ўз юришини Конго ДРга қарши бошлайди, сўнгра 23-июн куни Ўзбекистон ва 27-июнда Колумбия билан баҳс олиб боради.
…